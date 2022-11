¿Sabes hacer una RCP? Pilar Cisneros te muestra, paso a paso, cómo salvar una vida en caso de emergencia

Es cuestión de minutos. En muchos casos, incluso, de vida o muerte. Saber reaccionar ante una parada cardiorrespiratoria es lo que puede marcar la diferencia. No obstante, hay muchas personas que no sabrían cómo reaccionar. ¿Cómo se hace una RCP? ¿Cómo hay que actuar? E incluso, ¿cómo de importante es saber hacerla en una situación de este tipo?

El equipo de 'La Tarde', con la copresentadora Pilar Cisneros a la cabeza, se han desplazado hasta el centro de Coordinación del SUMMA 112 para aprender esa maniobra. Patricia Blanco es jefa de guardia y ha explicado que para los equipos médicos "es muy importante" que una persona sepa hacer esta maniobra. No obstante, más aun lo es para el paciente: "Nosotros, por muy rápido que lleguemos, aunque pasen tres o cuatro minutos y a ese paciente no le han hecho absolutamente nada, su cerebro se está muriendo".

En este caso, lo primero que habría que hacer es llamar al 112, poner el teléfono en manos libres y seguir las instrucciones de los profesionales. "Si la persona está sola pedimos que llame a cualquiera, algún vecino cerca y deje la puerta abierta porque si vas a empezar a hacer una reanimación y luego nos tienes que abrir la puerta, vamos a perder tiempo", ha contado la experta.

Es importante estimular al paciente, como pellizcar las mejillas o ver si respira. En el caso de no reaccionar a ninguno de estos estímulos y el tórax no se moviera, sería necesario empezar la reanimación. En el caso de no haber ningún objeto perjudicial, en su lado derecho y a la altura de su brazo, colocaremos la mano izquierda sobre el pecho, en el centro, y la derecha encima. Los dedos se deberán entrecruzar y se comenzarán los movimientos de reanimación a un ritmo constante.

"A los dos minutos diríamos de parar y mirar si reacciona. Si sigue igual, sigue haciendo compresiones, le damos un momentito para que descanse y luego una posición de seguridad", ha explicado Patricia.

En este sentido, hay muchas personas que tienen miedo a romper las costillas al paciente. "Es lo de menos", ha argumentado la jefa de guardia. "El paciente está muerto. Si está en parada cardiorrespiratoria, está fallecido. Si se le rompe una costilla, es lo que menos le puede pasar". En otras ocasiones, podría darse el caso de que la parada se produjera en un lugar público, donde muchas veces suele haber DEAS, los aparatos de desfibrilación. "Los DEAS hacen una llamada al 112 y hay varios parches dentro", ha explicado. Estos tienen unas breves instrucciones y deberíamos colocarlos correctamente. Una vez puestos, el propio aparato ya sabe qué hacer.