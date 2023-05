La alerta sobre un timo al vender unas zapatillas a otra persona en internet: "Como si tú fueras el estafador"

La oferta de productos de segunda mano triunfa a través de plataformas que probablemente te suenen o incluso conozcas porque las has utilizado. Wallapop o Vinted son las habituales. El hecho de que se haya extendido su uso ha provocado que los estafadores también se hayan fijado en ellas, y ahora forman parte de los ámbitos donde es posible que te engañen. Es el caso de David Castillo, que ha explicado en Tiktok su propia experiencia sobre la que indagamos en 'La Noche de COPE'. Puso a la venta unas zapatillas y lo que le sucedió, le marcó para siempre.

"Unas zapatillas que yo he vendido y ya no tengo ni zapatillas, ni dinero. A mí lo que me han estafado son unas Air Max 95, las cuales yo vendí a un chico. Cuando llegaron al chico, él lo reporta y enseña que ha recibido un libro", señala en un audio que escuchamos en 'La Noche de COPE'. El comprador notifica a la empresa lo que ha recibido. Y aunque el vendedor, en este caso David, ha aportado pruebas de que él envió unas zapatillas, Vinted no lo considera suficiente. Así que hace el reembolso al comprador, y le dice que le reportará el libro.

"Yo no quiero la devolución del artículo, porque yo no quiero un libro y yo quiero mis zapatillas, pero claro, el comprador argumenta que yo no le he enviado ninguna zapatilla, sino que en mi paquete va un libro, así que la estafa consiste en eso. Ellos van a decir que les ha llegado algo lo cual no le has enviado tú. Es como si tú fueras el estafador y dicen que tú les estafado porque le has enviado un producto el cual él no ha comprado", explica David en un audio que escuchamos en 'La Noche de COPE'. Es un chico francés el timador.

¿Qué es lo que aconseja para que no se produzcan estos fraudes? Lo primero es no fiarse de las valoraciones. Este usuario tenía 90 valoraciones, pero solo como vendedor, nunca como comprador. Por eso David explica una fórmula para evitar que le suceda algo así que puedes escuchar aquí. Así tendrás pruebas por si Vinted te las pide. Y en ese caso, al menos, te devolverán el dinero. Independientemente de lo que hagan con la otra parte, al menos no te quedarás sin nada. Es un ejemplo que parece que está cundiendo.

"Ha abierto el paquete cuando le ha llegado, ha sacado las zapatillas, ha metido ese libro, ha vuelto a empaquetar el paquete y se ha grabado desempaquetando el libro, de manera que la envía a Vinted como prueba que él ha abierto el paquete y ha aparecido un libro en vez de mis zapatillas", revela en un audio que escuchamos en 'La Noche de COPE'. Según cuenta David, Vinted tiene "unas políticas de protección abusivas del comprador" y todo lo contrario hacia el vendedor. A él no le devuelven el producto real y el dinero.