Una experta alerta del peligro que tiene para nuestra salud comer huevos crudos: "¡Desde luego que no!"

Según la Real Academia de la Lengua, una de las definiciones del término mito responde a: “Persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene”. En ‘La Noche de Adolfo Arjona’abordamos algunas cuestiones que la mayoría de nosotros da por ciertas y realmente no lo son. O sí.

Ese es el reto al que se enfrenta Adolfo Arjona que, junto a varios expertos, se ha propuesto confirmar o desmentir algunos de los mitos que giran en torno a distintos ámbitos como son el sueño, la alimentación, el cerebro, el espacio y los animales. En el mundo de los alimentos también existen muchos mitos. En este repaso hemos elegido el huevo porque es uno de los que más dudas suscitan a la hora de consumirlos.

LOS HUEVOS

Descartada la falsa idea de que no es recomendable comer más de dos huevos a la semana, que sus nutrientes están en la clara, o lo que engorda es la yema, hay que aclarar o resolver otras dudas. Para ello, Adolfo Arjona recurre a la experta en Seguridad Alimentaria, Beatriz Robles.

La primera cuestión que aclara Robles es que su color, ya sea blanco o moreno, depende exclusivamente de la raza de gallina y de la concentración de pigmentos que deposite “desde luego, el color de la cáscara no afecta a la calidad ni a sus propiedades nutritivas”, señala. Además comenta que existe una raza de gallina que pone los huevos azules y se pueden consumir como otro cualquiera.

Seguramente te hayas preguntado por qué en casa es recomendable conservar los huevos en la nevera cuando en el supermercado están a temperatura ambiente. Sobre esto, la experta indica que debe ser así porque el huevo es un producto muy sensible a los cambios de temperatura, y si pasaran del refrigerador del supermercado a temperatura ambiente, podrían sufrir alteraciones “es posible que se condensen en la superficie, en la cáscara, gotitas de agua. Esto facilitaría la entrada de microorganismos al interior del huevo. La bacterias que pueden estar contaminando la cáscara tendrían más fácil su entrada”, asegura. Por eso lo ideal es que, hasta el momento de llevárnoslos a casa, los huevos se mantengan a una temperatura más o menos constante. Una vez en el hogar “lo más recomendable es conservarlos en la nevera”, advierte.

Hay deportistas que prefieren los huevos crudos porque aseguran que les aportan más proteínas. Sobre esta manera de consumirlos, Robles es tajante: “Desde luego que no. Ni por razones nutricionales ni por razones de seguridad alimentaria”. La experta recuerda que es verdad que en la clara de huevo encontramos una gran cantidad de proteínas, pero se absorben mucho mejor si se les da un tratamiento térmico “esto se ha visto en estudios. Absorbemos mucho mejor la proteína que está cocinada que la del huevo crudo. Además, en la clara tenemos una glucoproteína que interfiere en la absorción de algunas vitaminas”.

Al margen de los puramente nutricional, Robles advierte que se puede dar el caso de que el huevo pueda estar contaminado por Salmonella, por lo que es una práctica peligrosa “el huevo siempre cocinado”, subraya.

OTROS MITOS

Durante el programa, Adolfo Arjona aborda también cuestiones muy arraigadas en nuestras creencias acerca del sueño. Una de las más extendidas es que nunca hay que despertar a un sonámbulo. Esa es una cuestión, entre otras muchas, a la que contesta el psicólogo conductual del Instituto de Investigaciones del Sueño de Madrid, Iván Egusquiza “hay un poco de mito en este asunto. No es peligroso para él, lo único que ocurre es que se puede despertar un poco desorientado”, Señala.

Otro mito muy extendido es que la siesta es perjudicial. En este caso, Egusquiza señala que una de 10 o 15 minutos no tiene por que tener efectos negativos de cara a nuestro sueño por la noche “es más, nos ayuda a hacer la digestión y a estar mejor por la tarde”. Otra cosa distinta es una siesta larga que nos haga entrar en fase REM “puede desregular nuestro sueño y por tanto tardaremos más en dormirnos por la noche”, advierte.

EL CEREBRO

En apenas un kilo y medio se concentran miles de millones de neuronas. Quizá por eso conocer este órgano resulte una difícil tarea. Nos referimos al cerebro. Es, sin duda, el órgano más complejo de nuestro organismo. Y si a eso le sumamos la cantidad de mitos que hay en torno a él, ya la tarea se complica.



Uno de los más extendidos es que solo usamos el 10 por ciento de las capacidades de nuestro cerebro. Una creencia sobre la que arroja luz el doctor José Javier Hernández, neurólogo de la Fundación Casaverde. El doctor indica que con las técnicas y los aparatos actuales es posible comprobar a tiempo real como trabaja nuestro cerebro en un momento determinado. Pero que para poder calcular qué porcentaje del cerebro se usa de forma general, un paciente debería estar conectado todo el día a una máquina. Aún así, “lo que es seguro es que lo usamos muy por debajo de sus capacidades. Eso es debido a que realizamos muchas tareas repetitivas. Pero de ahí, a decir que usamos solo un 10 por ciento, me parece una osadía”, señala el doctor.

LOS PERROS

Los perros son las mascotas preferidas de los españoles y se calcula que hay unos diez millones en nuestro país ¿Cuántas veces hemos echado cuentas para comparar la edad de nuestro perro con la nuestra? ¿Cuántas veces has pensado que lo que hace tu perro no es normal y luego te has enterado de que es parte de su comportamiento?

Juan Argüelles es responsable del servicio de Etología del Hospital Veterinario Aúna de Valencia y ha respondido a varias cuestiones relacionadas con la salud, el comportamiento e incluso los aspectos psicológico de los perros. Si te gustan los animales y especialmente los perros, no debes perderte la conversación que mantiene el experto con Adolfo Arjona. Seguro que no te acuestas sin saber algo nuevo.

