Descubre las mascotas de los líderes políticos más importantes del mundo

“Si quieres tener un amigo en Washington, cómprate un perro”. La frase la pronunció el presidente Harry Truman para describir los juegos y conspiraciones políticas en la capital política del mundo, Washintong DC. El consejo del presidente número 33 de los Estados Unidos ya lo habían seguido sus antecesores y también lo hicieron los que llegaron después. Todos salvo Donald Trump, que ha sido el único presidente americano que no ha tenido mascota de ningún tipo durante sus años en el poder.

'La Noche de Adolfo Arjona'ha curioseado en los registros oficiales de la Casa Blanca para conocer algo más sobre las mascotas que han tenido la suerte de residir, durante un tiempo, en la casa más famosa del planeta.

LOS PERROS DE JON BIDEN

Como si se tratara de una noticia de alcance, las redes sociales de la Casa Blanca y los medios de comunicación de Estados Unidos, se hacían eco hace unos días de la llegada, al hogar presidencial, de los dos pastores alemanes del flamante nuevo presidente, Joe Biden. La familia Biden tiene dos amigos peludos: Major y el joven Champ.

President Biden’s dogs Champ and Major can be heard barking outside after Biden signs an executive order lifting a ban on transgender people serving in the military pic.twitter.com/O0Lur6amga — JM Rieger (@RiegerReport) January 25, 2021

“Champ, el menos de los perros, disfruta de su cama al lado de la chimenea, mientras Major pasa la mayor parte del tiempo corriendo por el jardín sur”, aseguró la portavoz de Jill Biden, Michael LaRosa, a 'Usa Today'.

Champ and Major have joined us in the White House! ���� pic.twitter.com/R035YnavVo — Jill Biden (@FLOTUS) January 25, 2021

LOS MEDIÁTICOS PERROS DE OBAMA

Sin menospreciar el protagonismo que en los próximos cuatro años puedan alcanzar Majoy y Champ Biden, lo cierto es que fueron los perros de Barack Obama (presidente de los Estados Unidos entre 2009 y 2017) los que conquistaron el corazón de los americanos. Bo y Sunny son dos perros de agua portugueses, una promesa que hizo Obama a sus hijas si ganaba las elecciones. Las ganó y las mascotas llegaron a la Casa Blanca dos meses después. Bo y Sunny inspiraron las redes sociales e incluso cuentos infantiles.

NO SOLO PERROS EN LA CASA BLANCA

Según los registros oficiales, no solo el perro ha sido el mejor amigo del presidente americano. A lo largo de los años, ha habido mandatarios que han preferido acariciar gatos, vacas, osos o incluso serpientes. Vamos con algunos ejemplos:

Thomas Jefferson (presidente número 3 de Estados Unidos) tuvo como mascotas dos crías de oso pardo, una hembra y un macho. Eso sí, estuvieron enjaulados y solo dos meses en la Casa Blanca, hasta que les buscaron un hogar más apropiado.

Andrew Jackson (presidente número 7 en la lista) tuvo un loro al que enseñó a decir palabrotas y maldecir. Lincoln (presidente americano número 16) tuvo dos cabras. Theodore Roosevelt (presidente número 26) tuvo como mascota a Emily Spinach, que no era otra cosa que una serpiente. Le pusieron ese nombre porque era verde como una espinaca y tenía la misma cara que la tía Emilia.

Mascotas de la familia Kennedy

John F. Kennedy, (presidente número 35 de Estados Unidos) fue uno de los mayores amantes de los animales. La familia tenía varios caballos, ponis, hamsters, conejos, periquitos, un canario, un gatos, seis perros adultos y cuatro cachorros. Estos últimos solo permanecieron en la Casa Blanca dos meses, hasta que fueron adoptados por otras familias.

Richard Nixon (presidente número 37), famoso por su dimisión ante el escándalo de espionaje Watergate, acarició a cuatro perros en sus momentos más duros. Esto último solo lo suponemos, pero es evidente que sus fieles mascotas lo arroparon aquel día de 1974 que se presentó ante millones de americanos para decir que dimitía.

Descubre las mascotas de los líderes políticos más importantes del mundo

El actor Ronald Reagan, (presidente número 40 de Estados Unidos) tuvo caballos y seis perros que disfrutaron en la Casa Blanca. Todos con nombres muy de mascota: Lucky, Rex, Peggy, Taca, Fuzzy y Victory.

LAS MASCOTAS DE LOS LÍDERES EUROPEOS

¿Y los líderes europeos? ¿Son amantes de los animales? La respuesta es que sí. El primer ministro británico, Boris Johnson, adoptó en un refugio de perros al pequeño Dilyn.

El presidente de la República francesa, Emmanuel Macron también adoptó en un refugio a Nemo, un labrador negro que lleva el nombre del comandante del Nautilus en el libro de Julio Verne '20.000 leguas de viaje submarino', que es uno de los libros favoritos del presidente Macron. Por cierto, Nemo ocupó portadas de periódicos hace unos años cuando, durante una reunión que estaban grabando los medios de comunicación, levantó la pata y se hizo piss en la chimenea. Los presentes y los espectadores se quedaron estupefactos... hasta que alguien comenzó a reír.

La que no es amante de los perros es la canciller alemana, Angela Merkel, quien fue mordida hace años por un can. Es por ese motivo que Merkel no va a olvidar nunca la reunión que preparó el líder ruso, Vladimir Putin, en 2017. Aún sabiendo que a la canciller no le haría ninguna gracia, Putin decidió llevar al encuentro a uno de sus perros, probablemente el más grande que tenía.

Putin se confiesa un gran amante de los animales

Merkel estuvo más atenta a lo que hacía el perro que a lo que decía su dueño. “Creo que el presidente ruso sabía muy bien que no estaba ansiosa por saludar a su perro y lo trajo consigo” dijo después recordando aquella reunión de 2017.

Turca, perrita de Pedro Sánchez

TURCA, LA PERRITA DE PEDRO SÁNCHEZ

Y no terminamos este repaso por las mascotas de los líderes europeos sin contar que la perrita del presidente de España, Pedro Sánchez, se llama Turca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

- La sincera opinión de Adolfo Arjona sobre cómo le imita el Grupo Risa

- El doctor Luis Morillas revela la fórmula secreta para rejuvenecer: “Podremos aparentar 20 o 30 años menos”

- Un experto asegura que los viajes al espacio para pasajeros empezarán a hacerse en 2021 y serán 100% seguros