Pepe Navarro da la razón por la que Pedro J. Ramírez provocó el fin de su carrera televisiva: “Una barbaridad"

Corría el mes de septiembre de 1995. Por aquel entonces llegaba a la parrilla de Telecinco un programa que revolucionaría el panorama televisivo: ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’. Cada noche de lunes a jueves, un grupo de colaboradores rebosantes de talento y algunos totalmente desconocidos se colaban en los hogares de millones de españoles a través de la pequeña pantalla. Se trataba de un programa creado, presentado y dirigido durante casi dos años por el periodista cordobés Pepe Navarro. Una andadura repleta de éxito que se vio frenada en seco por motivos que relata, sin morderse la lengua, durante una entrevista en ‘La Noche de Adolfo Arjona’.

EL ORÍGEN

más simple, más elemental y más barato que se podía tener desde el punto de vista estético. Algo que no fuese abrumador para el públicoEl nombre de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ se le ocurrió a Pepe Navarro. Le cuenta a Adolfo Arjona que su origen proviene de lo peligroso que fue durante muchos años en Norteamérica cruzar el Río Mississippi de este a oeste:“En el oeste estaba la parte desconocida. Era tierra libre y peligrosa. Quien cruzaba el río se la jugaba”. Navarro asegura que esa era la filosofía del programa: “Cruzar el límite”. Era el juego que cada noche ponía en escena con el decorado “más simple, más elemental y más barato que se podía tener desde el punto de vista estético. Algo que no fuese abrumador para el público”, señala Navarro.

COLABORADORES

Pepe Navarro acertó rodeándose de ingeniosos colaboradores que aportaban al programa el toque de humor y de sorpresa que componían la fórmula del éxito.

Por ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ pasaron: Carlos Iglesias (encarnaba a Pepelu, el hijo de Pepe Navarro), Santiago Urrialde (El Reportero Total, Rambo) y Florentino Fernández (Crispín Klander y Lucas Grijander), entre otros muchos.

NADA DE IMPROVISAR

En esa amalgama de personajes, colaboradores e invitados, y aunque no lo pareciera, había poco espacio para la improvisación: “Estaba todo guionizado, lo que ocurre es que luego sobre ese guion se improvisaba, que es la mejor manera de improvisar. No se trata de lanzarse al ruedo sino de intentar atravesar la cuerda, el alambre, pero con una red debajo”, dice Navarro. Para ello testaba el estado mental de los colaboradores en el momento en que salían a escena “entrábamos ciñéndonos al guion y acto seguido yo me salía de él. Si comprobaba que el colaborador tenía unas respuestas originales y divertidas seguíamos improvisando. Si veía que no estaba inspirado, seguíamos con el guión”. Y es que en “Esta noche cruzamos el Mississippi” cada colaborador tenía un guión adaptado a sus cualidades y virtudes.

FINAL

‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ era el rey absoluto de la parrilla nocturna de la televisión de nuestro país. Parecía que a pesar de sus múltiples detractores (que los tenía), nada ni nadie sería capaz de detener aquella locomotora que viajaba a velocidad de crucero por las vías del éxito. Pero lo hubo. Según Pepe Navarro el fin de aquel programa “fue por capricho del señor Pedro J. Ramírez”.

Navarro cuenta a Arjona que por aquel entonces Pedro J. Ramírez era un hombre con mucho poder. Apunta que un año antes de que finalizara el programa, el PP había ganado las elecciones con Aznar a la cabeza: “Aquella noche Ramírez salió al balcón junto a los ganadores como muestra de poder. Gracias a ese poder se le dio el capricho a un señor que pidió la cabeza de alguien que fue la mía”.

Sobre las razones, Pepe Navarro descarta, como muchos pensaban, que el polémico vídeo de Pedro J. Ramírez que vio la luz en aquella época tuviera algo que ver con la cancelación del programa. Según cuenta el periodista la causa del final de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ tiene que ver con unas portadas que Diario 16 iba a publicar y a las que él iba a dar espacio en el programa: “Invité al por aquel entonces director y dueño de Diario 16, Juan Tomás de Salas. Yo lo invité también a él (Pedro J. Ramírez) para que debatiera con Salas. No solo se negó sino que me amenazó. Yo le dije: Mira Pedro amenaza ninguna. Yo creo que es no es bueno. Esta noche habrá una silla ahí esperándote. Si vienes bien, y si no, también”.

Según Navarro a partir de ese momento comenzó un proceso que acabó con el programa el 1 de diciembre de 1997: “Lo del vídeo fueron excusas que se buscaron para eliminarme. Lo que se hizo en aquel instante contra nosotros fue una auténtica barbaridad".

También te puede interesar:

Así era la 'Guarida del Lobo' donde Hitler se ocultó durante la guerra: "Los oficiales no querían ir"

El doctor José Cabrera habla sobre la inyección letal: "Muerte en tres minutos y sin dolor"

Alcohol, drogas, problemas psicológicos, traumas infantiles... los renglones torcidos de Hollywood