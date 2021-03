Así era la 'Guarida del Lobo' donde Hitler se ocultó durante la guerra: "Los oficiales no querían ir"

“Estuve en el punto exacto. La 'Guarida del Lobo' es un paraje boscoso muy húmedo y que da sensación de agobio. A los oficiales no les gustaba ir allí por el frío, la humedad, los mosquitos y las babosas enormes en el suelo. Realmente no sé cómo Hitler pudo pasar gran parte de la guerra escondido allí”.Así describe el divulgador Jesús Hernández el lugar donde se ocultó Adolf Hitler durante la II Guerra Mundial.



Curiosamente, allí fue donde el Fürher sufrió uno de los atentados que más cerca estuvieron de costarle la vida. Según relata este experto en 'La Noche de Adolfo Arjona', Hitler se convirtió en un hombre desconfiado. Ciertamente no puede ser de otra forma cuando te intentan matar en más de cuarenta ocasiones. Algunos de aquellos intentos solo quedaron en un plan frustrado, pero hubo tres atentados que a punto estuvieron de acabar con su vida y, por lo tanto, de haber cambiado la historia.

En 'La Noche de Adolfo Arjona' el divulgador de la II Guerra Mundial y autor del libro 'Operación Valkiria', Jesús Hernández, hace referencia a los atentados contra el Fürher que estuvieron más cerca de alcanzar su propósito.

EL RELOJERO QUE INTENTÓ MATAR A HITLER

Uno de ellos ocurrió recién comenzada la II Guerra Mundial. “Fue en noviembre de 1939 cuando un relojero llamado Johann Georg Elser consiguió colocar y ocultar una bomba en una columna de la cervecería donde sabía que Hitler, y otros miembros del Partido Nazi, celebrarían el aniversario del Putsch de Múnich, es decir, el golpe de estado fallido de Hitler de 1923”, explica el investigador.

“El relojero se quedaba cada noche dentro de la cervecería y excarvaba en una columna donde colocó el artefacto”. Sin embargo, Adolf Hitler y sus hombres más importantes decidieron marcharse antes de lo previsto. Cuando explotó la bomba ninguno de ellos se encontraba en el local.

Así quedó la cervecería donde un carpintero intentó matar a Hitler

El relojero fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera con Suiza. Durante cinco años estuvo en el campo de concentración de Dachau, donde fue ejecutado el 9 de abril de 1945.

LA BOMBA COLOCADA EN UNA BOTELLA DE COINTREAU

La segunda ocasión en la que Hitler estuvo más cerca de morir a manos de sus opositores fue en marzo de 1943. “Colocaron una bomba en el avión que llegaba al Fürher desde Ucrania a la 'Guarida del Lobo'. Un oficial nazi le había dado un paquete a una de las personas que iba en el avión. Se trataba de una caja con unas falsas botellas de Cointreau que ocultaban una bomba. Se cree que, debido a las bajas temperaturas, no estalló en el aire. Si lo hubiera hecho, evidentemente Hitler habría muerto”, relata Jesús Hernández.

OPERACIÓN VALKIRIA CONTRA EL FÜRHER

El tercer atentado contra Hitler que llegó a tener más posibilidades de éxito ha pasado a la historia como 'Operación Valkiria', sin embargo, el experto consultado por 'La Nohe de Adolfo Arjona' aclara el malentendido que existe en este sentido.

“Valkiria era la palabra clave de una operación que estaba prevista en caso de levantamiento de la población. Es decir, si los altos mandos nazis decretaban 'Valkiria' significaba que las tropas tendrían que tomar Berlín. Es curioso cómo se ha consolidado como el nombre de la operación que intentó acabar con el líder del Partido Nazi. En ningún momento los oficiales que conspiraron contra él dijeron “a esta operación la llamamos 'Valkiria'”, aclara el autor del libro 'Operación Valkiria'.

Así quedó la 'Guarida del Lobo' tras la explosión del maletín

Tuviera nombre o no, lo cierto es que el 20 de julio de 1944, en Rastemburg (Polonia), tuvo lugar la traición. Un grupo de generales de segunda fila querían acabar con la vida de Adolf Hitler y decidieron hacerlo donde él se sentiría más protegido, en la conocida como 'Guarida del Lobo'.

“Había varios generales de segunda fila más y menos decididos a hacerlo. Estas conspiraciones funcionan de forma que nunca se sabe quién está dentro y quién fuera. En mi opinión fallaron porque pecaban de indecisión. No había una decisión clara. Todos estaban de acuerdo en que había que hacer algo, pero nadie se atrevía a ponerle el cascabel al gato. Es decir, nadie se atrevía a ponerle la bomba a Hitler”, asegura Jesús Hernández.

Cansado de que nadie se atreviera a ejecutar los planes, el general Claus von Stauffenberg (interpretado por Tom Cruise en la película 'Operación Valkiria') fue el que se decidió a perpetrar el atentado.

LA PATA DE UNA MESA EVITÓ LA MUERTE DE HITLER

Cuando el general Claus von Stauffenberg y uno de sus hombres llegaron a la 'Guarida del Lobo' se encontraron con algunos cambios que no esperaban. La reunión con el Fürher no se celebraría finalmente en el búnker cerrado si no en una casa de madera. Como hacía calor aquel 20 de julio, todas las ventanas estaban abiertas.

“Los oficiales desayunaron y, posteriormente, se dirigieron a la sala de conferencias. Fue entonces cuando Claus von Stauffenberg activó una de las dos bombas que llevaba y la metió en el maletín. No le dio tiempo a activar la otra y cometió el error de no haberla metido aunque hubiera sido desactivada, así el efecto hubiera sido mucho mayor” explica Hernández.

“Entró en la habitación donde tendría lugar la reunión y dejó la maleta justo al lado de Hitler, apoyada en la pata de la mesa. En un momento dado dijo que tenía que hacer una llamada y salió de la sala. Fue entonces cuando un coronel allí presente se percató del maletín y decidió moverlo ligeramente para que no molestara al Fürher. Lo cambió de sitio y lo puso detrás de la pata maciza de madera de la mesa. Un pequeño movimiento que hizo que la pata actuara como una pantalla protectora. Si no hubiera tocado aquel maletín, probablemente Hitler habría muerto” sentencia el investigador y divulgador de la II Guerra Mundial.

Imagen de archivo Auschwitz

Todavía hoy, casi setenta y siete años después de aquella conspiración contra Hitler, no se sabe cuál era la Alemania que buscaban aquellos traidores. Según Jesús Hernández, “realmente no se sabe hasta qué punto los Aliados conocían las intenciones de este grupo de oficiales. Realmente no se sabe cómo hubiera cambiado la historia, solo existen especulaciones sobre lo que hubiera pasado si hubiera triunfado el atentado”.

