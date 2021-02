Alcohol, drogas, problemas psicológicos, traumas infantiles... los renglones torcidos de Hollywood

Siempre que pensamos en el mundo del cine y en Hollywood, pensamos en un lugar privilegiado, actores y actrices inmensamente ricos y felices, pero la meca del cine, ha dejado escritos renglones torcidos y lo contamos en Grandes Especiales de La Noche de COPE con Adolfo Arjona y para esta ocasión contamos con el escritor, periodista y crítico de cine Juan Tejero.

JUDY GARLAND

En su libro Juan Tejero califica a Judy Garland como 'la artista vulnerable'. Dice que estamos ante una mujer infeliz que murió a los 47 años. Los críticos hablaban de la 'magia' Garland.'Era una chica feliz, una de las aspirantes a estrella, pero que no encajaba con el prototipo de estrella de aquellos momentos cuando empezaba, no era excesivamente atractiva pero tenía an voz prodigiosa' cuenta Juan Tejero.

Todos forjamos nuestros pilares emocionales durante nuestra infancia y los pilares emocionales de Judy Garland nunca fueron estables. Rumores de homosexualidad del padre, la madre obsesionada con que la niña triunfara en el show incluso le daba estimulantes de día para aguantar los casting y tranquilizantes por la noche. La primera vez que intentó suicidarse tenía 13 años y esa vulnerabilidad la hizo caer en adicciones también en su edad adulta.'La madre ejerció más de agente que de madre' asegura Tejero. 'El gran éxito conm la película "El Mago de Oz" le llega de rebote porque la Metro quería a Shirley Temple que era la niña prodigio en aquel momento per las negociaciones con la Fox no llegaron a buen puerto y aparació el nombre de Judy Garland para hacer el papel'.

El éxito de aquella película fue tal, que todavía hoy asociamos el nombre de Judy Garland al de Dorothy de "El Mago de Oz" pero la artista tuvo otros éxitos.

Le preguntamos al profesor de Historia del Cine de la Universidad CEU San Pablo, Ignacio Armada.'Judy Garland tuvo poco éxito si la comparas con otras estrellas de la época' dice el profesor Armada. 'Pero hizo películas que todos recordamos como "Cita en San Luis" y por supuesto "Ha nacido una estrella" tercera versión de la historia. pero que es la que recuerda todo el mundo. Lo que ocurre es que nunca le dieron una continuidad ni como profesional ni en su propia vida'.

Judy Garland nunca habló mal del estudio Metro-Goldwyn-Mayer. En su libro, Juan Tejero asegura que en una entrevista con un periodista inglés unos meses antes de morir dijo: “A todos nos fue bien en la Metro y a la Metro le fue bien con nosotros. Y además, nos lo pasamos de maravilla'. 'Todos los actores eran esclavos de la Metro en el sentido de que teían un contrato y ese contrato no les permitía elegir las películas, era el estudio el que proponía las películas, con lo cual la capacidad de decisión que tenían los actores era mínima' asegura Juan Tejero.

Un día, Judy Garland era una mujer alegre, vital, amable, cariñosa... Al día siguiente podía intentar quitarse la vida encerrada en el baño de casa. Es evidente que Judy Garland estaba enferma, y aquello afectaba a su trabajo. Era frecuente que retrasara rodajes y eso molestaba mucho a compañeros y directores. Se casó en cinco ocasiones y tuvo tres hijos. Judy Garland fue una adicta a las pastillas, al alcohol e incluso al sexo...

La mañana del 22 de junio de 1969, a sus 47 años, Judy Garland fallecía. Su hija mayor, Liza Minnelli, aseguró que Hollywood la había matado.

LIZA MINELLI

Está a punto ce cumplir 75 años. Liza Minelli es una de las grandes cantantes y actrices de Hollywood, ganadora de un Oscar, tres premios Tonny de Broadway, un Emmy, dos Globos de Oro y un Grammy a la Leyenda, entre otros galardones. Su carrera estuvo marcada desde pequeña por ser hija de la famosa actriz Judy Garland y del director de cine Vicente Minelli. Esa circunstancia no solo ha sido para lo bueno, también para lo malo, porque de su madre además de la voz, heredó su inestabilidad emocional y su adicción a las drogas...

Le hemos preguntado a Marc Masip es psicólogo y fundador de Desconecta si se puede heredar la adicción a las drogas y dice que no. 'Yo creo que predisponen a los hijos a poder consumir pero no determinan' asegura el doctor Masip.'Al final esta predisposición tiene más que ver con un hecho social que con una cuestión genética'

Liza Minelli debutó en el cine, en brazos de su madre, con solo dos años. 'Estaba predestinada a ser artista' asegura Juan Tejero. 'Era una cuestión de genérica siendo hija de Judy Garland y Vicente Minelli'

A partir de los cinco años y tras el divorcio de su padres, Liza se convirtió e enfermera de su madre y a raíz de la muerte de Judy Garland, fue cuando comenzó a consumir drogas.'Su madre le legó una voz prodigiosa, pero tembién una querencia por los paraísos artificiales' dice Tejero. 'Es en la década de los años 70 cuando Liza Minelli es cada vez más presa de las adicciones sobre todo a partir del rodaje de la película "New York, New York" cuando cae definitivamente en el mundo de las drogas' Al mismo tiempo comenzó a tener sus primeras relaciones amorosas, que tampoco fueron un éxito.

En 1972 gana el Oscar como actriz por la película "Cabaret" y deja de ser la hija de Judy Garland para convertirse en la verdadera Liza Minelli. 'Era un papel que ella persiguuió desde que vio la obra en Broadway, soñaba son ser la protagonisata, lo consigue. le dan el Oscar y ya nnca más vuelve a alcanzar una altura semejante' cuenta Juan Tejero. 'El desarrollo posterior en su vida es muy similar a la de Judy Garland, era también una persona descontenta con su físico, una persona muy inestable, pero la difernecia con su madre es que es una mujer muy resistente y simpre ha tenido una gran capacidad para renacer de sus propias cenizas y gracias a eso ha podido superar momentos muy duros'.

A partir de 1999 y tras pasar por una clínica de desintoxicación, comienza a tener problemas de salud que estuvieron a punto de dejarla en una silla de ruedas y aunque no volvamos a verla en la gran pantalla, sigue teniendo proyectos en su cabeza.

BUSTER KEATON

En los años del cine mudo y en blanco y negro, dos cómicos brillaron sobre todos los demás: uno era Charlie Chaplin y el otro Buster Keaton.Este último fue un hombre de rostro serio que llegó a ganar 3.000 dólares a la semana, una auténtica fortuna, más si hablamos de hace un siglo.

'El secreto de Buster Keaton fue haber creado un personaje único, imperturbable, regio, digno, que va afrontando todos los obstaculos que se va encontrando y no desfallece jamás' dice Juan Tejero. 'Y después como dierctor es un cineasta absolutamente moderno, que se adelantó a los tiempos y que creó películas que un siglo después, siguen resultando modernas'.

Sus películas no eran rentables, a lo que había que sumar los derroches de su mujer, una actriz llamada Natalie Talmadge de la que se acabó distanciando y haciendo vidas paralelas. Para mantener el elevado tren de vida de la familia, Buster Keaton aceptó fichar por la Metro Goldwyn Mayer, por un sueldo de 3.000 dólares a la semana y dos películas al año, pero esto supuso el principio del fin de su carrera. 'Su rival y amigo, Chaplin le advirtió que no fichara por la Metro porque le impondrían todo y tendría que luchar por cualquier decisión que quisiera tomar y no podría ser el dueño de su destino' asegura Juan Tejero. 'Keaton hizo grandes películas pero costaban tanto que rara vez daban beneficios y al llegarl el contrato pensó que él iba a logra doblar a la Metro y que estaría por encima del estudio derarrollando su carrera, pero estaba totalmente equivocado'.

Forzado a trabajar con los guiones de otros y frustrado por los métodos de la MGM, perdió la imaginación y acabó haciendo películas mediocres. Las cosas iban a peor: encadenaba una amante tras otra y casi siempre estaba borracho. Keaton no cumplía con sus obligaciones laborales, ya le daban solo películas malas y a todo esto hay que añadir que su mujer lo acusó de secuestrar a sus hijos.

La adicción al alcohol de Buster Keaton fue a más tras el divorcio. Bebía una botella de whisky al día, se sometía a tratamientos de desintoxicación que no daban resultado, no iba a trabajar, la Metro lo amenazaba con el despido... hasta que dejó de pagarle.

Francisco Sainero es psicólogo, director del Proyecto Hombre en Castilla La Mancha y le preguntamos en qué momento beber alcohol de manera más o menos frecuente se convierte en una adicción.'En realidad no es una cuestión de frecuencia, es una cuestión de necesidad' dice el doctor Sainero. 'Cuando es inevitable ese consumo para poder funcionar, es cuando debemos considerar que hay una adicción'.

En 1932, antes de cumplir los 40 años, la Metro rescindió el contrato de Buster Keaton y el declive fue a peor. Cualquiera puede pesar que el cómico terminó sus días arruinado, solo y olvidado. Pero no fue así... aunque volvió a coquetear con el alcohol, Buster Keaton resurgió, volvió a trabajar, a ganar dinero (aunque no al nivel de sus primeros años), incluso la Academia de Hollywood le concedió un Óscar honorífico por su contribución al cine. ‘Cara de palo’ murió a los 70 años, en su rancho de California, a causa de un cáncer de pulmón.

ORSON WELLES

Orson Welles está considerado un genio y su primera película, una obra maestra. Pero lejos de jugar a su favor, esto... además de su carácter inconformista, fueron piedras en el camino que recorrió por Hollywood.

'Orson Welles se nagaba a acomodarse en el sistema que HJollywood tenía marcado' dice Juan Tejero. 'Estamos en un sistema de estudios, los que mandaban, los que ponían todo y los directores tenían siempre que estar a las órdenes de los magnates. Orson Welles nunca entró en esa dinámica, el era un genio, que quería controlarlo todo y rara vez aceptaba las sugerencias y mucho menos las imposiciones y eso Hollywood siempre lo llevó muy mal'.

Orson Welles era genial, ególatra, virtuoso, carismático, rebelde, extravagante, misógino... Cuando se utiliza la frase de “niño prodigio” aplicada a Orson Welles no es una forma de hablar. A los dos años sabía leer, a los siete recitaba de memoria fragmentos de 'El rey Lear', antes de los diez escribió sus propias obras de teatro y a los once escribió un complejo análisis sobre una obra de Nietzsche. Una inteligencia que cultivó en una elitista escuela donde impulsaron sus dotes artísticas.

La libertad que le dio la productora RKO se tradujo en una película considerada innovadora, revolucionaria y prodigiosa: 'Ciudadano Kane', un estreno que trató de evitar -utilizando todo tipo de amenazas- el poderoso magnate de la prensa William Randolph Hearts (en cuya figura estaba basada).

De Orson Welles se cuenta que no terminaba sus proyectos, que dejaba historias por escribir, sin final... porque prefería eso a someterlas a la valoración del público... que tenía miedo de ser juzgado porque podrían valorar su trabajo como una obra maestra o como un absoluto desastre. En una palabra: Orson Welles era un inconformista. Es más que un adjetivo... es una condición con repercusiones psicológicas.

Miguel Ángel Rizaldos es psicólogo clínico y le hemos preguntado que si decimos que una persona es inconformista, como algo positivo, como una persona siempre quiere mejorar, porque se puede convertir en un problema. 'Se convierte en un problema cuando tiene que ver con el perfeccionismo, que es buscar lo que te falta y no lo que tienes, nunca estás satisfecho' asegura Miguel Ángel Rizaldos. 'Aunque tiene muy buena prensa, pero es algo insano y eso te lleva a que no puedas tomar decisiones o acabar lo que has empezado por tener miedo a errar, miedo a fracasar, a equivocarte y que los demás opinen mal de ti y eso es lo que le pasaba a Orson Welles'

Dice Juan Tejero en su libro "Los renglones torcidos de Hollywood" que las innovaciones de Orson Welles son las más dominantes en el cine moderno, su obra es la más estudiada y que pequeños fragmentos de sus películas han sido más influyentes que carreras enteras de muchos cineastas.

Orson Welles se convirtió en un hombre obeso (pesaba 140 kilos) con graves problemas de salud (de diabetes a dolencias de corazón). Aficionado al alcohol y los puros, el cineasta murió a los 70 años, solo y con una historia por escribir... como tantas veces. Quiso que en su epitafio se leyera: “Aquí yace el mago más grande”.