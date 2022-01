El mensaje de Manolo Lama a sus compañeros: "Vais a tener que pelear mucho porque me veo fuerte y con ganas"

Manolo Lama, uno de los periodistas y narradores deportivos más conocidos del país cumple 60 años. Al igual que el director del programa, Adolfo Arjona, nació en 1962. Pero desde el principio de la conversación, Arjona deja claro que él cumple varios meses después que Lama y que, por lo tanto, es más joven.

En esta circunstancia, Arjona ha encontrado la excusa perfecta para que Lama le adelante si se siente algo especial cuando se cumplen 60 años “está claro que cuando llegamos a esta edad nos queda mucho menos de lo que hemos vivido. Pero creo que el tópico de que la edad no está en el físico, sino en la cabeza, es verdad. No me encuentro diferente hoy con 60 años a como me encontraba ayer con 59”. asegura Lama.

Lo cierto es que, con los números en la mano, Manolo Lama está a solo cinco años de jubilarse. Una circunstancia que en el mundo de la radio y del periodismo en general suele retrasarse “nos jubilan los oyentes o nos largan nuestros compañeros que vienen apretando fuerte. Cuando me toque irme me tendré que ir”. Eso sí, Lama manda un mensaje alto y claro a los compañeros que vienen empujando detrás: “Vais a tener que pelear mucho porque yo de momento me veo fuerte y con ganas”.





SU PUEBLO

Manolo Lama vino al mundo el 3 de enero de 1972. Aunque nació en Madrid, tiene una fuerte vinculación con el municipio cordobés de Cabra. Gran parte de su relación con ese pueblo de unos 23.000 habitantes se debe a sus padres. Los dos son egabrenses, aunque por casualidades de la vida se conocieron en Madrid. Hasta ese momento jamás se habían visto en Cabra. Lama añade que además de por sus padres, el vínculo con el pueblo también es gracias a sus abuelos, tíos y los primos de sus padres “yo tengo ahí todas mis raíces. Yo nací en Madrid, mis hijos y mi mujer son madrileños pero yo me siento egabrense. Si aquella famosa crisis que pasamos en los años 40 o 50 del siglo pasado no hubiera ocurrido, pues seguramente mis padres trabajarían y vivirían en Cabra y yo hubiera nacido allí”.

Lama asegura sentirse muy feliz porque todos los que viven en grandes ciudades quieren tener un pueblo “llegar a un sitio donde ves la generosidad, el compañerismo, que todavía existen los vecinos de verdad; eso todo el mundo lo quiere tener”.









LA RADIO

Hoy día Manolo Lama es uno de los periodistas y narradores deportivos más famosos del país. Su voz y su estilo son un sello propio a la hora de ponerse delante de un micrófono o una cámara. Pero la larga y exitosa carrera que atesora el madrileño es un trabajo de años. Un camino que comenzó a recorrer hasta hacerse un nombre en el mundo del periodismo deportivo.

A pesar de su fama, Lama asegura que no se lo tiene nada creído: “Yo soy un periodista y poco más. Es cierto que los chavales me oyen en el FIFA, la gente me escuchan en la radio y algunos me ven en televisión. Pero yo no voy de 'Manolo Lama', voy de un periodista que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde y que me paso todo el día currando. En esta vida, seas periodista, ingeniero, médico, oficinista o charcutero, como no curres vas a llegar pocos sitios”.

EL MÓVIL DE LAMA

Muchos piensan que se trata de una leyenda o un bulo cuando oyen decir que Manolo Lama no usa smartphone. El periodista confirma a Adolfo Arjona que efectivamente usa un teléfono antiguo sin WhatsApp y sin conexión a internet.

Aunque tampoco tiene perfil en Instagram, admite que sí está en Twitter, pero con matices: “Lo tengo porque me lo llevan unos compañeros míos y porque además va como una máquina de escribir antigua; abro teclado y escribo. He aprendido a mandárselo a mi editor de la televisión y ahí le envío los cebos, los temas, la escaleta y lo hago como si fuera una máquina de escribir. Tampoco necesito todo esto para ser feliz. Parece que si no tenemos un móvil: el 12, el 13, el 14... Porque cada año sale uno nuevo, parece que eres un desgraciado. Yo les digo que con mi móvil soy el más feliz del mundo”.