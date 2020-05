Javi Nieves desvela cómo se gestó el fenómeno musical 'Resistiré 2020’

Sin duda alguna es el himno oficial en esta lucha contra el coronavirus. Hablamos de 'Resistiré', la mítica canción de los años 60 del Dúo Dinámico que los compañeros de CADENA 100 se han encargado de devolverla a la actualidad gracias a los más de 50 artistas que han realizado una nueva versión y que el 1 de abril vio la luz como 'Resistiré 2020'.

Javi Nieves, que dirige junto a Mar Amante 'Buenos días, Javi y Mar', programa que se emite todas las mañanas -de 06:00 a 11:00 horas- en Cadena 100, ha pasado por los micrófonos de La Noche de Adolfo Arjona para explicar cómo se gestó el proyecto.

Javi Nieves recuerda esos primeros días de la pandemia en los que todo estaba un poco en el aire y nadie sabía exactamente a qué nos estábamos enfrentando: “Los primeros días fueron de shock y no sabíamos cómo reaccionar o qué hacer. Pensábamos que para qué hacía falta una emisora musical en España en ese momento, que lo que hacía falta era información. Pero te vas dando cuenta que tiene que haber una manera de animarte”, apunta Javi Nieves en una entrevista de Adolfo Arjona.

La nueva versión de 'Resistiré' ha sido todo un éxito y el vídeo oficial ya cuenta con más de 30 millones de visitas en Youtube, aunque al principio Javi Nieves no tenía claro si estaban escogiendo la canción adecuada: "Decidimos buscar una canción que nos levantase el ánimo y Jordi Cruz propuso 'Resistiré' en un email que envió a los compañeros. Con esa visión de las cosas que tengo le dije que estaba tonto escogiendo una canción de los años 60. Me equivocaba sin duda alguna porque la letra lo expresa todo. Pero, eso sí, a todos nos parecía una canción que tenía que actualizarse”, admite el presentador de CADENA 100.

Fue entonces cuando se pusieron en contacto con el productor Pablo Cebrián para que organizase un poco el asunto y para elegir a los músicos: “Pablo no lo dudó y se metió en el proyecto desde el primer momento, todo surgió muy rápido porque en una semana y media ya estaba hecha la canción”, cuenta Javi Nieves.

Nieves también explica que no hizo falta convencer a los artistas porque se mostraron encantados de participar. “Cuando llamamos a los cantantes nadie dijo que no. Algunos no tenían los medios necesarios en casa por lo que se mandó en taxi y casa a casa un equipo de grabación a cada uno de los cantantes".

Además, Javi Nieves también tuvo claro en su momento que Cáritas debía ser el destinado de todo lo que se recaude por la canción: “Todos los artistas nos decían que tenía que tener una causa benéfica, el objetivo estaba claro. Cuando les dijimos Cáritas ninguno lo dudo, ya que Cáritas va a tener un papel importantísimo cuando acabe esta crisis sanitaria y estemos en plena crisis económica. Todos los ingresos que obtenga esta canción de por vida van a Cáritas”.

CADENA 100 también ha lanzado hace pocos días un documental sobre este himno contra la pandemia del coronavirus en España que pueden ver en el siguiente enlace: CADENA 100 estrena el documental 'RESISTIRÉ 2020'

