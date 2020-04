Dos colaboradores de "Cuarto Milenio" revelan en COPE lo que nadie se atreve a contar sobre el coronavirus

Cuando a principios del año 2020 comenzaron a llegar datos e imágenes desde China, la historia primigenia del coronavirus nos parecía un caso más de algo que ocurre lejos, que ocurre en otro sitio y a otras personas. Parecía que la distancia que nos separa del país asiático era tan grande, que sería insalvable para una enfermedad condenada a morir donde había nacido. Pero el virus, montado a bordo de aviones, fue acortando distancias hasta asentarse en el país vecino, en una Italia que, al poco tiempo, comenzó a sentir la devastación de una pandemia sin precedentes. Fue entonces cuando empezamos a sospechar que la cosa, tal vez, iba en serio. Aun así, viendo a los italianos ya confinados en sus casas, creíamos que en España no llegaríamos a tanto.

Aunque hay voces que apuntan hacia otra tesis, la secuencia oficial sobre la pandemia del coronavirus es la siguiente: un señor en Wuhan, en China central, se come un murciélago, o un pangolín, y queda infectado de coronavirus. Y como si de un siniestro cáncer se tratara, el virus se va propagando de manera progresiva, provocando que, pocas semanas después, toda la humanidad se encuentre confinada, que hallamos superado los dos millones de infectados y los 120.000 muertos en el mundo, y que estemos inmersos en la mayor crisis sanitaria y económica de la historia.

Sin saberlo, aquel señor de Wuhan, si es que todo ha sido así, iba a cambiar el mundo que conocemos, porque todos los especialistas coinciden en que, cuando salgamos de esta, podremos crear una sociedad mejor o peor, pero en todo caso nada será igual. En "La Noche" en COPE con Adolfo Arjona hemos analizado en un programa especial todas las aristas de la pandemia, desde el rechazo que recibieron aquellos que, adelantándose a lo que estaba por venir, vaticinaron los problemas a los que nos enfrentaríamos, hasta las tesis conspiranoicas que apuntan a un virus creado por el hombre, para iniciar una guerra sin balas donde la meta es el dinero y el poder.

Hablamos con colaboradores de Cuarto Milenio que sufrieron este rechazo por adelantar lo que iba a ocurrir: el investigador Pablo Fuentes, y el periodista y sociólogo Enrique de Vicente. Este último, sostiene la tesis de que el virus se creó en un laboratorio de Wuhan, pero que su salida no fue voluntaria sino accidental. "Es demasiada coincidencia que en Wuhan, donde todo empezó, existe el único laboratorio de alta seguridad que hay en China. Y es mucha coincidencia que ocurriera la capital más rebelde dentro de la China principal, quitando Hong Kong", ha contado de Vicente. El sociólogo da datos sobre este laboratorio estatal - quién lo dirige o desde cuándo existe - y las luchas de poder dentro del partido comunista chino que forman parte de este juego de ajedrez.

De Vicente tampoco descarta que el 5G pueda estar detrás del virus. "Hay estudios e hipótesis de que los campos electromagnéticos podrían alterar los virus y favorecer las epidemias. Y cada vez que hay la introducción de un elemento que cambia el campo electromagnético ha habido una pandemia. No olvidemos que Wuhan es la primera ciudad del mundo que tenía 100% cobertura 5G", ha contado.

Y el periodista nos sorprende con un dato muy revelador: Bill Gates ya avisó de lo que iba a ocurrir en diversas entrevistas. Y De Vicente añade: "Cinco meses antes de que en la OMS declaró el estado de pandemia, la fundación de Bill y Melinda Gates junto con el Foro Económico Mundial habían hecho una simulación pandémica de alto nivel el 18 de octubre de 2019. ¿Qué sabían ellos que no sabíamos nosotros?", se pregunta el experto. Esto alimenta la teoría de que el virus puede llevar presente en el mundo más de lo que creemos. Hubo una epidemia de neumonías atípicas en junio-julio de Estados Unidos que se atribuyó falsamente al vapeo. Y no se dijo más", ha dicho. Y deja caer la posibilidad de que un centro de experimentación de armas BQ que hay en Estados Unidos tuviera algo que ver con el origen de esta enfermedad. Lo que tiene claro De Vicente es que "no hay interés en que ese rompecabezas se solucione".

Pablo Fuentes, por su parte, recuerda que tanto a él como a Iker Jiménez les acusaron de "alarmistas" por adelantar en febrero todo lo que iba a pasar a causa del coronavirus. "Se nos tildó de alarmistas y gente de la propia cadena tuvo sus palabras con Iker Jiménez. No querían que se creara una alarma social. La cadena dio libertad a que finalmente ese programa se emitiera. Algunos hicieron mofa sobre esas afirmaciones y otros se rieron", ha contado.

Fuentes se pregunta por qué el Gobierno no tomó medidas más restrictivas antes de tiempo. Él cree que o bien se pecó de cierta arrogancia al pensar que se iba a quedar confinado en China o no se preocupó en demasía para proteger al sistema económico. El investigador cree que la gestión de esta crisis es mala y asegura que "los verdaderos técnicos no se están haciendo cargo de este problema". "Se maneja desde un punto de vista político y no técnico", ha dicho.

En el programa también conoceremos junto al especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, y presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, el doctor Pere Godoy, si habrá un repunte de Covid-19 en otoño, y si se terminará convirtiendo en un virus estacional con el que tendremos que convivir.

Analizaremos el comportamiento de la pandemia y las pautas que podría seguir en las próximas semanas, con el economista Jano García, y ahondaremos en el aspecto geopolítico con el especialista en geoestrategia, defensa y seguridad, el coronel Pedro Baños: ¿Qué países saldrán reforzados de esta pandemia? ¿Cuáles se hundirán?

