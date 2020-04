El ocultismo del Gobierno, al descubierto: esto pasaría si se hubiera actuado antes frente al coronavirus

La pandemia originada por el coronavirus avanza por todo el mundo dejando multitud de infectados y fallecidos. Lo que parecía un virus que se quedaría localizado estrictamente en China, rápidamente viajó por el mundo y en pocas semanas saltó a Europa entrando por Italia. Antes de que arribara en España expertos ya advirtieron lo que estaba por venir si no se tomaban medidas. Esos investigadores fueron tildados de alarmistas y sensacionalistas. Uno de los que avisó lo que podía suceder fue Pablo Fuentes investigador: “Ya avanzó en gran medida de lo que estaba por venir y la cual se afeaban: “En febrero en el programa Cuarto Milenio ya contábamos lo que la ciencia decía que estaba ocurriendo y que por un extraño motivo no llegaba a calar en los medios de comunicación y se ignoraban o se azucaraban. Ya avisábamos que era mucho más grave y que se tenían que tomar medidas para evitar lo que lamentablemente está ocurriendo,” explicó en la Noche de Adolfo Arjona.

Sobre el programa que desató la polémica, Fuente explica lo sucedido: “Las reacciones fueron extrañas porque se nos tildó de alarmistas y desde dentro del canal se llegó a dudar si esas noticias tan alarmistas debían emitirse o no. Finalmente se fue valiente y se emitió íntegramente. En enero en Milenio Live ya empezamos a tratar este tema. En tv lo grabamos el 20 de febrero y se emitió el 1 de marzo”.

Lo sucedido en China debía poner en alerta a la humanidad, sin embargo, el resto del mundo no interpretó bien o no quiso interpretar lo que estaba sucediendo en el país asiático: “Ya contamos datos de la evolución de la pandemia en China y los riegos que se corrían y sobre todo que los sistemas de salud no tendrían la capacidad de soportar esta pandemia. Nos preguntábamos si España estaba preparada para la ola que íbamos a sufrir y que finalmente ha pasado, "explica Fuentes.

Las fuentes eran conocidas por todos para poder actuar, sin embargo, nadie se decidió a consultarla ni a interpretar los datos: “Los datos que dimos no provienen de una bola de cristal. Acudimos a las fuentes. Por lado está la ciencia y por otro la política y nosotros acudimos a la ciencia que ya nos estaba relatando lo que iba a ocurrir y que ya estaba revelando datos muy concluyentes”

Está claro que todos podemos preguntarnos si yo que soy un investigador podía tener acceso a estos datos, como que los gobiernos y la gente que trabaja para ellos y que debe alertar sobre los peligros para la población no se preocuparon de estudiar estos datos. Es extraño que no se hayan tomado en cuenta estas situaciones y se haya pecado de arrogancia y que el problema sólo se iba a estancar en China. También entiendo que se haya querido proteger a la economía por encima de todas las cosas y más teniendo en cuenta que España es un país que vive mucho del turismo y estos factores han propiciado una situación trágica.

Sobre el baile de datos sobre los infectados y fallecidos que ha ocultado China, Pablo Fuentes afirma que: “Las cifras que llegan de China vienen maquilladas, pero también ha ocurrido en España, en países de la UE e incluso en Estados Unidos. Los gobiernos quieren controlar esta información para que la gente crea que el esfuerzo de estar confinados está teniendo efecto.

Al inicio el COVID 19 algunos expertos y medios de comunicación tildaron a la enfermedad como una gripe pero algo más fuerte: “Siempre me he indignado con aquellos que defendían que el coronavirus era una gripe una poco más fuerte. Confrontar esos mensajes con los de los virólogos que ya advertían que no era así y con los mensajes de los medios de comunicación, la verdad es que me escandalizan. Ha habido periodistas de renombre que le quitaban importancia a la gravedad del virus”

Fuente revela un dato escalofriante: “Si se hubieran tomado las medidas dos semanas antes se podrían haber evitado en un 62% el impacto del virus en España. Dada la infectividad de este virus que produce mucha cantidad de contagios asintomáticos, el haber retrasado la toma de medidas ha tenido un impacto bestial”

Sobre las medidas tomadas por el gobierno, Fuente se muestra muy crítico: “Ahora no lo estamos haciendo bien, si no muy mal. Me desligo de partidos y de colores. Los verdaderos técnicos no se están haciendo cargo de este problema. Se está manejando desde un frente político y se debía manejar desde un frente técnico. Cuando escuchas mensajes sobre las mascarillas y que se siga diciendo aún que las mascarillas no son estrictamente necesarias, cuando hay estudios que dicen que una camiseta de algodón es mejor que no llevar nada, cuando se tiene dudas razonables de que este virus se puede producir por vías aéreas pues que se siga diciendo que las mascarillas no son necesarias, me parece atrevido”.

El mundo responsabiliza a China, pero esto tendrá algún tipo de consecuencia para para el “gigante asiático” Pablo Fuente cree que “Habría que probar que esto es un plan de ocultación por parte de China y eso no lo sabe nadie. Pero no sólo China ha ocultado datos. En Alemania, por ejemplo, el número de muertos es muy inferior a la cifra de muertos en la que nos estamos enfrentando en este país y esto tiene que ver con el número de test que allí se han hecho y los test se están demostrando que son fundamentales”.