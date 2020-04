¿Qué hay de cierto sobre las teorías del origen del coronavirus?

Desde que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decretara la pandemia por el Covid 19 son muchas las preguntas que nos hacemos sobre el origen y la rápida propagación del coronavirus que está sembrando de muertes al mundo. A día de hoy se han dado a conocer múltiples hipótesis sobre el origen de la pandemia y que apuntan a diferentes factores. Muchas de esas teorías fueron tratadas en el programa “La Noche” que dirige Adolfo Arjona que planteó estos temas a Enrique de Vicente, periodista y sociólogo.

ORIGEN DEL VIRUS

Sobre el origen del virus, hay expertos que afirman que el virus no se originó en una transmisión animal hacia los humanos, si no que su origen está en un laboratorio: “Podría perfectamente que el coronavirus se hubiera creado en un laboratorio. Yo creo que se escapó, fue un accidente, no fue voluntario. Eso es lo que creo. Lo que sí es demasiada coincidencia es que en Wuham existe el único laboratorio alta seguridad de China con un nivel T4. Wuham es la capital más rebelde dentro de la China principal, dejando aparte a Hong Kong y para finalizar, Wuhan fue la ciudad elegida para comenzar las pruebas de antenas G –5,” apunta De Vicente.

El origen del virus sigue siendo un enigma

Sobre la titularidad de a quién pertenece el laboratorio, De Vicente explica: “Es un laboratorio de titularidad estatal y con diferentes contribuciones de diferentes medios. Está comandado por la Academia de Ciencia China, curiosamente su presidente fue el hijo del anterior presidente de China. Somos muy simplistas. No es lo mismo Trump en cuanto a Estados Unidos que la élite de la costa este. En china hay 3 facciones dentro del partido comunista chino” explica Enrique de Vicente.

INTERESES OCULTOS

Sobre a quién o a quiénes les interese la propagación del COVID 19, Enrique de Vicente apunta diferentes factores: “No hay evidencias reales de nada. Pero no es incompatible el hecho de que se haya escapado el virus de un laboratorio por accidente con el hecho de que luego se instrumentalice el virus. Puede haber gente, grupos políticos o países a lo que la pandemia le puede estar viniendo bien. Desde 2000 cuando Bush accedió al poder había un informe que decía que China, si no se ponía remedio, en el 2025 podía convertirse en la potencia hegemónica mundial. Es una guerra mucho más sencilla, menos sangrienta, no destruye bienes. Pone en convulsión a las economías y lo que viviremos en el futuro inmediato será este tipo de conflictos”.

Algunas teorías también afirman que la base del virus podría estar propiciado por la instalación de la tecnología 5 G “Se han censurado algunos vídeos sobre esto. Hay estudios desde del siglo XIX que afirman que los campos electromagnéticos alteraban los virus y favorecer las epidemias. Cada vez que ha habido un elemento que altere los campos electromagnéticos se han producido epidemias. Está demostrado que las antenas 5 G tienen efectos nefastos sobre la salud y por eso países como como Suiza han prohibido esas antenas. Eso constata que hay rebelión sobre esta tecnología en la Europa avanzada”.

VISIONARIOS

Sorprende que Bill Gates se adelantara a los hechos y años atrás ya pronosticara que el enemigo al que se tenía que enfrentar la humanidad sería un virus: “Bill Gates ya hizo una advertencia similar en 2011 y en 2018. Además 5 meses antes de que el 11 M la OMS declarara el estado de pandemia la fundación de Bill y Melinda Gates, conjuntamente, habían hecho una simulación de un ejercicio pandémico de alto nivel en Nueva York, el 18 de octubre de 2019. Hay escritos que apuntan a que la pandemia es el motivo que más amenaza a la supervivencia de la especie humana, que sabían ellos que no sabíamos los demás... Hay datos concretos”.

Sobre esto, De Vicente profundiza más: “Hubo una epidemia de neumonías atípicas en junio – julio en Estados Unidos que se atribuyó falsamente al vapeo, es decir a los cigarrillos electrónico y no se dijo más. En Wuhan tuvieron lugar los encuentros olímpicos militares y tengo tres testimonios de distintas fuerzas españolas que participaron y una de las jugadoras que participó cuenta que le hicieron controles de temperatura nada más llegar. Eso ocurrió en octubre. El equipo norteamericano que fue hospedado en un hotel a corta distancia del mercado donde se supone donde se generó el virus empezaron a caer enfermos, fueron hospitalizados. Buena parte del personal de ese hotel fueron hospitalizados antes de que hubiera una sola victima relacionada con el mercado y eso son demasiadas coincidencias, ya había algo en el ambiente. Estamos hablando siempre de la hipótesis de que el virus se hubiera originado en China. Sin embargo, el equipo norteamericano se estuvo entrenando cerca del centro de experimentación de armas bío químicas que hay Estados Unidos. Estamos hablando de un centro que fue cerrado por problemas con la seguridad. Esto es un rompecabezas difícil de solucionar porque hay quien no le interesa que esto se solucione”



Otras teorías apuntan a que la creación de virus tiene como objetivo una purga entre la población humana: “Este virus afecta sobre

todo a población no productiva, que cobran pensiones y que dañan a la economía”, resalta de Vicente.

RESPONSABILIDADES A CHINA

Sobre si el mundo debe pedir responsabilidades a China, De Vicente cuenta que ese proceso ya está en marcha: “Una organización norteamericana prepara una demanda multimillonaria contra el gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud, porque esta última ha gestionado todo esto. A partir de ahora nos vamos a dejar someter a todo tipo de controles y por tanto vamos a ser sumisos al poder. Un 3% del dinero que percibe la OMS proviene del gobierno chino, un 10% de Estados Unidos. Sin embargo, China, ha tenido una influencia decisiva en el actual presidente de la OMS que fue ministro de Etiopía y China mostró también un gran apoyo económico a Etiopía”

Enrique de Vicente es experto en las teorías de conspiración

Se habla de una guerra encubierta entre USA y China y del papel de Trump en el conflicto: “Trump sabe que tiene que contraatacar porque hay mucha gente que pretender deponerlo del poder o que no salga reelegido. En Estados Unidos hay una teoría de la conspiración. Se dice que hay una corriente encabezada por un anónimo, Q Anon. Algunos dicen que es un >alias> del propio Trump que pretenden acabar con el gobierno secreto de Estados Unidos. Vamos a asistir en los próximos meses a una auténtica historia de ciencia ficción” remacha Enrique de Vicente.

Sólo la historia nos servirá para descubrir lo que realmente está pasando con el COVID 19

