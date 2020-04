¿Cómo quedará el mundo tras el coronavirus?

Cada vez que escuchamos a los gobiernos dar explicaciones sobre la evolución del coronavirus y de las medidas empleadas para erradicarlo, los responsables de los países nos explican que estamos asisitiendo a una guerra. En una guerra salen países vencedores y vencidos, por tanto, ¿cómo quedará el mundo tras superar el conflicto del covid 19? A esa pregunta se le ha tratado de dar respuesta en la Noche de Adolfo Arjona "Es una guerra sin frente, sin balas y sin enemigos visibles y eso genera una psicosis muy particular, porque cuando no sabemos por dónde nos viene la amenaza eso afecta a nuestra mente", quien así lo explica es el coronel Pedro Baños, especialista en temas de defensa y estrategia

CHINA Y USA

Los propios gobiernos están alimentando la teoría de la conspiración: "Estamos en un ambiente de desinformación y propaganda y eso lleva al pánico entre la población y eso propaga bulos. Las últimas declaraciones por parte de Trump o de sus generales afirman que no se sabe el origen del COVID 19 y acusan que se escapó el virus del laboratorio de Whuhan y eso crea todo tipo de rumor porque no hay rotundidad sobre el origen del coronavirus".

El mundo mira inevitáblemente a China y USA como protagonistas del conflicto: "Antes del inicio de la pandemia, dos países, Estados Unidos y China, ya venían protagonizando un conflicto. USA veía como China estaba avanzando en los ámbitos tecnológicos y económicos. Mientras China pretendía acabar con la hegemonía del dólar, quitarles mercados en todo el mundo, penetrando con fuerza en África, Sudamérica, Europa... Ahora mismo hay gran incertidumbre y no se sabe en que generará. La pugna sobre la hegemonía va estar entre ellos dos. Pero está claro que esto está afectando a muchos países y sobre todo al conjunto de la UE que está demostrando una desunión y que puede quedar muy afectada".

VENCEDORES Y VENCIDOS

Y es que el dominio del mundo podría estar en juego en estos momentos: "Si EEUU quedara debilitado le dejaría todo el escenario libre a China y se convertiría en el gran dominador mundial, aunque a buen seguro los americanos van a intentar revertir esta situación. Por ejemplo, la implantación del 5 G por parte de China iba a revolucionar el mundo de las comunicaciones en el que vivimos y eso preocupaba mucho a EEUU. Estamos viviendo el inicio de una fase histórica que será apasionante".

En esta crisis generada por el COVID 19 también hay otros países, que no se mencionan tanto, que podrían salir más poderosos: "Italia tuvo que acudir a expertos rusos y cubanos porque buena parte de los gobernantes europeos le dieron la espalda. Esto también le sirvió a Rusia para dar un golpe de efecto y romper el cerco estratégico de la OTAN desde el punto de vista militar y por parte de la UE desde el punto de vista económico producto de las sanciones por la adhesión de Crimea. Además, a Rusia le servía para hacer un trabajo de campo de cómo actuar si el virus atacaba con fuerza a su territorio y también le venía bien a nivel de propaganda", sigue explicando el coronel Baños.

Lo que parece claro que el dinero y el poder están por encima de los gobiernos: "Siempre hay un poder económico que suele está ligado al poder político, pero no en todos los países. Los grandes capitalistas siempre se aprovechan de los conflictos, eso ha ocurrido en las grandes guerras y eso sucederá con el coronavirus".

Lo que está claro que el mundo ya no volverá a ser el mismo y que esta pandemia generará que el sistema establecido cambie: "Habrá distintas alianzas tras la superación de este virus. Hay inacción absoluta por parte del G7, del G20 de la ONU que no toman ningún tipo de medidas unificadas y lo peor en la UE que no se ha ejecutado una acción única y cada país adopta sus medidas y ha demostrado gestos egoístas. En momento de gran crisis económicas se demuestran los egoísmos".

Además el coronel Baños concluye que: "No se tomarán medidas contra China porque podría agravar aún más el conflicto".

Estamos asistiendo a un periodo decisivo que dentro de no mucho tiempo será tratado en los colegios en los libros de historia.