El doctor César Ramírez revela a qué huele un cuerpo abierto durante una cirugía: "Me he acostumbrado"

“Considerando la operación como una experiencia, el 50% del éxito depende del anestesista. Que sea capaz de que el enfermo se duerma y se despierte confortablemente. Y no solo eso. Durante la cirugía, si es compleja, es fundamental que el paciente esté relajado y profundamente dormido. La anestesia es clave en el éxito de una operación, sin duda”, asegura el cirujano César Ramírez.

El doctor César Ramírez ha explicado con precisión cómo es vivir la experiencia de atender a un paciente dentro de un quirófano: "Te acostumbras a sacar un órgano de un cuerpo mientras limpias un tumor, pero no lo tomo como una rutina, sino que lo considero algo excepcional porque sé que es un momento duro para el paciente y su familia. Así que sí, te acostumbras a abrir un cuerpo, pero nunca debes tomarlo como una rutina. Eso es clave".













¿A qué huele un cuerpo abierto durante una cirugía?





"Cuando abres un cuerpo huele a sangre. Lo que pasa es que el bisturí eléctrico que usamos que liberan humo y queman los tejidos y termina provocando que huela a carne quemada. Y en el caso de abrir las vísceras abdominales huele a excremento. Yo ya me he acostumbrado como si fuera un olor mío de cada día y no lo veo como algo repugnante. Para mí ese olor es parte de mi trabajo", reconoce el cirujano a Adolfo Arjona.



Sobre los errores que se pueden cometer dentro de un quirófano, el doctor César Ramírez ha expresado que "los cirujanos somos seres humanos y cometemos errores. El error cero no existe, aunque yo trabajo por una búsqueda de la minimización del error, pero entendiendo que el error cero no existe".







En el programa 'La Noche de Adolfo Arjona' también buceamos en los tres hitos que han marcado la Medicina: la anestesia, la cirugía moderna y los antibióticos.

ORIGEN DE LA ANESTESIA

Quién no ha apartado la mirada cuando en una película del oeste tenían que sacar una bala a John Wayne con la punta de una vieja navaja. El duro vaquero solo pedía un trago de whisky y un trapo para morder.

El ser humano siempre ha intentado adormecer el dolor con los medios a su alcance: alcohol, opio, cannabis... Sin embargo es a mediados del siglo XIX cuando al dentista Horace Wells se le ocurre experimentar con aquello que llamaban gas de la risa.

El doctor Wells se había dado cuenta de que quien lo tomaba dejaba de notar dolor y solo cuando el gas dejaba de tener efecto era cuando el individuo se daba cuenta de los cardenales que tenía en brazos y piernas y que ni recordaba cómo se los había podido hacer.

Este dentista probó con el óxido nitroso con tan buen resultado entre sus pacientes que decidió presentar su gran descubrimiento a la comunidad médica. Pero aquel día algo falló y, ante decenas de médicos y alumnos, el paciente al que debía extraer una muela no dejó de gritar durante la intervención. Fue un fracaso y Horace Wells cayó en el descrédito y en la depresión que lo llevó al suicidio.









El que no se desanimó fue uno de sus discípulos, William Norton, quien siguió trabajando en la fabricación de aquel gas capaz de eliminar el dolor en el paciente. Fue el 16 de octubre de 1846 cuando el doctor Norton se sometió al mismo examen ante la comunidad científica. Esta vez con un rotundo éxito extrajo una pieza dental a un paciente que no sintió dolor gracias al éter etílico.

CIRUGÍA MODERNA

Comenzaba así la historia de la anestesia y el origen de la cirugía moderna. “Después de la II Guerra Mundial es cuando se empieza a desarrollar la cirugía más técnica, ya que se incorporó la instrumentación, los antibióticos y el conocimiento profundo de la anatomía y la fisiología. Y en los últimos veinte años ha sido el boom de la cirugía mínimamente invasiva, hasta el punto de que ahora estamos con la cirugía robótica”, aclara el doctor Ramírez.

“Seguimos necesitando aprender lo que ha pasado en la anatomía de los que han fallecido , de ahí que todavía hoy sea tan importante la autopsia. Necesitamos seguir aprendiendo lo que ha pasado para corregir nuestros errores”, añade el cirujano.

LOS ANTIBIÓTICOS

Llegados a este punto estamos convencidos de la importancia de ser intervenido con anestesia y de la mano de un buen cirujano que busque la menor invasión en nuestro cuerpo. Tan importantes son esos dos pasos como evitar una infección.

Según la Real Academia Española el antibiótico es 'una sustancia capaz de paralizar el desarrollo de ciertos microorganismos patógenos'. Es decir, una sustancia que tiene la capacidad de matar 'bacterias malas' y dejar las 'buenas'. Estamos ante otro hito en la historia de la medicina. Solo hay que ojear las crónicas de la Primera Guerra Mundial para comprobar cómo morían miles de soldados a causa de la infección de sus heridas. Fue en septiembre de 1928 cuando el investigador británico Alexander Fleming descubrió por casualidad la penicilina... llegaba el antibiótico que lo cambiaría todo.

“Los antibióticos han ido mejorándose con los años, sobre todo sobre los años setenta, ochenta y los noventa. Sin embargo no se han añadido novedades en los últimos quince años”, explica el doctor Gabriel Reina.

“Cuando exponemos a una bacteria o microorganismo a un antibiótico a veces se hacen resistentes y esto es una de las grandes preocupaciones que existen actualmente. En ocasiones nos encontramos con bacterias que son resistentes a todo el arsenal de antibióticos que tenemos. Por eso en las infecciones muy graves se han recuperado algunos antibióticos que se tenían aparcados por toxicidad, por ejemplo” relata el doctor Reina en 'La Noche de Adolfo Arjona'.

La Historia de la Medicina es apasionante y Adolfo Arjona asegura que volverá a detenerse en ella. En todo caso, si escuchas el audio de esta noticia te harás una idea de lo que ha supuesto la anestesia, la cirugía moderna y el descubrimiento de los antibióticos.

