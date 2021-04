El doctor César Ramírez, optimista sobre el final de la pandemia: "La vacuna esterilizante"

Aunque el ritmo es más lento del previsto inicialmente, cada día son más los españoles a los que se les ha suministrado la vacuna contra el Covid-19. El objetivo es lograr la inmunidad de rebaño cuanto antes, según los expertos se trata de que al menos el 70% de la población en España esté vacunada. Eso sí, todavía existe algún debate sobre si las personas que han pasado la enfermedad deben vacunarse o no, o si como se ha analizado en otros casos, solo es necesario que esas personas solo reciban una dosis en lugar de las dos dosis que se administran habitualmente. Para tener mayor conocimiento sobre el asunto, en COPE Málaga han acudido al médico y cirujano malagueño César Ramírez, que aclara qué tipo de inmunización tiene nuestro organismo si se ha pasado el Covid-19, si es recomendable vacunar a esas personas, la llegada en breve de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson y la aparición, que se espera que sea en el año 2022, de la vacunas esterilizantes.

— César Ramírez Plaza #VacunasParaTod@sYa (@drcesarpramirez) April 7, 2021

LA INMUNIZACIÓN ACTIVA O PASIVA

La inmunización del organismo frente al coronavirus puede ser de dos tipos: activa o pasiva. La pasiva, según explica César Ramírez, es cuando se reciben los anticuerpos frente al Covid-19 desde fuera mediante la administración de plasma hiperinmune. “Es el tratamiento que se está experimentando en pacientes con enfermedad grave en evolución. Se está utilizando plasma de personas que ya han pasado la infección y tienen altos niveles de anticuerpos con objeto de ponerle freno al virus”, detalla.

La inmunización activa es la que nuestro propio organismo es capaz de desarrollar como respuesta defensiva. Esto se puede producir tras pasar la enfermedad del Covid o siendo vacunado. “La inmunidad activa se busca que sea completa y perdurable, ya que se estimulan la proliferación de linfocitos B, responsables de la producción de anticuerpos; y los linfocitos T, que inducen por un lado el ataque directo a las células infectadas y por otro el desarrollo de una memoria inmune previniendo el desarrollo de la enfermedad o la gravedad de la misma”, comenta.

Lo que también deja claro el doctor malagueño es que no es lo mismo haberse infectado del Covid que vacunarse, ya que la memoria inmune y los niveles de anticuerpos no existen en muchas de las personas que han pasado la enfermedad. Al igual que especifica que “no es lo mismo haber pasado la infección de forma asintomática que haber tenido síntomas severos, siendo estos últimos los pacientes que tienen mejor grado de memoria inmune y niveles de anticuerpos en sangre. Así, a efectos de poner la vacuna o no, no se va a tener en cuenta a los asintomáticos o supuestos contagios por contacto no confirmados”.

¿ES RECOMENDABLE VACUNAR A LAS PERSONAS QUE YA HAN PASADO LA INFECCIÓN?

Según cuenta el doctor César Ramírez en COPE Málaga parece lógico que las personas que han pasado el Covid-19 deban vacunarse, puesto que los niveles de anticuerpos son muy variables según la persona y según haya tenido síntomas leves o graves. “La vacuna nos expone de forma específica a la proteína S de la cápsula del virus que es la que es capaz de generar una respuesta inmune más específica, robusta y duradera en el tiempo, con niveles de linfocitos B productores de anticuerpos y T de memoria muy elevados", indica.

Lo que sí se viene comprobando, como han admitido muchos expertos, es que las personas que se infectaron consiguen unos niveles muy altos de linfocitos B y T cuando reciben una sola dosis de la vacuna. Hablamos de niveles en sangre similares a las personas que no han pasado la enfermedad y han recibido las dos dosis. “Esto querría decir que la infección Covid natural sería como una primera dosis de la vacuna en sí que necesitaría un segundo refuerzo en forma de una sola dosis vacunal. Lo que tampoco termina de estar claro es qué intervalo de tiempo ha de pasar entre la infección y la vacuna, ya que este se ha establecido en seis meses pero parece lógico que siendo la vacuna para los ya infectados como una segunda dosis de refuerzo, ésta se administre en plazos de tiempo más cortos”, apunta.

LA VACUNA JANSSEN Y LA ESTERILIZANTE

La principal novedad, una vez que llegue a nuestro país, de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, es que solo precisa una sola dosis. “Se inocula en una sola dosis y a partir de ella consigue una respuesta inmune efectiva y duradera frente a las cepas actuales y se espera que también frente a futuras versiones evolucionadas del virus”, destaca.

César Ramírez se muestra también muy optimista cuando se produzca la aparición, que se espera para el año 2022, de las vacunas esterilizantes. “Será el punto y final de la pandemia, ya que evitarán el desarrollo de la enfermedad con una eficacia del 100% y serán capaces de asegurar por completo la no transmisibilidad ni contagiosidad de los vacunados”, finaliza.