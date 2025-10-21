Gonzalo Miró matiza la derrota del Atlético frente al Arsenal por 4-0: "Alguna conclusión positiva se puede sacar"

La dura derrota del Atlético de Madrid por 4-0 ante el Arsenal en el Emirates Stadium ha dejado un sabor amargo en la afición rojiblanca. El propio capitán, Koke Resurrección, admitía la frustración del equipo: "Teníamos el partido dominado, nos han marcado y se nos ha ido". Sin embargo, el análisis del comentarista Gonzalo Miró en el programa 'Tiempo de Juego' de la COPE, presentado por Paco González, ha ofrecido una perspectiva diferente y más matizada del encuentro de Champions League.

Un resultado que lo maquilla todo

Miró ha lamentado que un marcador tan abultado pueda distorsionar la imagen real del partido. "Es una pena que un resultado tan contundente maquille lo que yo creo que hasta el 2-0 estaba siendo un buen partido del Atlético de Madrid", ha explicado el comentarista. Además, ha puesto en valor el escenario, "en una competición muy importante y en el campo de uno de los mejores equipos del mundo".

A pesar de la defensa del juego rojiblanco, Miró ha reconocido que, tras el segundo tanto del Arsenal, "el Atleti se ha diluido como un azucarillo". No obstante, ha insistido en que el equipo había mostrado carácter previamente, ya que "incluso al 1-0 había reaccionado bien".

Lejos de poder competir

El colaborador televisivo ha confesado que sus sensaciones previas no eran las más optimistas, algo que le ha permitido ver el partido con otros ojos. "Al no tener las expectativas demasiado altas, porque no me termina de convencer el juego del equipo, [...] a pesar de las derrotas, no me parecen de lo peor que hemos visto esta temporada", ha asegurado.

Alguna conclusión positiva se puede sacar Gonzalo Miró

A pesar de este análisis, Miró ha lanzado una reflexión final sobre las aspiraciones reales del club. Ha concluido que "si quieres competir por títulos, de lo que yo creo que ahora mismo el Atlético de Madrid está bastante lejos, tienes que saber jugar mucho mejor en momentos determinantes". Momentos en los que, según su visión, el Arsenal "te ha pasado por encima".