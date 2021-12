Papá Noel: los auténticos colores con los que vestía y por qué se cambiaron

Cierra los ojos y piensa en Santa Claus. ¿De qué color es su ropa? Seguro que no has tardado en verla mentalmente. Pero Papá Noel no siempre ha vestido como lo imaginas.

Entonces, Si Papá Noel no siempre ha vestido de rojo y blanco, ¿De qué color era su ropa antiguamente? ¿Qué hay de cierto en que Santa Claus, el personaje inspirado en el obispo turco Nicolás de Bari, vestía de verde y en su traje lucía estrellas y cruces doradas?

En “La Noche de Adolfo Arjona”, le hemos preguntado a Mónica Orduña, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

¿Qué es el muérdago y dónde se suele encontrar?



¿Por qué nos tomamos los españoles 12 uvas y desde qué año lo hacemos?



¿Papá Noel siempre vistió de blanco y rojo?



¿De dónde surge la tradición de montar el Belén?



En La Noche de @ArjonaAdolfo responderemos a estas incógnitas pic.twitter.com/d7x4arruVg — La Noche de Adolfo Arjona (@LaNocheArjona) December 19, 2021

Según le ha contado Mónica Orduña a Adolfo Arjona, Papá Noel siempre vistió de blanco y rojo, porque tenemos que identificarlo con San Nicolás. El primer obispo cristiano, San Nicolás, vestía de rojo, el color tradicional de los obispos. Aunque es cierto que en la iconografía Cristiana hay tablas pintadas donde aparece de rojo, existe una pintura del siglo XVII donde San Nicolás aparece vestido de amarillo.

UN ATUENDO VERDE CON ESTRELLAS DORADAS

El obispo turco Nicolás de Bari, nacido en el siglo IV, es la persona en la que se habría inspirado este popular personaje navideño.

Este obispo era delgado y, a diferencia del Papá Noel actual, se representa con un traje de color verde, decorado con estrellas y cruces. Aunque cabe destacar que el rojo es uno de los colores del adviento y tradicionalmente se vincula a colores litúrgicos como la generosidad o el amor.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Papá Noel nos visita cada 24 de diciembre

Con el paso de los años, Papá Noel se ha ido transformando. En el cuento “Una visita de San Nicolás” vamos conociendo más detalles de San Nicolás. Vemos cómo cambia su atuendo o empieza a viajar en trineo. Y aunque en el siglo XX, una conocida marca de bebidas, democratizó su figura, lo cierto es que Papá Noel siempre vistió de rojo y blanco.

¿POR QUÉ DEJAMOS CALCETINES EN LA CHIMENEA?

Cuenta la leyenda que un padre con tres hijas entró en una profunda depresión tras la muerte de su mujer. Esto fue lo que provocó que el padre de las tres niñas donara todos sus bienes y empezaran a vivir en la pobreza. Cuando las hijas crecieron y empezaron a querer casarse, éste no podía aportar nada de dinero para sus bodas.

La situación llegó a los oídos de Papá Noel. Entonces, esperó hasta la noche para dejar caer tres monedas de oro por la chimenea de la casa del padre y las tres hijas, y casualmente el oro cayó dentro de unas medias de lana.De ahí la tradición de colgar los calcetines en la chimenea la noche del 24 de diciembre.

También te podría interesar:

El verdadero origen de las doce uvas en Nochevieja: ¿por qué en Italia son lentejas?