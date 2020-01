En La Noche de COPE, Adolfo Arjona hace memoria y recuerda aquellos personajes o acontecimientos que serán noticia esta semana.

Se hablará de la fundación de la sociedad 'National Geographic', de La Legión, de la grabación de 'We are the world', del asesinato de Gandhi, del cumpleaños de Felipe VI, del último concierto de Los Beatles y del incendio del Liceo de Barcelona.