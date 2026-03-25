Santiago, aficionado a los bonsáis: "Cuento con unos 30 en casa, tenemos a nuestros maestros y formo parte de una de las asociaciones más antiguas"

El programa 'Herrera en COPE' ha vuelto a demostrar la riqueza y variedad de las aficiones que existen en España. En su sección 'La Hora de los Fósforos', el presentador Alberto Herrera ha abierto los micrófonos a los oyentes para que compartan sus pasiones más peculiares, descubriendo un universo de clubes y asociaciones que dedican su tiempo a actividades tan diversas como el cuidado de bonsáis, la recreación histórica o el coleccionismo de trajes de Star Wars. Entre todas las historias, ha destacado la de Santiago, un oyente de Sevilla que ha compartido su pasión por el arte del bonsái.

Crear árboles desde la nada

Santiago ha explicado que pertenece a la asociación sevillana de bonsái shokan, la cual presume de ser una de las más antiguas de España. En contra de lo que se podría pensar, su labor no es la mera contemplación, sino la creación. "Nosotros creamos los bonsái", ha afirmado Santiago, detallando que cuentan con maestros como Eduardo Hidalgo, reconocido a nivel nacional. El proceso creativo abarca desde el trabajo con pequeñas ramitas hasta el diseño de troncos más grandes, aplicando diversas técnicas.

Este aficionado sevillano ha confesado tener en su casa una colección personal de unos 30 bonsáis, repartidos entre su piso y una parcela. Sin embargo, admite tenerlos algo descuidados últimamente, ya que se encuentra inmerso en sus estudios de astrofísica. Santiago también ha señalado la dificultad que entraña el cuidado de estos árboles, que varía según la especie. Mientras una especie autóctona es más fácil de mantener, otras de alta montaña "que necesita mucho frío durante bastante período de tiempo" son muy complicadas de cultivar en el clima de Sevilla.

Pasiones que van más allá del hobby

La de Santiago no ha sido la única afición sorprendente. Miguel, miembro de la Legión 501 Spanish Garrison, ha contado que su asociación se dedica al "costuming" con trajes de Star Wars 100% fieles a las películas. Pero su misión principal es solidaria: "realizamos visitas hospitalarias a niños que están ingresados", además de recaudar fondos para enfermedades raras y visitar residencias y colegios para dar visibilidad a pequeñas asociaciones.

Convertirse en un stormtrooper o en otro personaje de la saga no es barato. Según Miguel, un traje puede costar unos 2.000 euros y ha dejado claro que todo sale de su bolsillo. "Nadie nos paga nada, todo nos lo pagamos nosotros", ha subrayado. A pesar del coste y del esfuerzo, asegura que la recompensa emocional es inmensa: "sinceramente, sé que va a sonar a tópico, pero recibimos bastante más de lo que damos".

Otro de los participantes, José Alberto, ha reivindicado la fotografía química o analógica. Como miembro de la asociación Punto de Enfoque de Murcia, organiza quedadas para hacer fotos y talleres de revelado. Para él, este formato "no tiene ningún punto de comparación a lo digital", argumentando que la imagen digital "son 1 y 0", mientras que un negativo bien conservado perdura en el tiempo.

Tradición, historia y amistad como excusa

El programa también ha servido de altavoz para clubes que preservan tradiciones y fomentan la amistad. Es el caso de la asociación Amigos de la Boina, que celebra su 40 aniversario y en la que es requisito ser apadrinado para ingresar. Por su parte, Juanjo, del club de dominó de Elda, ha relatado con humor que el principal gasto de su club "es en coronas", debido a la avanzada edad de sus socios. Mientras, Alfonso ha descrito su pertenencia a los Voluntarios de Madrid, una asociación de recreaciones históricas que organiza eventos tan importantes como el del 2 de Mayo.

Alfonso ha explicado la compleja organización de estas recreaciones, que tienen un "carácter semi militar" donde las órdenes se transmiten por rangos. Con humor, ha respondido a una de las grandes curiosidades de los presentadores: cómo se decide quién muere en la batalla. "El sargento es el que te da la mala noticia", ha confesado, admitiendo que a veces genera pequeños "problemas de disciplina" cuando alguien no quiere caer eliminado.

Finalmente, Álvaro, un "fósforo antiguo", ha compartido su pertenencia a dos grupos: uno llamado "me los bebo todos", dedicado a visitar bodegas, y otro, el grupo Patén, que organiza caminatas por el entorno de Doñana y colabora con Carosimba (Camino del Rocío sin barrera) para ayudar a personas con discapacidad a completar el recorrido.