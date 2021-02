"Yo era un número. En aquel momento tenían 74.000 empleados y tú tenías un número de empleado”. Este escenario es lo que llevó a Bernat Cañellas a la siguiente reflexión: "¿Quiero ser el pez pequeñito siempre en un gran mar o intentar montar lo mío y diferenciarme ahí? Es lo que le ha llevado a este joven mallorquín de 26 años a escapar de ese 40% de paro juvenil que recoge la última Encuesta de Población Activa.

No son tiempos fáciles para encontrar un empleo. Uno de los colectivos que peor lo tiene es el de menores de 25 años. En enero, el desempleo en esta franja descendió en 6.000 personas, pero aún así, encabezamos el paro juvenil de Europa.

“Se necesita gente cualificada para esos puestos (los tecnológicos), hay mucha formación que se puede hacer en casa para estar más preparados”, explica Bernat. Lidera un equipo de cuatro personas que elabora softwares para cerca de 50 empresas de varios países.

Para Nacho Carreras, de 27 años “ahora emprender es más fácil que nunca”. El 1 de marzo lanzó TalentClass, una plataforma de cursos online en la que estrellas Michelin imparten cursos de cocina.

Tanto Bernat como Nacho entienden el desánimo de los jóvenes, pero detectan en la sociedad un exceso de cortoplacismo. “Se necesita gente con resiliencia. Las cosas no suceden en una semana o en un mes”, apunta Nacho que utiliza este ejemplo: “Yo he montado dos empresas que han funcionado y tendré como 20 proyectos que han fracasado a la espalda. Las cosas tienen que no funcionar para después empezar a funcionar”.