Ángel Correas: «A Pedro Sánchez puede interesarle la convocatoria de elecciones»

Ángel Correas, director de 'Mediodía Fin de Semana', analiza la segunda votación de la sesión de investidura. Pedro Sánchez no ha conseguido mayoría simple en la segunda votación, alejándose por segunda vez de la presidencia española. A pesar de las negociaciones hasta última hora con Unidas Podemos los socialistas y la formación morada no han llegado a un acuerdo. Ahora Sánchez tiene hasta septiembre para volver a intentar pactar con cualquier grupo político, si no lo consigue deberá convocar unas nuevas elecciones en noviembre.