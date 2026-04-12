Los "tres tipos de pruebas" que existen en el juicio del caso 'Mascarillas' en el Tribunal Supremo, según una experta

El juicio por el caso 'Mascarillas' en el Tribunal Supremo ha comenzado superando todas las expectativas, desvelando una presunta trama de cobro de comisiones y favores que salpica al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Durante las primeras sesiones, varios testigos han declarado sobre supuestos empleos ficticios, entregas de dinero y regalos a cambio de contratos de mascarillas con la administración.

Una de las declaraciones más destacadas ha sido la de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos. Ha relatado cómo cobró casi 44.000 euros de las empresas públicas Ineco y Traslatech sin haber trabajado nunca para ellas. Además, ha admitido que el empresario Aldama le pagaba el piso y que, por mediación de Ábalos, adoptó un gato, lo que dificultaba aún más su situación para encontrar vivienda.

A preguntas de la defensa sobre si se dedicaba a la prostitución, Rodríguez respondió: "Soy dentista y estoy colegiada”. Su testimonio no es el único que apunta a una red de 'enchufes'. Claudia Montes ha declarado que Ábalos le consiguió un contrato en una empresa donde, en lugar de trabajar, se dedicaba a "leer libros de trenes en la biblioteca", a pesar de que su puesto estaba teóricamente relacionado con el tráfico ferroviario.

Entregas de dinero en la sede del PSOE

El foco también se ha puesto sobre la sede del PSOE en la calle Ferraz. Joseba García, hermano de Koldo, ha admitido ante el tribunal que acudió a recoger sobres con dinero. "Sí, yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir", ha afirmado. Sin embargo, su declaración podría constituir un falso testimonio, ya que aseguró no haber mirado la cantidad, pero esta venía anotada en los sobres y se la comunicaba a su hermano.

José Luis Ábalos y Koldo García (dcha).

En la misma línea, la empresaria y socia de Aldama, Carmen Pano, ha confesado haber realizado dos entregas de 45.000 euros cada una en la sede socialista. Estas declaraciones abren una nueva vía de investigación sobre la presunta financiación irregular del partido.

El valor de las pruebas en el juicio

Para analizar las implicaciones legales de estos testimonios, el programa 'La Mañana de Fin de Semana' de COPE ha contado con la profesora de Derecho Penal en la Universidad CEU San Pablo, Gemma Martínez Galindo. La experta ha aclarado que mentir ante un tribunal en la fase de juicio oral es un delito de falso testimonio que puede acarrear penas de prisión.

Martínez Galindo ha explicado que en un juicio oral existen tres tipos de pruebas: la testifical, la documental (como informes de la UCO o conversaciones de WhatsApp) y los informes periciales. El tribunal, ha dicho, "hace una valoración general" de todo el conjunto para determinar si se ha desvirtuado la presunción de inocencia del acusado.

Sobre la estrategia de la defensa de Ábalos de intentar desacreditar a Jessica Rodríguez preguntándole por su vida personal, Martínez Galindo la ha calificado de "estrategia, pero muy pobre", añadiendo que "una persona que se dedica a la prostitución puede decir verdad también, no tiene nada que ver". La jurista ha subrayado que si se demuestra el pago con fondos públicos, "el delito está ahí" independientemente de la vida personal del testigo.

La conexión con la presunta financiación del partido

Respecto a las declaraciones sobre las entregas de dinero en Ferraz, la profesora considera que, aunque parezcan ajenas al caso, deben ser investigadas. Ha explicado que "es muy difícil separar" los casos, ya que podría ser "una de las formas a través de las cuales puede estar produciéndose el desvío de fondos públicos" de los propios contratos de mascarillas.

Finalmente, Martínez Galindo ha señalado que estas revelaciones deberían provocar una iniciativa judicial por parte del Ministerio Fiscal o de las acusaciones. Además, ha confirmado que lo que se declare en este juicio "se puede llevar a la otra causa que se está investigando" sobre la posible financiación irregular del Partido Socialista.