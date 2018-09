La Universidad se defiende: "Hay que discernir estos casos del comportamiento de 200.000 trabajadores"

Después de las polémicas por los másteres de Cifuentes, Casado y Montón, y las dudas sobre la tesis doctoral del presidente Sánchez, la Universidad alza la voz para defender su honor. Roberto Fernández, rector de la Universidad de Lleida y presidente de la Conferencia de rectores de España, ha intervenido este sábado en 'La Mañana Fin de Semana' de COPE para recordar que son "casos aislados" que no deben empañar "la imagen del mejor sistema universitario que hemos tenido en toda la historia de España".

En su entrevista con Ángel Correas, Roberto Fenández ha asegurado que la opinión pública sabrá discernir "casos puntuales de lo que es el comportamiento habitual de 200.000 trabajadores". "No hay ningún rector, gerente, vicerrector, decano de escuela o director de departamento imputado. Las universidad están sometidas a un control exhaustivo. Pido por favor a todo el mundo que mantengamos a la universidad al margen de la disputa política", ha señalado. Para el rector, "no se puede hacer de la universidad un arma arrojadiza" y recuerda que cada año se leen en España miles de tesis doctorales. "Tenemos un sistema contrastado internacionalmente en el que se salvan todas las cuestiones procedimentales que en cualquier país del mundo se exigen para leer una tesis doctoral. Espero que no se cuestione una práctica habitual, que es la lectura y defensa de una tesis doctoral".

Roberto Fernández también ha pedido que no se ponga en cuestión la calidad de un tribunal porque "supuestamente" sea nuevo en su oficio. "Es como si alguien que le damos el carnet de conducir, no puede coger un coche hasta dentro de veinte años". Por último, el rector asegura que no ha leído ni piensa leer la tesis de Sánchez pero que confía "absolutamente" en la directora de la tesis y el tribunal que la leyó. "Y aquel que no lo considere, que acuda a la Justicia", ha concluido.