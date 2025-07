El enfado de Juanma Castaño con los directivos del Barcelona que llaman 'Bilbao' al Athletic: "Precisamente, por lo que defiende el Barça"

Juanma Castaño no quiso pasar por alto en El Partidazo de COPE de este lunes el momento en que el vicepresidente del Barcelona, Rafa Yuste, en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, al referirse a las relaciones con el Athletic, utiliza insistentemente el término 'Bilbao' para hablar del Athletic.

"Lo que hay que hacer es destensar, y en este caso por parte del Bilbao, porque lo que están haciendo es una presión sentimental, para mí, que no puede dar lugar a ningún tipo de felicidad a los socios del Bilbao. Los socios del Bilbao son socios inteligentes y saben que cualquier jugador en España o en el mundo, si quiere marcharse de un equipo, se va y si no, se queda", dijo Yuste.

Juanma Castaño lanzó un mensaje directo al directivo del Barcelona por esa forma de expresión: "Son los socios del Athletic. Efectivamente, son inteligentes y no les gusta nada, señor Yuste, que les llamen el 'Bilbao'".

EFE Óscar de Marcos en el momento de ser sustituido en el partido de su retirada, durante el Athletic-Barcelona

Para Castaño, le llama poderosamente la atención que esta forma de referirse al equipo de San Mamés venga "precisamente del Barça, que es un club que defiende tanto la identidad propia y las circunstancias especiales. Es muy sencillo, es el Athletic Club", alegó.

Más crítico que Castaño se mostró Roberto Palomar. El periodista, comentarista de la Cadena COPE, cree que "es peor no hacerlo a propóstico que hacerlo a propósito" por una razón que no dejaría en buen lugar al directivo azulgrana: "Demuestra un desconocimiento total de la historia del fútbol español, de un equipo histórico que se llama Athletic Club".

El caso es que Enric Masip, Joan Laporta y Rafa Yuste hablan de forma repetida del 'Bilbao'.

FC BARCELONA Rafa Yuste, vicepresidente del Barça

En defensa de Rafa Yuste salió Mónica Marchante, que cree que el término utilizado por Yuste no tiene una intención de menosprecio: "Le conozco y no creo que tenga ninguna posición. Y se puede confundir", algo que a Castaño no le convenció: "¿Cuántos años lleva Yuste en el fútbol?"

La teoría de Luis García por la que los tres directivos del Barcelona siguen hablando del Athletic como 'el Bilbao', es que "si lo siguen diciendo es por algo. Ya les habrá llegado que la gente está comentando que no les gusta que digan el Bilbao. Si lo siguen diciendo no creo que sea por plena inconsciencia".

Más raro todavía le parece a Juanma Castaño que haya gente que se refiera a ciertos equipos de manera poco ortodoxa, "como que al Sporting le llamen 'el Gijón' o al Racing le digan 'el Santander', o 'el Coruña' al Deportivo", denunció.

Todo esto es una más sobre la tensa relación que viven el Athletic y el Barcelona en los últimos tiempos, agravada por la negociación del Barcelona con Nico Williams, quien mantiene contrato con el Athletic hasta 2027.