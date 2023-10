El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, en COPE: "Hamás es una amenaza para todo el mundo"

Este fin de semana se cumplen 3 semanas ya del comienzo de la guerra entre Israel y Hamás. Estamos ahora en lo que, en palabras del primer ministro, es “una nueva fase” de la guerra en la franja de Gaza. Desde luego, hay que poner el foco en las víctimas, ya que el Gobierno Palestino ha confirmado ya la muerte de 7.761 personas. Israel elevó a 1.400 los muertos en Israel tras el ataque sorpresa de Hamás el pasado 7 de octubre y más de 200 secuestrados.

La ofensiva se sigue centrando en esa zona norte de la Franja. Los aviones israelís siguen lanzando octavillas avisando de que eso es ahora mismo “un campo de batalla”. Y por si fuera poco, el secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, critíca esta escalada de bombardeos sin precedentes, mientras que Josep Borrel, el líder de la diplomacia Europea, pide pausar estos ataques porque lo que pasa en Gaza va en contra del derecho Internacional.





En cualquier caso, lo que nos espera ahora, como ha dicho Netanyahu, es una contienda larga y difícil. ¿Está preparado Israel para esto? Es lo que le preguntamos al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, a Lior Haiat. Él nos explicaba que esta guerra, que comenzó hace tres semanas, es de "autodefensa de Israel contra una organización terrorista peor que el ISIS, son monstruos, y la única manera es eliminar el control militar y político de Hamás de la franja de Gaza, y es lo que hacemos".

"Pedimos que la población civil salga de las zonas de batalla para que el ejército israelí luche contra Hamás, que utilizan a su propia población como escudos humanos. Piden la muerte de nuestros ciudadanos y de los vuestros, el mundo entero y especialmente el mundo libre debe apoyar esa lucha y ese mal que representa Hamás" explicaba.

La liberación de los rehenes, clave para terminar la guerra

Son más de 200 las personas que están secuestradas por Hamás, "entre los que se incluyen niños, ancianos, mujeres y bebés" y por los que ahora lucha activamente Israel, como objetivo primero de esta guerra. "La situación de rehenes es una catástrofe y todo el mundo tiene que mandar un mensaje muy claro: o los devuelven ahora, no podemos esperar, es un objetivo principal es liberar a los rehenes en manos de los monstruos de Hamás" decía.

Y es que ha asegurado que deben liberar inmediatamente a los rehenes si quieren empezar a acabarcon esta guerra, además de poder eliminar el control de Hamás en la franja de Gaza.

"La responsabilidad de lo que pasa en Gaza está en líderes de Hamás. Si quieren acabar la guerra, con gusto lo hacemos, liberad los rehenes y salid de la franja de Gaza, Israel no podrá vivir teniendo al otro lado de la frontera a quien prepara un segundo 7 de octubre. Es nuestra responsabilidad defendernos y a nuestra población" decía.

"Es una vergüenza para la ONU su secretario general"

En cuanto a la consideración internacional del conflicto, Lior Haiat lo tiene claro, y es que solo se puede posicionar uno a favor de Israel y nunca a favor de los terroristas de Hamás. En este caso, ha reprochado a Turquía su papel y sus palabras acerca del conflicto, que acusan a Israel de cometer crímenes de Guerra.

"Esto no es a favor de Palestina, es de los terroristas. Si miran las atrocidades que hicieron los terroristas de Hamás el 7 de octubre, los asesinatos, ejecuciones, y no los llaman terroristas, no vivimos en el mismo mundo. Es un mensaje muy claro, el que se niega a admitir el ataque terrorista brutal de Hamás, no podemos conversar con ellos" decía.

"Lamentablemente, estamos viendo una ola de negación de la masacre, gente que pone teorías de la conspiración diciendo que no existió...O esa gente tiene vergüenza por lo que hicieron sus amigos, o tratan de reescribir la historia y construir una historia paralela porque no pueden enfrentar la realidad, que es que Hamás masacró 1.400 personas, el peor dato desde el Holocausto" expresaba.

Respecto a las palabras de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha querido opinar: "Tengo que decir que es vergonzoso, habló solo un minuto sobre lo que pasó el 7 de octubre, y durante 10 minutos dio razonamiento para el ataque de Hamás, apoyando sus ataques. Es una vergüenza para la ONU tener un secretario general que legitima el terrorismo. Israel lo que hace ahora es luchar contra los terroristas de Hamás" aseguraba.

Y una última sentencia: "estamos dispuestos a luchar contra los terroristas hasta que liberen los rehenes y eliminar su control de la franja de Gaza. Es una amenaza no solo a Israel, sino al mundo entero".