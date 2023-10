Netanyahu anuncia una "segunda fase" de la guerra "larga y difícil" tras reunirse con la cúpula de defensa

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a asegurar que "agotarán todas las posibilidades" para recuperar a los rehenes secuestrados por Hamás, y ha anunciado una “segunda fase, larga y difícil” de esta guerra. Lo ha hecho en una rueda de prensa ante los medios tras reunirse con la cúpula de defensa israelí. Todo esto, en un momento, en el que este ejército asegura haber acabado con más miembros de la cúpula terrorista.

Además, ha anunciado que ha aprobado una ampliación de la "invasión terrestre" de la Franja de Gaza. "Hemos aprobado por unanimidad ampliar la invasión terrestres. Nuestro objetivo es concreto: derrotar a un enemigo asesino. Hemos declarado 'nunca más' y reiteramos 'nuca más ya'", ha afirmado Netanyahu en una comparecencia oficial desde Tel Aviv recogida por la prensa israelí.

Ahora comienza una "segunda fase" con la entrada de más fuerzas terrestres en Gaza desde la noche del viernes. El objetivo es la "destrucción de la capacidad militar y de gobierno de Hamás y la vuelta de los rehenes a sus hogares", ha reiterado.

"Nuestros comandantes que luchan contra en territorio enemigo saben que la nación y los dirigentes nacionales están con ellos", ha apuntado. "Están decididos a erradicar este mal de este mundo, por nuestra existencia y, yo añadiría, por toda la humanidad", ha asegurado.

Netanyahu ha rechazado además que las Fuerzas Armadas israelíes estén cometiendo crímenes de guerra. "Quienes acusan a las Fuerzas de Defensa de Israel de crímenes de guerra son hipócritas. Pido a los civiles de Gaza que evacuen hacia el sur de la Franja de Gaza (...). El enemigo utiliza cínicamente hospitales y refugios (...). Israel libra una batalla por la humanidad y contra los bárbaros", ha argumentado.

En cuanto a los rehenes, Netanyahu se ha reunido esta misma tarde con sus familiares. "Me duele el corazón cuando me reúno con las familias de los rehenes. Les he asegurado que agotaríamos todas las vías para conseguir la vuelta a casa de sus seres queridos. Su situación es un crimen contra la humanidad", ha subrayado el mandatario israelí.