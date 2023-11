27 de noviembre, ese es la fecha límite para el debate de investidura de Sánchez. Si no hay acuerdos y no sale elegido para entonces, se tendrán que celebrar nuevas elecciones. Como quedan más de veinte días para que llegue ese momento, y siguen sucediéndose las reuniones entre Junts y PSOE, ya que el Partido Socialista necesita de los votos de Puigdemont para salir presidente.

Reuniones que se celebran con muchísimo hermetismo y de las que ni siquiera los periodistas de Bruselas tenían constancia, hasta que se produjo la famosa foto de Santos Cerdán, número 3 del PSOE, y el prófugo Puigdemont.Todo para continuar con las negociaciones y para las que, por cierto, el propio expresidente no tiene ninguna prisa.

Pero, ¿en qué punto se encuentran las negociaciones? ¿Qué llegará esta semana? Es lo que le preguntamos a nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.

Respecto a estas reuniones que se han celebrado con hermetismo, decía lo siguiente: "ni la hay ni la ha habido, empezaron ellos primero el lunes con la foto, que sale desde Moncloa y luego Barcelona, la de Santos Cerdán con Puigdemont en el Parlamento Europeo con la jefa de los socialistas de la Eurocámara...Todo eso nos enteramos por la prensa, ahí es donde nos descolocamos. Si hay una reunión, nos podían haber avisado" comenzaba diciendo.

Sin embargo, ellos consiguieron enterarse de lo que ocurría gracias a un "chivatazo" que llegó el miércoles por la noche. "Nos llega que el jueves Junts ha convocado a la junta directiva, vienen todos desde Barcelona y se reúnen en Bruselas. Las teles son las que rastrean hasta que dan con el lugar donde se reúnen, el jueves descubrimos que hay una sala montada para dar un anuncio, con un fondo que dice "president Carles Puigdemont". A las 17 se van los técnicos, si ellos nos dan una explicación o dicen algo, les hemos dejado en paz, pero sabemos que se cocían cosas gordas y por eso el viernes otra vez fuimos a la caza y captura, tuve la suerte de acertar" explicaba.

Y es que la corresponsal pudo hablar frente a frente con Puigdemont, quien le desmintió estas reuniones. "Desde Madrid se dice que se han reunido y él me lo niega a la cara vayas veces, pero convocatorias no habrá, pero cada minuto que pasa es posible que haya sorpresa" explicaba.

¿En qué punto se encuentran las negociaciones?

Si esta semana habrá o no reunión es algo que, como bien explicaba la corresponsal en Bruselas, por el momento se desconoce. Sin embargo, parece que continuarán a lo largo de estos días, aunque no tienen prisa por investir a Sánchez, ya que están en una posición de ventaja.

"No te puedo decir quién me lo dijo, pero es alguien muy cercano que me dijo ayer "a Puigdemont le invistieron President el último día, si le hacemos esperar al 27 de noviembre, tampoco pasa nada" explicaba.

De momento, ni PSOE ni Junts deslizan ningún dato acerca de estas negociaciones, y habrá que esperar a ver qué ocurre en estas próximas semanas hasta el 27 de noviembre. "Cuando veamos el resultado final entenderemos" decía Paloma García Ovejero.