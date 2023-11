PSOE y Junts juegan al despiste en Bruselas: ¿Siguen negociando Puigdemont y Santos Cerdán?

Junts, el partido de Carles Puigdemont, tensa un poquito más la cuerda. Está haciendo valer sus siete votos e indispensables para que Pedro Sánchez logre su investidura antes del próximo 27 de noviembre. Tiene que ser así, porque si no, en enero tendríamos que volver a las urnas.

El lunes pasado vimos la imagen en la que en una sala del Parlamento Europeo, el propio expresidente de la Generalitat se reunía con el número 3 del PSOE, con Santos Cerdán, una imagen que llamó mucho la atención porque se veía un cuadro de las urnas utilizadas en la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017.

Entre el lunes y este viernes se ha cerrado, también, el acuerdo con Esquerra Republicana. Un acuerdo de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y parecía que el acuerdo global también con Junts estaba cada vez más cerca, pero por ahora el respaldo del partido de Carles Puigdemont no termina de llegar.

Un acuerdo que parecía ya cerrado hace 24 horas, ahora no lo es tanto

Cara a cara, "el prófugo nos ha dicho que no hay novedades, pero ¿están reunidos? le hemos preguntado y ha respondido, sí, pero en reunión interna", esto relataba en Mediodía COPE, la corresponsal de la Cadena en Bruselas, Paloma García Ovejero.

Después, ya preguntado por los corresponsales españoles, si se había reunido hoy con Santos Cerdán, lo ha negado y ha dicho que solo se había reunido con sus compañeros de Junts, Turull y Miriam Noguera.

El relato de la corresponsal de COPE es que han visto a Javier Moreno, presidente de la delegación socialista en el Parlamento Europeo ir a la puerta de los despachos de Junts, donde supuestamente no hay nadie. "Sí sabemos, porque estamos haciendo guardia, que en una puerta numerada 04E242 están los papeles. Hemos visto la máxi pantalla, la mesa con distintos folios esparcidos y ahí han estado reunidos, al menos dos veces a lo largo de la mañana, Puigdemont, Turull y Nogueras. ¿Dónde está Santos Cerdán? No lo sabemos, pero en Bruselas está", relata Paloma.

Puigdemont niega haberse reunido con alguien que no sea su equipo, es decir, Turull y Noguera. Preguntado explícitamente si había visto, si había estado con Santos Cerdán, primero lo ha negado al micrófono, después of the records o sea sin micrófonos y, la última vez, que los hemos visto salir ya con los abrigos puestos, hace escasamente 40 minutos, cerraban la boca y ninguno de los tres respondía a ninguna pregunta", relata la corresponsal de COPE.

Desde luego, en el ala socialista del Parlamento Europeo hay tranquilidad. En el pasillo de Junts es donde hay entradas y salidas desde esta mañana temprano.

El Congreso despeja fechas

Pese a los escollos en la negociación, Armengol ha pedido ya a la Mesa que habilite ya todos los días, incluidos los festivos, para poder celebrar la sesión de investidura. De hecho ya han fijado una nueva reunión de este órgano del Congreso para el próximo martes

La fecha en el aire

Fuentes cercanas a Armengol han señalado en el Congreso que la convocatoria de un pleno de investidura será en el momento en el que pueda "ser más exitosa", y han incidido en que el registro o no de una ley de amnistía en la Cámara no está condicionando la decisión de la presidenta del Congreso.

Otras fuentes de la Mesa del Congreso insisten en que el pleno podría ser "sábado, domingo o cuando sea" porque no hay impedimento alguno para que la presidenta pudiera convocarlo.

No obstante, fuentes socialistas inciden en que siguen trabajando para que el debate de investidura se celebre el 8 y 9 de noviembre, sobre todo tras haber encarrilado el acuerdo con los independentistas catalanes y cerrado un pacto con ERC sobre la amnistía, el traspaso íntegro del servicio de Cercanías y la asunción del Estado de parte de la deuda autonómica.

Desde la presidencia del Congreso se recuerda que el plazo para votar una investidura antes de una convocatoria obligada de nuevas elecciones es el 27 de noviembre, aunque se muestran optimistas de que sea bien la próxima semana o la siguiente.

De hecho, Armengol podría anunciar la fecha de la investidura el próximo lunes, 48 horas antes de que se iniciara el pleno del miércoles día 8, aunque en su entorno se recuerda que no hay un margen tasado entre la fijación de la fecha y el debate, puesto que la expresidenta del Congreso Ana Pastor puso fecha a un debate de investidura del candidato del PP Mariano Rajoy en 24 horas.

Excluir a Laura Borrás de la ley de amnistía

En este contexto, el exportavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, que es uno de los negociadores de la investidura de Pedro Sánchez, ha asegurado que Junts ha aceptado excluir a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borrás, del acuerdo sobre la ley de amnistía.

Asens ha admitido en declaraciones a TVE que hay una "discrepancia real" con Junts sobre la ley de amnistía que no ha querido concretar, pero sí ha negado que tenga que ver con Laura Borrás o con un referéndum de independencia.

"Es un nudo que tiene cierta dificultad, pero que estoy convencido de que en las próximas horas, en los próximos días se va a resolver", ha dicho.

También ha rechazado que la falta de acuerdo con Junts se deba a una competición con ERC para ver "quién se pone primero la medalla". "Eso no está en la cabeza del señor Puigdemont", ha afirmado.

Ha precisado que el PSOE presentó propuestas idénticas a los dos partidos independentistas catalanes y que las negociaciones no van por carriles diferentes, sino que están conectadas.

Según ha explicado, la diferencia es que Junts "quiere ir un poco más lejos" al creer que la propuesta socialista "no es suficientemente ambiciosa", pese al "intercambio intenso de documentos" de ayer, y al ser preguntado por la figura del verificador ha vuelto a recurrir a la discreción.

Sin dar así más detalles, ha incidido en que "hay un par de artículos en los que no se está llegando al acuerdo" y que representan el 5 % por ciento del texto de la ley, pero ha asegurado la voluntad de acuerdo de Junts y del PSOE, porque "tanto una parte como otra están haciendo propuestas y contrapropuestas".

Sobre la oposición a estos pactos, ha respondido que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ignora que la democracia "no es el imperio de los jueces, es el imperio de la ley".

Génova, reunida de urgencia

Génova también ha convocado este viernes una reunión de urgencia por parte del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Los populares analizan la respuesta institucional y política a las cesiones a los independentistas que el PSOE acordó en nombre de España.

