"Hay indicios suficientes para llevar a Begoña Gómez a juicio porque en otros casos similares se ha hecho y se han valorado todas las pruebas en un juicio"

El juez instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha dado por terminada la instrucción al considerar que existen indicios de cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Para analizar las claves de este auto, la profesora de Derecho Penal en la Universidad CEU San Pablo, Gemma Martínez Galindo, ha pasado por los micrófonos de 'La Mañana de Fin de Semana', con Fernando de Haro.

La malversación, posible sin ser funcionaria

Uno de los principales debates jurídicos es si se puede atribuir un delito de malversación a Begoña Gómez al no ser funcionaria. Según Martínez Galindo, el Código Penal contempla esta posibilidad. "Hay un concepto específico [...] para quien no es funcionario, pero que comete el delito, porque lo que se está haciendo es destinar a abusos privados un patrimonio público", ha explicado. La jurista ha añadido que existen figuras como la "cooperación necesaria" que lo permiten, aunque con una pena inferior a la de un funcionario público.

El reto de probar el tráfico de influencias

Respecto al tráfico de influencias, la experta ha reconocido que es un delito "muy complicado" de probar, ya que se debe demostrar una influencia directa. Sin embargo, ha señalado que para eso existen "las testificales y los datos objetivos". En este caso, se investiga si Gómez "hizo su carrera profesional aprovechándose de una situación privilegiada" para influir en un funcionario o autoridad y obtener así un "beneficio económico", como "cobrar por una cátedra".

Matias Chiofalo El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez

La clave, según la profesora, reside en la prueba indiciaria, es decir, en un "cúmulo de indicios" que apunten a una misma conclusión. "Si no fuera Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, ¿se le habrían abierto las puertas por parte del rector de la Universidad Complutense, se le habría dado una cátedra para cobrar por esa cátedra, con ni siquiera [...] los estudios universitarios?", ha planteado. Este tipo de prueba, ha recordado, está aceptada por el Tribunal Supremo.

Las críticas que está recibiendo no tienen razón de ser y son desproporcionadas" Gemma Martínez Galindo Profesora de Derecho Penal en la Universidad CEU San Pablo

Martínez Galindo ha recordado que la prueba indiciaria no es nueva en España y ha mencionado un caso histórico: "El tráfico de influencias entró en nuestro país por un caso de hace muchísimos años, que fue el del hermano del entonces vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra". En aquella ocasión, ha afirmado, "la prueba fue indiciaria también".

Europa Press Begoña Gómez en una imagen de archivo

Suficiente para ir a juicio

La catedrática se ha mostrado convencida de que los indicios recabados son base suficiente para la apertura de un juicio oral. "Bueno, es suficiente, desde luego, para ir a juicio, porque en otros casos muy similares se ha ido a juicio", ha sentenciado. Ahora, el siguiente paso procesal es esperar a los escritos de las acusaciones para ver cómo avanza la causa.

Finalmente, Gemma Martínez Galindo ha defendido la labor del juez Peinado frente a las críticas recibidas, las cuales considera que "no tienen razón de ser y son desproporcionadas". Ha insistido en que "por casos como este, se lleva a juicio en muchísimas ocasiones" y que el auto del magistrado está "muy fundado y muy justificado", además de haber sido guiado por la Audiencia Provincial de Madrid. Para la experta, no es una "anomalía que esto llegue a juicio" y el caso debe valorarse como el de "otra ciudadana normal".