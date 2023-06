El drama de Luis tras trabajar 30 años en una empresa hasta tener que abandonarla: "Eso me dijo mi jefe"

Un reciente informe ha puesto de manifiesto la preocupante prevalencia del edadismo en la sociedad española, una forma de discriminación basada en la edad que afecta especialmente a las personas mayores o ancianas. Según la Real Academia Española (RAE), el edadismo es la discriminación por razón de edad, y en Europa, una de cada tres personas afirma haberlo sufrido. En el caso de España, el porcentaje se eleva hasta un alarmante 45% de la población que percibe esta forma de discriminación hacia los mayores de 55 años en su entorno.

El edadismo se hace evidente en diferentes aspectos de la vida cotidiana, como el mercado laboral. Muchas personas de edad avanzada se enfrentan a grandes dificultades para encontrar empleo y a menudo se ven obligadas a luchar durante largos periodos de tiempo para conseguir una oportunidad laboral.

Sorprendentemente, más de la mitad de los desempleados mayores de 50 años llevan más de un año en búsqueda activa de trabajo, mientras que casi el 60% de los desempleados de 45 años son considerados parados de larga duración.

Luis, un ejemplo paradigmático, vivió en carne propia el edadismo dentro de su propia empresa. Después de 30 años de trabajo en el sector financiero, empezó a sentir que su edad era percibida como un obstáculo. “Mi jefe me llega a decir en alguna ocasión que no soy el futuro de la empresa, haciendo sutilmente indicaciones relativas a la edad, una persona y que ya no cuenta mucho contigo”, relata en COPE.

Esta situación llevó a Luis a abandonar la empresa, sumergiéndolo en un profundo vacío emocional.

Discriminación en todos los ámbitos sociales

El edadismo también tiene consecuencias en la atención médica que reciben las personas mayores, lo que puede obstaculizar un envejecimiento saludable. Pilar, de 52 años, vivió la trágica experiencia de ver cómo su madre sufría dolores intensos y prolongados, pero los médicos atribuían todo a los "achaques típicos" de la edad. Este triste episodio es reflejo de un problema más amplio, ya que el "Informe Anual sobre Edadismo" de la Organización Mundial de la Salud revela que a mayor edad, menor posibilidad de intervención médica y realización de pruebas diagnósticas.

El perfil de aquellos que tienden a discriminar por edad revela que la menor edad, la ansiedad frente a la muerte, el género masculino y un menor nivel de educación aumentan la probabilidad de ser edadista. Por el contrario, aquellos que han tenido contacto con personas mayores y tienen un mayor conocimiento sobre el envejecimiento tienden a mostrar mayor respeto hacia ellos.

“Si tenemos menor edad, si tenemos ansiedad frente a la muerte, si somos hombres y tenemos un menor nivel de estudio es más probable que seamos edadistas hacia personas mayores. En cambio si hemos tenido contacto con personas mayores y tenemos un mayor conocimiento a cerca del envejecimiento, esto nos puede proteger”, señala Vania de la Fuente, que dirige la Campaña Mundial contra el Edadismo de la OMS.

Expertos en el tema sugieren que se considere el edadismo como un problema de Salud Pública, similar a lo que se hizo en su momento con el consumo de tabaco. Esto permitiría llevar a cabo investigaciones exhaustivas para obtener nuevos datos y factores de riesgo, dada su alta prevalencia y el impacto tanto en la salud física como mental, además de los costes que implica.