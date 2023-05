Manel Domínguez: “El edadismo es la gran pandemia social”

El Doctor en Comunicación Social y autor del libro 'Seniro. La vida que no cesa' asegura en 'Herrera en COPE' que “el edadismo es la gran pandemia social”.

Defiende Domínguez que “los senior somos la nueva mayoría” y reitera que “estamos en el punto cero del cambio”. Y considera que “la jubilación es un derecho y no una obligación. Deebe ser un derecho que tenemos todos, no me pueden obligar a que me jubilen”.

Señala como “el gran error del edadismo” que las empresas nos apuesten por el valor añadido de los senior y critica el hecho de que a partir de los 55 años “la sociedad te elimine, te consideren inservible e inútil”.

Por último, concreta que estamos ante “una alianza intergeneracional que forma parte del futuro a lo que no podemos renunciar”