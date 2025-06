La contradicción que el secretario general de UGT critica a Pedro Sánchez tras no convocar elecciones: "Podemos ir a peor"

La tensión en el Partido Socialista no cesa. Las informaciones sobre el caso Ábalos y, más recientemente, el informe de la UCO que implica a Santos Cerdán —exsecretario de Organización del PSOE— han provocado un auténtico terremoto en la sede de Ferraz. Mientras Pedro Sánchez insiste en marcar distancias con el Partido Popular y Vox en materia de corrupción, la sensación entre algunos de sus históricos aliados es de profunda decepción.

El secretario general del PSOE ha defendido esta semana que su partido “ni puede, ni quiere, ni va a ser como aquellos que se rasgan las vestiduras en público, pero toleran la corrupción en casa”. Sin embargo, las medidas que ha tomado hasta el momento —una auditoría externa y el relevo en la Secretaría de Organización— parecen insuficientes para muchos militantes y figuras de peso en el entorno socialista.

LA DURÍSIMA CRÍTICA DE CÁNDIDO MÉNDEZ A PEDRO SÁNCHEZ

Una de las voces más críticas ha sido la de Cándido Méndez, exsecretario general de UGT y militante socialista de larga trayectoria. En una entrevista con Fernando de Haro en La Mañana del Fin de Semana de COPE, Méndez no ha escondido su malestar ante la gestión de Pedro Sánchez: “Yo creo que no es la reacción adecuada”, señala, tajante. “Desde hace más de un año, desde que el presidente publicó aquella carta tras su retiro, el relato que pretende sostener se ha atascado”.

Para Méndez, la situación actual no se puede mantener. “El presidente pretende que el estado de cosas siga tal y como está, pero eso no es viable. La situación del país no permite seguir en esta dinámica”, advierte con preocupación.

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista se produce cuando Méndez expresa su desacuerdo con la decisión de Sánchez de no convocar elecciones: “Estoy en radical desacuerdo. No hay otra alternativa si queremos salir de esta situación en beneficio de España”. Según él, mantener el gobierno en su forma actual puede llevar al país hacia un deterioro mayor, especialmente en un contexto internacional de incertidumbre económica.

“Podemos ir a peor”, insiste. “La situación económica se puede deteriorar aún más y no creo que España pueda estar ni un minuto más ensimismada en sus problemas internos”.

LA DUDA QUE MÉNDEZ PONE A LA VERSIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ

Méndez también pone en duda la versión de Sánchez sobre su desconocimiento de los casos que afectan a sus antiguos colaboradores más cercanos. “No dudo de su sinceridad, pero la estadística le traiciona”, afirma, al recordar que se trata de dos secretarios de Organización nombrados por él mismo. “Eso incorpora una responsabilidad formidable al secretario general”.

Más allá del impacto interno en el PSOE, Méndez recalca que los escándalos afectan directamente al Ejecutivo. “No es un problema interno del partido. La operación se ha producido desde el Gobierno, no desde una supuesta malversación de fondos del partido”.

Pedro Sánchez ha reiterado que no convocará elecciones para evitar un posible triunfo de la derecha. Un planteamiento que Méndez considera peligroso: “Soy enormemente receloso ante ese argumento. Tarde o temprano hay que convocar elecciones. ¿Qué pasará si cuando llegue el momento las encuestas siguen dando ventaja a la derecha?”, se pregunta.

El exlíder sindical recuerda que la alternancia política es una base fundamental del sistema democrático. “No se puede decir que se gobierna desde una mayoría social y, al mismo tiempo, admitir que esa mayoría desaparecería si hubiera elecciones. Eso sólo ocurre en la mecánica cuántica”, ironiza.

Sobre la posibilidad de que Sánchez se someta a una moción de confianza, Méndez también se muestra escéptico. “No lo veo como una solución. Al final sería una sociedad de socorro mutuo entre partidos débiles”, sostiene. En su opinión, eso no resolvería los problemas ni del PSOE ni del país.

Además, lanza una advertencia sobre los apoyos parlamentarios del Gobierno: “Junts ya ha dicho que no tiene amigos en Madrid, solo intereses. Y ayer el señor Lucía dijo que van a aprovechar esto mientras dure. Eso es en beneficio de sus partidos, no de España”.

La intervención de Cándido Méndez es un reflejo del malestar que existe en amplios sectores del socialismo tradicional ante la deriva del Gobierno. Con un tono firme pero constructivo, hace un llamamiento al sentido común: “No podemos seguir así. Hay que pensar en España, no en la supervivencia política del partido o de un líder”.