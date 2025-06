El alcalde de Marchamalo tira 'a la basura' a Santos Cerdán: "El código ético del partido se ha roto por cuatro sinvergüenzas"

En un gesto cargado de simbolismo que no ha pasado desapercibido para los medios, Rafael Esteban, alcalde de Marchamalo (Guadalajara) y secretario general del PSOE en el municipio, decidió tirar a la basura una placa conmemorativa que llevaba el nombre de Santos Cerdán.

Este gesto se produce en un momento crítico para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), marcado por la reciente dimisión de Cerdán tras su presunta implicación en una trama de corrupción política.

Se acabó la paciencia

"Cuando escuchas en los medios de comunicación o en las sedes más altas de nuestro país, en el Congreso de Diputados, en el Senado, oyes PSOE corrupto, oyes PSOE ladrón, putero... A mí personalmente me duele, y le duele a muchísima gente de los pueblos, sobre todo de esta gente que deja sus casas, sus amigos, sus vecinos, su familia, por ayudar a contribuir a que sus vecinos vivan mejor", ha indicado el alcalde de Marchamalo.

Rafael Esteban está cansado de que por tres o cuatro descerebrados metan a gente que trabaja de verdad por y para el partido en el mismo saco: "Gente que ansía de tener también una liberación y poder decir que no todos, no todos, no, el 99,9% de los que somos parte del PSOE tenemos nada que ver ni con la corrupción, ni con el puterío, ni con los robos".

Santos Cerdán inaugurando la Casa del Pueblo de Marchamalo en 2023

Hombre de partido

El propio Rafael Esteban escribía en sus redes sociales el pasado día 13 respondiendo a las críticas vertidas por el Partido Popular en la Diputación defendiendo el trabajo de base de los socialistas militantes, cargos y simpatizantes. También anunció la presentación de la propuesta a la asamblea local de la retirada de la placa conmemorativa de su fachada para que no se vuelva a recordar el nombre del ya ex Secretario de Organización Santos Cerdán.

Esteban cree que desde el partido se ha sido poco contundente con ciertas praxis, sobre todo con Ábalos: "Hasta el pasado lunes no se ha hecho efectiva la exclusión del partido. Esa responsabilidad que tiene que tener alguien que ha ostentado esos cargos tan importantes, esa responsabilidad de tener ahora secuestrada el acta por estar aforado... Nosotros tenemos un código ético en nuestro partido, y se ha roto por parte de unos cuantos sinvergüenzas..."

Santos Cerdán fue la figura principal en la inauguración de la Casa del Pueblo del PSOE de Marchamalo

en el alambre

Son muchas las voces autorizadas que dicen que la plana mayor del PSOE está meditando un cambio en la dirigencia del partido, esto es, que Pedro Sánchez se eche a un lado y dimita. Desde la bancada de la derecha se exige un adelanto de las elecciones, algo que a corto plazo no parece que vaya a suceder.

El alcalde socialista dice no ser una voz autorizada para responder a dicha pregunta, pero él cree en un modelo de gobierno que está transformando una sociedad a nivel económico, a nivel social: "Si se cree razonablemente que una decisión de dimisión o de adelanto electoral o de no dimisión y de continuidad con la legislatura es bueno para el global de los ciudadanos y las ciudadanas, y ya descendiendo para nuestro partido, que sean leales con lo global, no con lo particular", ha sentenciado Rafael Esteban.