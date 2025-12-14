Alejandro Nolesco, portavoz de Vox en Aragón: "Seguimos esperando que Azcón nos llame y diga que quiere negociar, porque no lo hemos hecho y nosotros sí estamos dispuestos a llegar a un acuerdo"

La convocatoria de un anticipo electoral en Aragón parece inminente ante la falta de acuerdo entre el Partido Popular y Vox para sacar adelante los presupuestos. Sin embargo, el portavoz de Vox en la región, Alejandro Nolasco, ha matizado 'La Mañana de Fin de Semana' que su formación no ha rechazado las cuentas, ya que estas no han sido presentadas formalmente en las Cortes. Según Nolasco, el ejecutivo de Azcón solo presentó "un PowerPoint con 30 diapositivas sobre las líneas generales", por lo que, insiste, no han podido decir que no.

Dispuestos a un acuerdo

Nolasco ha asegurado que su partido está dispuesto a negociar y llegar a un acuerdo, poniendo como ejemplo el pacto alcanzado en Valencia. "Nosotros pensamos que lo que es bueno y pueden disfrutar los valencianos, por qué no van a poder disfrutarlo los aragoneses", ha declarado. Ha señalado que mientras en Valencia el PP ha aceptado medidas como "cortar el grifo a las ONG que traen más inmigrantes ilegales", en Aragón "ni siquiera han querido hablar de ello".

Lo que es bueno y pueden disfrutar los valencianos, ¿por qué no van a poder disfrutarlo los aragoneses?" Alejandro Nolasco Portavoz de Vox en Aragón

El origen del desacuerdo: la inmigración

El portavoz de Vox ha explicado que la salida de su partido del gobierno de coalición se debió a un desacuerdo sobre la acogida de menores no acompañados. Ha afirmado que el pacto de gobierno incluía "luchar contra la inmigración ilegal y cortar los fondos a las mafias que trafican con personas", y que la decisión del ejecutivo de aceptar la llegada de más menores fue el detonante de la ruptura.

Frente al argumento de que el derecho internacional obliga a acoger a los menores no acompañados, Nolasco ha respondido que la legislación es "ambigua" y ha citado el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que "faculta a las comunidades autónomas a firmar acuerdos con terceros países como Marruecos o Argelia para devolver a sus inmigrantes ilegales". Por ello, ha instado al presidente aragonés a actuar dentro de su marco competencial.

Fabian Simon El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón

El foco en la financiación de las ONG

Al ser preguntado sobre si Vox pretende retirar las ayudas a organizaciones como Cáritas, Nolasco ha clarificado que son "partidarios de cortar las ayudas que vayan directamente a eso", refiriéndose a lo que considera un "efecto llamada" para la inmigración irregular.

Ha añadido que hay que distinguir las actividades de las ONG, ya que con algunas pueden estar de acuerdo y con otras no. "El acogimiento de menores o el alertar que sigan viniendo inmigrantes ilegales, eso no estamos de acuerdo", ha sentenciado. También ha puesto en duda los protocolos de pruebas de edad para verificar si los llegados son realmente menores.

El acogimiento de menores o el alertar que sigan viniendo inmigrantes ilegales, eso no estamos de acuerdo" Alejandro Nolasco Portavoz de Vox en Aragón

Finalmente, Nolasco ha expresado su confianza en que el PP presente los presupuestos para poder negociar. Considera que un pacto entre PP y PSOE sería "lógico", ya que "comparten el 90% de las políticas", pero no "válido", pues la "mayoría natural" que salió de las urnas es la de un gobierno de PP y Vox.