Herraiz: "La respuesta a la desesperada de Putin confirma el fracaso de su invasión"

Muy buenos días. Es 24 de septiembre, es el primer fin de semana del otoño y enLa Mañana Fin de Semana de COPE te venimos acompañando desde las seis.

PRIMER FIN DE SEMANA DEL OTOÑO: ATENCIÓN A CANARIAS

Hay que estar muy atentos a Canarias. Desde esta medianoche, el archipiélago está en alerta máxima por una tormenta tropical. Primero nos hablaron de un ciclón que el centro nacional de huracanes de EEUU bautizó como “Ten”, diez en inglés, Ahora ha pasado de depresión tropical a tormenta de nombre Hermine y esto implica una intensidad mayor.

Va a dejar fuertes lluvias durante todo el fin de semana. De hecho, en estos tres próximos días puede descargar precipitaciones que sean 10 o 15 veces el promedio normal de todo el mes de septiembre. Entre hoy y el lunes se pueden acumular 150 litros por metro cuadrado. Lo van a notar especialmente en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y La Palma. Van a ser las más importantes de la última década. Lo avanzaba el presidente canario, Ángel Víctor Torres.

Se suspenden las clases el lunes, los eventos al aire libre y hay previsión también de que puedan verse afectado el tránsito de vuelos en los aeropuertos.

¿Va a llover en más sitios de España? No de forma tan intensa, pero entra un nuevo frente atlántico que va a dejar precipitaciones en el norte de Galicia y en el Cantábrico. Y luego se esperan tormentas en Pirineos, Cataluña, Comunidad Valenciana y norte de Baleares.

Pues sí, primer fin de semana de otoño, esa estación de la que se ha hablado mucho durante todo este verano con la mirada puesta en la economía.

PUERTAS ABIERTAS A LA RECESIÓN

Las advertencias de analistas económicos, de gabinetes de estudios financieros advierten que el estancamiento de la economía nos puede acercar a la recesión. De momento, hay una buena noticia en la economía, que no son habituales en los últimos meses. Buena, aunque con muchos matices.

Estadística, el INE, ha revisado al alza el crecimiento de nuestra economía en el segundo trimestre. Habían estimado un 1,1% y finalmente el PIB ha aumentado entre abril y junio un 1,5%. Y puede que te preguntes: ¿Cómo puede crecer la economía más de lo previsto si el consumo de los hogares sigue bajando ante la subida desmedida de los precios? Es cierto que el consumo privado ha tenido un peor comportamiento del esperado, pero el sector exterior ha compensado al alza.Las exportaciones han sido las encargadas de tirar de nuestra economía.

Esta es una foto fija que ya nos advierten puede quedarse en eso, en un espejismo. Si nos detenemos en el panel de Funcas la fundación de cajas de ahorro, esa última parte del año va a ser especialmente complicada. Prevé un crecimiento del 0,1% en este tercer trimestre y una caída del 0,2% en el cuarto, abriendo las puertas a la recesión.

Este cálculo es más optimista que el de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (la AIREF) que prevé ya un retroceso del 0,2% durante este segundo trimestre de laño. Esa palabra maldita, recesión, no se queda únicamente en el plano macroeconómico. Termina afectando a todos y especialmente a los más débiles porque se traduce en destrucción de empleo y paro.

EL FOCO, DE NUEVO EN MOSCÚ

Aquí hay muchos factores que golpean la economía, pero hay uno que le está provocando un daño inesperado desde que se produjo la invasión rusa. Es la guerra en Ucrania que ha devuelto el foco ahora mismo a Moscú.

No es que hayan parado los disparos y las bombas en Ucrania. No es que el ejército ruso haya hecho paréntesis alguno. La actualidad mira a ese último movimiento de Putin para movilizar a 300.000 reservistas. Como se han presentado como voluntarios una mínima parte, la Policía y unidades especiales del Ejército se han lanzado a la caza de posibles reclutas. Da igual el lugar, una estación de metro o en la propia calle.

Es parte de uno de los vídeos que se pueden ver en redes sociales con la explicación de oficiales del Kremlin advirtiendo que se tienen que sumar a lo que desde el primer momento Putin llamó operación especial en Ucrania.

No son pocos los que se intentan escaquear, autolesionándose, por ejemplo, hartos de los delirios de su presidente y no son pocos tampoco los que quieren huir de Rusia. Los billetes de avión se agotan nada más salir, el precio está por las nubes y por eso las colas kilométricas que se siguen viendo en la frontera con Finlandia o Georgia.

Es la respuesta al último movimiento de Putin a la desesperada. Su estrategia de invasión relámpago ha sido un fracaso y ahora trata de ganar parte del relato perdido -en el frente y también entre los suyos- con esta movilización de reservistas, con la amenaza de utilizar armas nucleares y también con esa farsa de referéndum que ha comenzado este viernes en cuatro regiones ucranianas que Putin quiere anexionar a Rusia. Son Lugansk y Donetsk en el este. Y Jersón y Zaporiyia en el sur. Hay que decir que ninguna de las cuatro están controladas 100% por el ejército ruso.

Lo primero que hay que decir es que esta consulta no está controlada por ningún organismo internacional. Los países occidentales no reconocen el referéndum y repiten lo obvio: que es ilegal. Son votaciones controladas desde el Kremlin así que es fácil conocer el resultado.

¿Qué va a hacer a partir de ahí Vladimir Putin? Estamos ante una estrategia para contentar a los sectores más ultranacionalistas rusos, que ven cómo pasa el tiempo, pierden territorios como la región de Jarkov, y se multiplican las bajas en su ejército.

Una vez pasen las votaciones, con el resultado que todos nos podemos imaginar, los jefes prorrusos de estos territorios van a pedir formalmente a Moscú su incorporación a la Federación Rusa.

El objetivo de Putin es seguir el patrón similar a lo que hizo en 2014 con la anexión de Crimea

El objetivo de Putin es seguir el patrón similar a lo que hizo en 2014 con la anexión de Crimea, un proceso considerado ilegal por la comunidad internacional. ¿Servirá para poner fin a la invasión? No hay ninguna garantía de que vaya a ser así, pero eso solo está en la cabeza de Putin.

LAS BAJADAS DE IMPUESTOS DEL PP PILLAN CON EL PIE CAMBIADO A SÁNCHEZ

De vuelta a España, el Gobierno sigue alimentando la polémica ante los anuncios de bajadas de impuestos realizados por las comunidades gobernadas por el PP. El último en sumarse a esa tendencia ha sido el presidente gallego, Alfonso Rueda. Anuncia una rebaja del 50% en el impuesto del patrimonio.

Ya no es sólo Moreno Bonilla que esta misma semana anunciaba la supresión del Impuesto de Patrimonio en su comunidad, con una bonificación del 100%. Ya no es solo Murcia, cuyo presidente ha confirmado también que estudian la supresión de este tributo. La intención es hacerlo antes de que acabe el año. Y ya no solo es Madrid, que fue la comunidad pionera en esta reducción.

Estos movimientos han pillado con el pie cambiado al Gobierno. Para intentar frenar ese golpe de efecto, a ocho meses para las municipales y autonómicas, el PSOE ha puesto el ventilador con una doble vía. Primero, diciendo que esa supresión solo beneficia a los ricos. Y segundo recuperando esa vieja reivindicación de Podemos de crear un nuevo impuesto para las grandes fortunas. No concretan ni a quién, ni cuándo. Pero siempre queda bien eso de que se sube los impuestos a los ricos. A este mensaje se ha sumado el propio presidente del Gobierno.

Aquí lo interesante no es que se persiga tanto a los ricos, que es lo que molesta a este Gobierno. Lo importante sería que cada vez haya menos pobres, pero no parece que la cosa vaya por ahí. Hay que recaudar más para atender a todas las regalías y a una administración mastodóntica con ministerios con competencias de dudosa utilidad.

Por cierto, sobre este asunto de los impuestos ha hablado también el ex presidente Aznar. Y apoya a todas las comunidades que han decidido o bien bajar impuestos o directamente suprimirlos.

Y en medio de este debate, que es más en clave política que económica, que es más de eslóganes cocinados que de otra cosa, ha llegado la propuesta del nuevo gobierno británico. También bajan los impuestos. En el caso del Ejecutivo de Lizz Truss, afecta al IRPF, las cotizaciones o Sociedades. Cómo son estos conservadores.

Y hoy hay que mirar a Italia. Jornada de reflexión la víspera de unas elecciones que tienen una gran protagonista. Se llama Giorgia Meloni, es la líder del partido Hermanos de Italia y es a la que todas las encuestas dan como clara vencedora. La izquierda, todos los medios afines, se han esforzado por vincularla con el fascismo. Desde España algunos han puesto especial empeño. Y habrá que ver el resultado de mañana, pero no todos los que van a votar a Meloni son fascistas. Incluso habrá gente de izquierdas que se sienta o resentida o desilusionada y vote a la Meloni, como la llaman en Italia. Según las últimas encuestas obtendría el 25% de los votos, y sería primera ministra con el apoyo de la La Liga de Mateo Salvini y Forza Italia de Berlusconi.