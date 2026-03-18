Paco González se rinde ante Fermín: la "bendición" que el Barça ha encontrado en su nuevo Pedrito

El gol de Fermín López en el partido entre el FC Barcelona y el Newcastle, que significó el 4-2, ha provocado la reacción de Paco González. El director y presentador de 'Tiempo de Juego' ha analizado la figura del joven canterano azulgrana, destacando un rasgo que, para él, sobresale por encima de todos los demás y que le convierte en un jugador de un valor incalculable para el futuro del equipo.

EFE Fermín celebra su gol en el Barcelona-Newcastle

Para el periodista, la principal cualidad del futbolista andaluz no reside en su técnica, sino en su inteligencia y movilidad cuando no tiene la posesión. "Fermín tiene muchas cosas, pero para mí, lo mejor es que sin balón ofrece muchas cosas", ha sentenciado González durante su intervención, subrayando el valor de un activo tan diferencial en el fútbol moderno.

La comparación con una leyenda culé

González ha establecido un paralelismo muy significativo entre Fermín y el Pedro Rodríguez que deslumbró en el Barça de Pep Guardiola. Según el director de 'Tiempo de Juego', mientras las grandes estrellas de aquel equipo querían el balón al pie, Pedro marcaba la diferencia con sus desmarques. "Todos los demás eran tan buenos, que lo querían al pie [...] Él era el que la pedía al espacio, claro", ha recordado.

Esta capacidad para moverse y generar espacios es, en opinión de Paco González, una cualidad impagable en un equipo con superávit de talento técnico. "En un futuro en el que mucha gente la pide al pie, sobre todo, cuanto más técnicos, más la piden al pie, tener a alguien que se mueva sin balón... es una bendición", ha afirmado de manera contundente.

Un valor al alza en el fútbol de élite

El análisis de González no se ha limitado al conjunto azulgrana, sino que ha extrapolado su reflexión a otros grandes equipos. El periodista ha mencionado el caso del Real Madrid para ilustrar la importancia de este perfil de jugador: "Le pasa al Madrid con Thiago, que ese chaval está todo el día moviéndose y ofreciéndose, todo el día moviéndose".