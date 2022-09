Suspendidas las clases el lunes por el ciclón tropical que llega a Canarias

El Gobierno de Canarias ha decidido la suspensión de la actividad lectiva para el lunes debido a la afección en las islas del ciclón tropical Ten, formado entre Cabo Verde y la costa africana, que ocasionará las lluvias más intensas de la última década en el archipiélago, según ha dicho el presidente regional, Ángel Víctor Torres.



El jefe del Ejecutivo canario ha coordinado este tarde una reunión con los cabildos insulares tras decretar esta mañana la alerta máxima por fuerte precipitaciones, viento e inundaciones desde esta noche y hasta el lunes.



La Agencia Estatal de Meteorología prevé que entre el sábado y el lunes se acumulen más de 150 litros por metro cuadrado en algunos puntos de las islas occidentales y de Gran Canaria.



Torres ha señalado que, por ahora, la trayectoria del ciclón hace prever que "el núcleo" de esta depresión tropical no tocará Canarias aunque sí tendrá efectos importantes en las islas, especialmente en La Gomera, El Hierro, La Palma, Tenerife y Gran Canaria y las lluvias serán generalizadas.



El presidente ha dicho que puede existir afección en los aeropuertos, aunque en principio no debería haberlo en el transporte marítimo.



"Es algo desconocido", ha aseverado el presidente, que ha recordado la tormenta tropical Delta, en 2005, que se caracterizó más por el viento que por la lluvia, al contrario que Ten, que traerá importantes precipitaciones.



Los técnicos han indicado en la rueda de prensa que el domingo será un "día complicado" y han recomendado que no se hagan desplazamientos que no sean necesarios.



Torres ha pedido precaución a todos los canarios y que se eviten todos los desplazamientos posibles, y ha anunciado que se suspenden todas las actividades, grandes eventos y actividades deportivas.



Respecto al partido de fútbol Las Palmas-Granada previsto para el domingo en la capital grancanaria, ha anunciado que previsiblemente se suspenda, aunque la decisión recae en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en el Cabildo de la isla.



El presidente canario ha pedido que el lunes se potencie el teletrabajo para evitar desplazamientos.



El día más complicado será el domingo y el lunes, por lo que los técnicos piden no confiarse si el sábado hay poca lluvia, pues será abundante el domingo y el lunes, cuando la situación empezará a remitir a última hora, según las previsiones.



El ciclón tropical Ten se ha formado entre las islas de Cabo Verde y la costa africana y se desplaza hacia el norte a unos 15 kilómetros por hora, informa la Agencia Estatal de Meteorología.



Aunque según los últimos datos no impactará en el archipiélago canario, se acercará lo suficiente como para producir precipitaciones generalizadas, intensas y persistentes, acompañadas de tormenta, durante el fin de semana y el lunes.



El sábado a partir del mediodía, se esperan precipitaciones que pueden llegar a acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en numerosas localidades de las islas occidentales.



El domingo, se espera una intensificación de las precipitaciones que pueden ser muy fuertes (hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora) con acumulaciones de 100 litros por metro cuadrado cada 12 horas, excepto en Lanzarote y Fuerteventura donde se prevén hasta 40 litros por metro cuadrado cada 12 horas.



Estas precipitaciones se mantendrían durante la primera mitad del lunes 26 y empezarían a disminuir por la tarde.



Es probable que a lo largo de estos tres días lleguen a acumularse más de 150 litros por metro cuadrado en algunos puntos de las islas occidentales y de Gran Canaria.



Aunque no se espera temporal de viento ni marítimo, pueden producirse rachas fuertes o muy fuertes de componente sur en las islas occidentales, así como mar de viento con olas en torno a 2 metros en esas mismas zonas.