Herraiz:"Tiene guasa que Sánchez vaya a Sevilla a hablar de la corrupción del PP y no de los ERE de Andalucía"

Audio

Buenos días. Sigues en 'La Mañana del fin de semana de COPE 'de este 29 de mayo, último domingo del mes, que viene con mucho calor. La situación va a ser similar a la de ayer. Con máximas que van a superar los 36-37 grados en puntos del sureste como Murcia. Y luego muy por encima de los 30 también en el centro, Madrid, Toledo… bajan algo en Cataluña y en el oeste de Andalucía y de Extremadura, aunque, en general, sol y cielos poco nubosos.





LA 14ª COPA DE EUROPA DEL REAL MADRID





Todo en un domingo que viene vestido completamente de blanco. El Real Madrid lo ha vuelto a hacer y, de nuevo en París. El equipo blanco vuelve a engrandar su leyenda con una nueva Champions. Hace la décimo cuarta en una final frente al Liverpool que forma parte ya de la historia del fútbol mundial. Marcó Vinicius en el minuto 59 de un partido en el que los británicos fueron mejores en la primera parte y los blancos superiores en la segunda. Protagonismo especial para Thibaut Courtois, elegido como mejor jugador de la final. Es la primera Champions para el portero del Real Madrid.

Protagonismo también para Carlo Ancelotti. Es el entrenador con más Champions de toda la historia. Es la décimo cuarta del Real Madrid, y la cuarta del míster italiano. Por esto mismo le preguntaba en el Tiempo de Juego de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz, Miguelito.

Audio









Siempre irónico Ancelotti. Ha sido una noche muy larga por el madridismo. Hasta no hace tanto, los aficionados han seguido rodeando a la Cibeles en una celebración que va a continuar hoy con la llegada de la plantilla. También miles de madridistas regresan a esta hora. En avión, por carretera y también por tren.

Por cierto, hoy es un día de celebración para el Real Madrid, y también para analizar el desastre de la organización. La policía y la seguridad del estado sabían con mucha antelación que en París había 40.000 hinchas ingleses sin entrada. Poco antes del partido, se produjo un aluvión que bloqueó los accesos. Muchos se colaron y provocó un retraso sin precedentes en una Champions. El partido empezó 35 minutos tarde para vergüenza de la UEFA y de toda la organización de este partido.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Marcelo (centro) del Real Madrid levanta la Champions mientras sus compañeros celebran el título tras ganar al Liverpool en la final.EFE









EL PRECIO DE LA GASOLINA, AL ALZA





No todo es Champions. Estamos a punto de estrenar una semana en la que vamos a seguir mirando al surtidor de las estaciones de servicio. Se ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico en el precio de la gasolina. Por cuarta semana consecutiva, se bate el récord y nunca antes se había pagado tan cara.

De media, el precio de la súper 95 alcanza ya el euro con 96 céntimos. Esto es de media, porque en cientos de gasolineras convencionales de toda España, no en las low cost, supera los dos euros el litro. Esto tiene una fácil traducción. Llenar un depósito de 55 litros cuesta 106 euros, que si le aplicamos la bonificación de los 20 céntimos por litro se queda en 95.

Esto es importante porque, aún con el descuento, se siguen pagando cifras de récord. Por seguir con la gasolina. Hace justo un año se pagaba de media a 1,37. Estamos hablando de 40 céntimos por litro menos si lo comparamos con lo que cuesta hoy, bonificación incluida. Por tanto, llenar un depósito de 55 litros es 22 euros más caro que en mayo de 2021. Y lo que es también muy evidente: las reiteradas subidas se han comido la ayuda de 20 céntimos y se hace ya casi imperceptible, cada vez se nota menos. Y el panorama ha cambiado mucho desde que entró la medida el 1 de abril. Se nota a pie de gasolinera.

Ahora el Gobierno tiene un problema y una decisión sobre la mesa, porque la bonificación expira el 30 de junio. Es decir, tienen solo un mes para decidir qué hace. Si prorroga el descuento de forma general o si lo hace solo para determinados colectivos, con cambios significativos respecto a cómo se ha venido haciendo hasta ahora.

Hay varios factores que pueden inclinar la balanza a un lado u otro. El primero, lógicamente es el precio. Lejos de moderarse o de estancarse, sigue subiendo. Hemos hablado de la gasolina, disparada.

En cuanto al diésel, aunque haya dado un leve respiro, sigue muy alto, a 1,87 de media, es decir en niveles muy parecidos a cuando el 1 de abril comenzó a aplicarse la bonificación de 20 céntimos. Los altos precios es uno de los condicionantes.

Otro es más político. Justo dentro de tres domingos, se celebran elecciones autonómicas en Andalucía. Que nadie descarte que Pedro Sánchez utilice esta cuestión para tratar de influir en los comicios y marcarse un tanto.

Y luego hay una cuestión más. Llega el calor, se acerca el verano, las vacaciones y se multiplican los desplazamientos por carretera. Una vez que has puesto el caramelo en la boca es difícil quitarlo y sería, a todas luces, impopular, con las vacaciones encima, retirar la medida de golpe. En este contexto, con estas pautas, el Gobierno tiene que tomar una decisión que parte de una regalía con la que evitaron recortar los impuestos de los carburantes, que se llevan la mitad de lo que cuesta llenar el depósito.





ELECCIONES EN ANDALUCÍA

Decíamos que las elecciones de Andalucía van a marcar muchas de las decisiones que tome el Gobierno en los próximos días. La campaña oficial empieza en la medianoche del jueves al viernes. Esto no deja de ser un formalismo anacrónico, que se ha quedado tan viejo que ya es casi imposible separar cuándo se está en campaña y cuándo no. Es más, diría que es algo casi permanente.

La cita es el 19 de junio y Pedro Sánchez sabe, se lo dicen las encuestas cada vez con más insistencia, que el PSOE tiene muy difícil recuperar el Gobierno de la Junta de Andalucía, que perdieron en 2018 después de casi 4 décadas ininterrumpidas en el poder de esta comunidad. Pedro Sánchez sabe también, y así se lo dicen las encuestas, que su candidato, Juan Espadas, a pesar de que ha sido alcalde

de Sevilla, apenas es conocido en el resto de Andalucía. Muy por debajo de Juan Manuel Moreno, que aspira a la relección por el PP y por debajo también de Macarena Olona, candidata de Vox.

Ante eso, ha puesto toda la maquinaria de la que dispone en Moncloa para trabajar de cara a las elecciones en Andalucía. Lo hemos visto en Dos Hermanas, que no es una localidad más de Sevilla. Es un feudo tradicionalmente socialista, de 130.000 habitantes donde siempre ha ganado el PSOE. Hasta allí se fue Sánchez. Y no lo hizo solo. No le acompañó un ministro, ni dos, ni tres… hasta ocho ministros se desplazaron a Dos Hermanas. ¿A qué? A pasar calor y a aplaudir al líder. Allí estaba el ministro para todo Félix Bolaños, la portavoz Isabel Rodrígez, el de Agricultura, la de Hacienda, la de Industria, el de Exteriores. En fin. Hasta 8 ministros.

Y forma parte de los mítines mirar al contrario, más aún cuando las encuestas te dicen casi cada día que va a ganar las elecciones. Por eso, Pedro Sánchez se esforzó en tratar de desprestigiar al PP.

Tiene guasa que Pedro Sánchez, en Dos Hermanas, en Sevilla, en el epicentro de la corrupción socialista hable de la corrupción del PP. Ahora que cerramos una semana en la que desde el Gobierno no han parado de repetir que el Rey Juan Carlos tenía que haber dado explicaciones, ¿cuántas han dado en el PSOE por dilapidar el dinero de los ERE, las subvenciones de los parados que fueron derrochadas en fiestas, en cocaína, en mariscadas y en puticlubs?

Pues ahí queda la visita de Pedro Sánchez a Andalucía, que no va a ser la última, pero su presencia en campaña -ya lo vimos en Castilla y León- va a estar condicionada a la evolución de las encuestas que a día de hoy, no son nada buenas para el PSOE. Lo último que piensa es quemarse, que todavía le queda año y medio de legislatura.

Sánchez que esta vez ha aparcado el Falcon por un momento. Todo tiene su explicación. Ya sabes que le están grabando un documental para mayor gloria del presidente. Y su equipo de marketing le preparó el viaje en AVE parar pisar la tierra, aunque el tren estuviera lleno de cámaras y también de figurantes. Para que luego no digan que el presidente no es campechano.