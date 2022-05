Herraiz: "La pieza codiciada no es el rey Juan Carlos, sino la Monarquía"

Audio Tras las declaraciones de Garzón sobre el rey Juan Carlos, recuerda Herraiz al ministro que es fácil acusar, lo complicado es presentar pruebas que tengan un recorrido judicial

Buenos días. Sigues en 'La Mañana del fin de semana de COPE', en este domingo 22 de mayo, que todavía tiene el calor como primera noticia. Es verdad que esta ola que ha pulverizado máximas en buena parte de España, hasta 16 récords en un mes de mayo, va dando sus últimos coletazos. Nos dará una tregua, pero el jueves vuelve de nuevo con intensidad y se notará también el próximo fin de semana.

Aún así, ha sido un fin de semana de contrastes. Nos hemos fijado en un pueblo de Córdoba, que se llama Montoro, a orillas del Guadalquivir porque allí suelen registrarse las temperaturas más elevadas de toda España.

Y el contraste lo vemos en el Cantábrico donde se han librado de esta ola de calor. Lejos de los 40 grados que han alcanzado en Córdoba, en Jaén, en Sevilla, en puntos como Santander no han superado los 20-22. Están muy acostumbrados al calor en Montoro no tanto en Fuente Dé, en plenos Picos de Europa.

De momento, el calor va a seguir hoy instalado en la mitad este, con máximas muy por encima de la media de estas fechas. Van a rozar los 40 en Zaragoza, en Lérida o en Gerona. Y luego hay que estar atentos a las tormentas, en Galicia, en Asturias y en León.





Kylian Mbappé renueva con el PSG

Además del rey, además del congreso del PP, eso te lo vamos a contar enseguida, en la actualidad de este domingo se ha colado un jugador de fútbol. Hace tiempo que todo lo que mueve el mercado de fichajes trasciende lo estrictamente deportivo para alcanzar las esferas de las relaciones comerciales e incluso, en algunos casos, de las políticas y de las relaciones internacionales.

Kylian Mbappé renueva con el PSG hasta 2025Twitter - PSG









Y ese protagonista Es el francés Mbappé que ha dado plantón al Real Madrid y se queda en el PSG hasta 2025.

Vídeo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Lo de Mbappé tiene muchas derivadas, tiene muchos matices, que van más allá de un traspaso futbolístico, que vamos a analizar en unos minutos con uno de los que más sabe de derecho deportivo, el abogado que presentó por ejemplo el cheque de 222 millones de euros para el fichaje de Neymar, traspaso desde el Barca al PSG.





Último día del rey Juan Carlos en Sanxenxo

El gran protagonista de este domingo sigue siendo el rey Juan Carlosy por tanto hay que continuar mirando a Sanxenxo pero también al Palacio de la Zarzuela. El emérito va a pasar hoy su tercer día en el corazón de las rías Baixas antes de desplazarse mañana a Madrid donde está previsto se reúna con su hijo, Felipe VI, y también con doña Sofía.

Lo de ayer se resume rápido. El rey tenía previsto navegar a bordo del Bribón, participar en una de las pruebas de la Copa de España de Vela, pero la competición tuvo que ser suspendida ante la falta de viento en la ría de Pontevedra. Habrá que ver si hoy se puede reanudar. Las previsiones son más optimistas.

Como don Juan Carlos no pudo navegar, por la tarde acudió a un partido de balonmano en Pontevedra porque en uno de los equipos, el Barça B, juega su nieto Pablo Urdangarín, uno de los cuatro hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín.

El resto forma parte del ruido impulsado desde el Gobierno para ensuciar la vuelta del que ha sido rey de España durante casi cuatro décadas, un hombre de 84 años que se vio obligado a salir de España hace dos años -también por el impulso del Ejecutivo- y que algunos le quitan no solo el derecho de volverá su país, incluso el derecho a vivir.

Ahora han cambiado el mantra. De la factoría de “el rey tiene que dar explicaciones” hay una nueva variante: “mira el rey, disfrutando y sin dar explicaciones”.

Durante su tercera jornada en Sanxenxo se han seguido viendo muestras de apoyo al monarca, ninguna organizada ni orquestada, con espontáneos vivas al rey y viva España. Y, claro, ante eso, la izquierda y sobre todo ese nacionalismo trasnochado gallego, como es el BNG, no podía estarse quieta. No podía permitir que la presencia del rey solo estuviera trufada de aplausos. Y convocaron una protesta bajo el lema Galicia no tiene rey. Se esforzaron, lo movieron, pero apenas consiguieron reunir a medio centenar de personas.





La importancia de estos 40 o 50, tirando por arriba, movidos por el BNG es mínima. Aquí lo alarmante, y sobre todo de cara a la reunión de mañana entre Felipe VI y su padre es la actitud del Gobierno. Lejos de aplacar su discurso, lo que hacen es subir el tono.





Explicaciones al rey

Y en esa línea in crescendo, está el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Fue uno de los grandes urdidores del indulto a los líderes separatistas que protagonizaron un intento de golpe de estado en Cataluña. Uno, sin duda, de los que más lo deseaba. De aquello no se ha dado ninguna explicación, pero Iceta se las pide al rey.

Podemos llegar a comprar esa mercancía, que en buena medida está envenenada. Pero Iceta también tiene mucho que explicar de sus negociaciones con los enemigos de la constitución española, y de eso no explica nada.

Esto es, supuestamente, el ala más moderada del Gobierno. Junto a ellos está Unidas Podemos. Y ahí van a por todas, incluso llevando a lo público una hipérbole de lo que son para distanciarse en buena medida del PSOE. Esta va a ser lo habitual en esta segunda mitad de la legislatura. El ministro de Consumo, que tiene que reivindicarse casi cada día, dice que el rey Juan Carlos es un ladrón.

Alberto Garzón lo tiene fácil. Que se vaya a al Justicia y que presente denuncia, querella o lo que crea conveniente. De boquilla no vale. De cara a la galería para satisfacer a los suyos no sirve. Porque Garzón sabe que todas las causas que se han abierto contra el rey se han cerrado. Y porque Garzón sabe, que lo difícil no es acusar, lo complicado es presentar pruebas que tengan un recorrido judicial. Está tardando.





Congreso regional del PP en Madrid

Y en el PP de Madrid han clausurado el congreso del que sin ningún rival que le haya hecho frente, con el 99% de los votos, Isabel Díaz Ayuso ha salido como nueva presidenta del PP madrileño con mensajes para comunistas como Garzón.





Jornada de clausura de un congreso en el que Ayuso estuvo arropada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo. En poco menos de tres meses el panorama ha cambiado mucho para Díaz Ayuso. Desde aquella mañana de viernes, 18 de febrero, en la que aquí en Herrera en COPE se escenificó una ruptura entre Pablo Casado y ella sin vuelta atrás. Y luego con la elección de Núñez Feijoo que le dejaba ayer las manos libres.

Feijoo, que tiene una larga trayectoria política, que acumuló en Galicia cuatro mayorías absolutas seguidas, sabe que, sin el tirón de Ayuso, su camino hacia la Moncloa sería mucho más difícil de lo que siempre es llegar a cualquier Gobierno. Va a ir de la mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid que es ahora mismo, lo saben bien en la izquierda, el mejor activo electoral que tiene el Partido Popular.





El empadronamiento de Olona de cara al 19J

Por cierto, hay novedades en la polémica sobre el empadronamiento de la candidata de VOX, Macarena Olona. Ya sabes que la presión del PSOE provocó que el Ayuntamiento de Salobreña, en manos de este partido emprendiera una investigación para tratar de anular el empadronamiento de Olona en este municipio de Granada.

Es requisito de la ley electoral andaluza que para ser candidato en Andalucía tienes que estar empadronado en esta comunidad. Olona no vive allí y después de que dijeran que era legal, el ayuntamiento se dio mucha prisa en investigarlo. Esto no es habitual y eso lo saben los alcaldes y concejales, que no son pocos, que nos escuchan a esta hora.

Un sindicato policial, el sindicato independiente de la policía local de Granada defiende la actitud de los agentes que han investigado el supuesto empadronamiento de Macarena Olona en esta localidad de Granada. Denuncian las prisas con las que se ha realizado el procedimiento, dicen que es poco inusual y que las actuaciones que han realizado no llevan a conclusiones firmes ni definitivas.

Se han anunciado recursos por parte de VOX. En previsión de que no prosperen, tienen un plan B. Olona seguiría haciendo campaña con su gran objetivo de entrar en un hipotético gobierno en la Junta con el PP.





Viruela del mono

Todo esto en un domingo en el que tenemos que detenernos a analizar la situación de la viruela del mono. España es uno de los países más afectados. En total, entre contagios confirmados y en investigación hay 82 casos con 8 comunidades afectadas… Al foco principal de Madrid, en una sauna frecuentada por homosexuales que ya ha sido clausurada, se le suma una macrofiesta del orgullo gay en Maspalomas, en Gran Canaria. Al encuentro acudieron hasta 80.000 personas, entre ellas, varios de los casos positivos diagnosticados en Madrid además de tres italianos cuya infección se confirmó en su país. Sanidad ya ha establecido un protocolo. Recomienda el aislamiento a los positivos y también a los contactos estrechos además del uso de mascarilla. Fernando Simón dice que la transmisión ha sido más alta de lo esperado, pero pide cautela.

Hay que ser prudentes. De momento ninguno de los positivos presenta síntomas graves más allá de fiebre, cansancio y las erupciones cutáneas.

Noticias relacionadas:

LaLiga confirma la noticia adelantada por Paco González y denunciará al PSG ante la UEFA y la Unión Europea

Ayuso, a Feijóo: "El momento más importante de mi vida quedará marcado por ti"