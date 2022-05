Ayuso, a Feijóo: "El momento más importante de mi vida quedará marcado por ti"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que convocara el congreso autonómico que la ha puesto al frente del partido en Madrid, un gesto que no olvidará "nunca" y un momento que quedará "marcado" por él "para siempre", ha dicho. "El momento político más importante de mi vida quedará para siempre marcado por ti", ha asegurado Díaz Ayuso en la clausura del cónclave que la ha encumbrado como presidenta del PP de Madrid, en el que ha estado arropada por Núñez Feijóo.

La dirigente popular ha cerrado el 17º Congreso Autonómico que la ha situado como líder de la formación madrileña, un deseo reclamado desde hace meses a la anterior dirección nacional encabezada por Pablo Casado, quien rechazaba que la presidenta se hiciera también con el mando orgánico del partido y acumulara más poder.

Tras la mayor crisis interna dentro del PP, Ayuso se ha hecho con el control de la formación madrileña y ha dado por zanjado el fin de la 'era Casado' y de su enfrentamiento abierto con la dirección nacional, con acusaciones cruzadas entre ambos de espionaje y corrupción por el contrato relacionado con el hermano de la presidenta regional.

"Gracias por tu confianza, por tu compromiso, tu buen hacer y tu generosidad. Gracias presidente", ha dicho a Núñez Feijóó, quien apoya a la presidenta regional y reconoce su valía, a diferencia de lo que ocurría en la etapa anterior.

Díaz Ayuso ha asegurado al líder del PP que no le va a "fallar", y trabajará desde la Comunidad de Madrid para que llegue al Gobierno de España, al tiempo que ha remarcado que "no hay choques de nada". A su juicio, "podrán intereses buscar divisiones", pero ha añadido: "Nosotros no somos puzles, somos piezas que formamos la gran familia del PP".

Y ha agradecido a Núñez Feijóo "el paso" que dio para suceder a Casado tras su salida del partido.

"No me puedo ni imaginar despojarme de mi proyecto como es ser presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con todo lo que he puesto en ello, y dar un paso para estar al frente de toda España", ha señalado.