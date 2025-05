Gran enfado en las redes sociales con el CSD por mandar ánimos al Barça tras su eliminación

Publicado el 07 may 2025, 15:18

No es habitual que las instituciones públicas se posicionen en el deporte, al menos no cuando se trata de equipos. Es un motivo para evitarse críticas de unos y otros y vivir más tranquilos. Sin embargo, este martes el CSD se saltó esta norma no escrita y quiso mandar su ánimo al Barcelona tras su eliminación en las semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán. El resultado ha sido un terremoto en las redes sociales.

"Una despedida cruel en esta edición de la Liga de Campeones. El Barcelona ha firmado una gran eliminatoria de semifinales ante el Inter de Milán. Lamentablemente se ha quedado sin premio después de acariciar la clasificación para la gran final. Ánimo, culers", escribió el Consejo Superior de Deportes en su cuenta oficial de Twitter junto a varias fotos del partido en el Giuseppe Meazza

La publicación tiene en apenas 14 horas casi un millón de impresiones y más de 1.000 comentarios, la mayoría de aficionados muy enfadados con el CSD. Le recriminan al organismo que no ha hecho lo mismo con el resto de equipos españoles cuando fueron eliminados y les preguntan dónde estaban los tweets sobre el Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Girona.

Muchos otros recuerdan lo ocurrido con el caso Dani Olmo y aseguran que con la publicación se han posicionado como azulgranas. Y es que el CSD fue clave en que el futbolista internacional azulgrana y Pau Víctor hayan podido jugar esta temporada al otorgarles la cautelarísima pese a que el Barcelona no tenía Fair Play Financiero para escribirlos.