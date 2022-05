Don Juan Carlos afronta su último día en Sanxenxo antes de viajar a Madrid para reencontrarse con Felipe VI

Este domingo, el Rey Don Juan Carlos afronta su última jornada en Sanxenxo, en la que se espera que pueda volver a navegar acompañado de grandes amigos. Antes del mediodía, el Rey emérito volverá al Real Club Náutico de la localidad, porque la competición está previsto que comience ya en el mar a las 12:30, después de que este sábado no se haya podido disputar ninguna prueba por falta de viento.

El jefe de los árbitros de las regatas, Jano Martín, ha informado a COPE de la posibilidad de que este domingo sí haya prueba, ya que las previsiones meteorológicas son favorables: "Parece que en el momento de la regata va a soplar así un sur - suroeste, con lo cual a lo mejor, durante tres o cuatro horas podríamos mantener un poquito el viento estable y a ver si intensidad y sobre todo de dirección no varía y podemos hacer pues dos, incluso una tercera prueba".

Después de esas horas en el mar, en cuanto desembarquen, en el mismo muelle, se celebrará la entrega de premios del Trofeo viajes InterRías, que como el sábado no se pudieron disputar nuevas mangas, sigue liderando el 'Bribón' en la clase de clásicos. Además, este sábado Don Juan Carlos ha podido disfrutar de un partido de baloncesto de su nieto, Pablo Urdangarín, en Pontevedra.

El lunes está previsto el reencuentro entre Don Juan Carlos y Felipe VI

Tras la parte más lúdica del viaje del Rey Juan Carlos, mañana lunes tendrá lugar la parte más familiar, incluido su reencuentro en el Palacio de la Zarzuela con Felipe VI después de más de 2 años.

Se trata de una reunión que no figura en la agenda que cada viernes hace pública la Casa del Rey, por no ser considerado un acto oficial, sino privado, y de la que tampoco anticipan si habrá foto posterior o no. En la que fuera su casa durante casi seis décadas, don Juan Carlos almorzará también con la Reina Sofía, que llega este domingo de Miami tras participar en actividades conmemorativas del 500 aniversario de la primera circunnavegación, y con otros miembros de su familia, según lo anunciado por Zarzuela.

Este mismo lunes, viajará de vuelta a Abu Dabi, dónde recibe desde agosto de 2020. Pondrá con ello fin a la primera visita que lleva a cabo en nuestro país desde entonces, y que ha generado mucha expectación y también debate, además de una gran exposición mediática que Zarzuela prefería evitar. Este primer viaje que se produce una vez archivadas todas las causas judiciales que le conciernen, y a él seguirán otros y, con ellos, lo previsible es que las idas y venidas desde Emiratos Árabes Unidos se vaya normalizando, a pesar del ruido político que acompaña a cualquiera de sus movimientos.