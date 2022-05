Herraiz: "Antes lograr un acuerdo, la coalición de izquierdas en Andalucía ya se estaba repartiendo puestos"

Audio

El día viene muy parecido al de este sábado. Sol y pocas nubes que nos van a regalar otra jornada de tiempo muy estable y con máximas por encima de los 30 grados en puntos de Andalucía, Extremadura y en Galicia. En Badajoz van a llegar a los 33, a los 32 en Sevilla y a los 31 en Córdoba. ¿En qué se traduce el buen tiempo? Mayo es un mes muy feriado y todas las fiestas de este fin de semana están abarrotadas. La Feria de Abril, por ejemplo, que hoy dice adiós a una edición en la que se han superado todas las previsiones. Se calcula que solo el domingo pasado, según fuentes municipales, visitaron el Real casi un millón de asistentes. Buen tiempo, dos años de parón y muchas ganas de celebrar y de vivir, que no es poco. Y eso también se traduce en playas llenas y con muchas sombrillas.

EXPLOSIÓN EN EL SARATOGA

Hay novedades en la explosión en un céntrico hotel de La Habana. Entre los 27 muertos hay una española y entre los más de 80 heridos hay también un español, que es la pareja de la fallecida. Según han confirmado fuentes del consulado, son turistas que estaban fuera del hotel cuando se produjo la fuerte explosión y la onda expansiva se los llevó por delante.

¿Qué se sabe y qué no se sabe a esta hora? Se sabe que el hotel Saratoga, uno de los más lujosos de La Habana vieja, permanecía cerrado. Debido a la pandemia, las 96 habitaciones, los restaurantes, las salas de negocio y el resto de dependencias llevaban más de dos años sin actividad. Tenía previsto abrir este martes y el personal del hotel ultimaba los preparativos para la reapertura. De haber estado lleno, estaríamos hablando de una tragedia mucho mayor.

A esta hora, sigue sin haber informes concluyentes de la investigación. Pero se sabe que un camión con gas licuado estaba descargando en el hotel. Eran alrededor de las 11 de la mañana, hora local, y en ese momento se produjo una potente explosión, como si de una bomba se tratara. La cifra de muertos asciende a 27 personas y hay víctimas entre los escombros. Se estima que hay una veintena de desaparecidos. Los servicios de rescate aún no han podido acceder a todas las zonas, pero sí que sabemos que se han rescatado cuerpos con vida después de haber transcurrido 24 horas de la explosión.

¿Problema al que se enfrentan los equipos de rescate? Que bajo los escombros hay una gran vasija de gas. Durante toda la jornada la han seguido enfriando para evitar mayores consecuencias.

Para ello están utilizando toda la tecnología que disponen. Los bomberos todavía no pueden acceder a determinadas zonas ante posibles derrumbes y están utilizando drones. También hay una brigada canina que está rastreando el lugar.

De la española fallecida sabemos que es gallega, que se llamaba Cristina López-Cerón, que había nacido en Viveiro y que trabajaba en una oficina bancaria en Ortigueira, en la provincia de La Coruña. Vivía con su pareja, con César, en As Pontes. Los dos viajaron a la isla caribeña de vacaciones y en La Habana, en las inmediaciones del Hotel Saratoga les sorprendió la explosión. El hombre tiene 30 años y se encuentra herido de gravedad. Ella tenía 29 y regaló a su novio el viaje a Cuba tras cumplir los 30..

¿HASTA CUÁNDO SUBIRÁN LOS CARBURANTES?

Vamos ya con las claves de la semana que está a punto de empezar. Y lo primero en lo que tenemos que fijarnos es en el precio de los carburantes. Cuando te damos una cifra sobre lo que cuesta el litro de gasolina o de gasoil siempre hablamos de la media. En muchas estaciones de servicio, el diésel está por encima de los dos euros. De media, la semana la ha cerrado en 1, 93. Aunque descontemos la bonificación del gobierno, seguimos en máximos históricos. ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo? Nadie es capaz de responder a esa pregunta.

Sí que hay un indicador que hace presagiar que no se ha tocado techo. Es el precio del petróleo, el barril de Brent, que es referencia en Europa. El último registro es de 112 dólares. A principios de año se pagaba a 86 dólares, lo que supone un aumento del 45% sólo en estos cuatro primeros meses de 2022. Si lo comparamos con mayo de 2021, la subida es del 60%.

¿A dónde se mira? A la invasión de Rusia en Ucrania que no ha hecho más que acelerar una subida que es progresiva desde hace un año. Hoy hay una cita que nos aseguran es importante en Bruselas. Esto es un clásico. Lo de vender algo como decisivo, aunque después no sirva para nada. Se vuelven a reunir los embajadores de los 27 ante la Unión Europea para cerrar un acuerdo que permita el embargo al petróleo ruso. Se han cumplido ya dos meses y medio de invasión y en todo este tiempo con la compra de gas y de petróleo a Rusia hemos seguido financiando su guerra.

El objetivo de la Comisión es ese embargo, pero ya van unas cuantas reuniones y el acuerdo no es posible. Ahí están los recelos de países como Hungría o Eslovaquia que dependen en gran medida del petróleo de Rusia y al no tener salida al mar no pueden contar con alternativas inmediatas. Se hablaba de una posible moratoria para estos dos países, aunque el objetivo es poner fin a esa dependencia para todos en un plazo de seis meses.

LOS INDEPENDENTISTAS SEGUIRÁN ESTIRANDO LAS ESCUCHAS

Más claves para esta próxima semana: el asunto Pegasus. Que nadie tenga duda de que los independentistas van a seguir estirando las escuchas a los líderes catalanes y que tampoco nadie tenga duda que el Gobierno se va a plegar a sus exigencias. Pere Aragonés exigió un cara a cara con Pedro Sánchez y ahora solo queda que en las próximas horas pongan fecha al encuentro.

La directora del CNI no tiene ninguna intención de dimitir. Ya ha dicho que todas las escuchas que realizaron en el otoño de 2019 eran legales. Otra cuestión distinta es que fuercen su salida al frente de los servicios de inteligencia, que es una de las opciones que baraja el Gobierno para tratar de lavarse las manos. Y luego está la insistencia desde Esquerra a Podemos para que Sánchez destituya a la ministra de Defensa, una pieza que a día de hoy es sagrada.

La guerra en Ucrania y el desafío de la cumbre de la OTAN en Madrid a finales del próximo mes hacen inviable su destitución. De no estar esos dos acontecimientos sobre la mesa, la situación sería bien distinta. Otra cuestión diferente es que por coherencia, Margarita Robles hace tiempo que debería haber salido de ahí.

¿Van a forzar los independentistas a Sánchez para que adelante el final de la legislatura antes de tiempo? Todo lo van a reducir al teatro, al terreno de la escena, a hacer ver que están muy enfadados y ofendidos, pero poco más. Precipitar unas elecciones ahora sería abrir una puerta al cambio y no están dispuestos.

Sobre este asunto se ha referido Mariano Rajoy. Sus apariciones en público son contadas desde la moción de censura de 2018 que le sacó de Moncloa. Apariciones contadas y discursos contados. Ayer participaba en el congreso del PP de Pontevedra. Rajoy hablaba de la división interna en el seno del propio Gobierno.

PACTO DE IZQUIERDAS EN ANDALUCÍA

Para jaula de grillos lo de la extrema izquierda en Andalucía. Este sábado te contábamos que habían llegado a un acuerdo in extremis para presentarse en una candidatura unitaria todos los partidos situados más a la izquierda del PSOE.

Todos menos Adelante Andalucía, que es el partido de Teresa Rodríguez, pareja de Kichi, alcalde de Cádiz. El resto sí, Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde Equo, Más Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Conocemos novedades de este asunto. En la medianoche al viernes al sábado finalizaba el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones del 19 de junio en Andalucía. Llevaban días negociando y no salía la fumata blanca. Desde Podemos, Pablo Iglesias presionaba para que el candidato fuera un diputado en el Congreso por Cádiz que fue guardia Civil y que se llama Juan Antonio Delgado. Desde el frente de la vicepresidenta Yolanda Díaz apostaban por Inmaculada Nieto, que es también gaditana, que pertenece a Izquierda Unida y que es la actual portavoz de Unidas Podemos en Andalucía.

¿Quién se salió con la suya? Yolanda Díaz, que logró imponer a su candidata. El acuerdo se firmó sobre la bocina, la documentación llegó a tiempo pero en esa documentación que han presentado a la Junta Electoral no figura Podemos. Y ya hay una primera respuesta de la Junta Electoral de Andalucía. Dicen que en esa coalición que han llamado 'Por Andalucía' no se puede incluir a Podemos, porque no estaba incluida la firma de los responsables de la formación morada, una rúbrica que llegó fuera de tiempo.

SIN PODEMOS

Y en las últimas horas se han enzarzado. Los de Podemos recriminando a los de Izquierda Unida que les mandaron la documentación a tiempo, pero no la incluyeron. Los de Izquierda Unida diciendo que les llegó pasadas la media noche, pasado el plazo. Cabe recurso, sí, pero si la Junta Electoral no asume ese recurso, en la coalición de la extrema izquierda no estará Podemos en Andalucía.

Y eso que antes incluso de las elecciones, antes de conocer el resultado ya habían comenzado a repartirse puestos. A ti un representante en la radiotelevisión pública andaluza, a ti otro en la cámara de cuentas, tú senador por designación autonómica, y tú vocal en la mesa del parlamento. Y todo sin celebrarse los comicios autonómicos. Estos son los que venían a regenerar la política.

FINAL MUTUA MADRID OPEN

Hoy domingo vuelve a ser protagonista un tenista murciano, de 19 años recién cumplidos, que se llama Carlos Alcaraz y que le gusta que le llamen Carlitos. Carlos Alcaraz ha conseguido en apenas 24 horas una gesta sin precedentes. Ganar primero a Rafa Nadal y luego a Novak Djokovic en un mismo torneo. Hoy quiere redondear la gesta en la final del Mutua Madrid Open. La cita es a las seis y media de la tarde, frente al alemán Zverez y como siempre la puedes seguir en directo en Tiempo de Juego de la Cadena COPE.