Antonio Herráiz: "La aparición del cadáver de Esther López da un giro en la investigación"

Muy buenos días. Estamos estrenando casi casi este domingo. 6 de febrero en el que pocas cosas hay mejor que madrugar a esta hora. Bienvenido a 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE. Ahora mismo el protagonismo se lo llevan las heladas. Intensas en Castilla y León, en el interior de Cantabria, de Álava, Teruel, en Guadalajara... también en La Rioja, en Navarra, en general en todo el Pirineo. Temperaturas bajo cero que es lo propio de estas fechas.

Sin embargo, la situación sigue marcada por las altas presiones. Las nubes se van a limitar a la vertiente mediterránea con alguna gota ocasional. Y en la mitad sur, un día más -y llevamos así casi desde el día de Reyes- se alcanzarán máximas de 20-21 grados en Córdoba y Sevilla, 19 en Badajoz, 18 en Murcia. Así que la noche algo más fría y por el día, de momento, hoy con pocos cambios.

TRANSPINEDO

La primera parada es en Traspinedo. Esta localidad está a apenas 25 kilómetros de Valladolid y hoy está de luto. Desde el 12 de enero, te hemos venido hablando de Esther López, una joven del pueblo, de 35 años. Su rastro se perdió ese día y la última vez que se la vio fue en un bar, donde había ido con amigos a ver un partido de fútbol. Después, se marchó con un amigo en coche y ahí se perdió la pista.

Durante estos más de 20 días, se le ha buscado en macro batidas en las que ha participado la Guardia Civil, servicios de protección civil, voluntarios de Cruz Roja y también los vecinos del pueblo. Han rastreado palmo a palmo buena parte del término.

TE PUEDE INTERESAR: El alcalde de Traspinedo pide que se haga justicia: "La sonrisa de Esther era nuestra esperanza"

En una de esas zonas en las que ya habían mirado, en un polígono industrial en los alrededores del pueblo, en torno a las diez y media de la mañana un vecino daba la voz de alarma. Se había encontrado con un cuerpo que apuntaba a un cadáver. No estaba enterrado, estaba en superficie, para sorpresa de los investigadores. Por la tarde, la autopsia confirmaba todos los indicios: se trataba del cuerpo de Ester López.

UNA SOLA DETENCIÓN Y VARIOS INVESTIGADOS

La aparición del cuerpo supone un elemento fundamental para la investigación. Ya te hemos contado que, hasta ahora, solo se ha practicado una detención relacionada con este caso. El 22 de enero, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 48 años, de nombre Ramón y apodado El Manitas. Conocido en la zona, había protagonizado un episodio violento en el bar donde despareció la mujer; amenazó con un cuchillo a otro vecino. Los agentes tenían sospechas, contó que había hablado con Esther cinco días después de la desaparición, pero es un extremo que no se ha podido demostrar. Sí sabemos que vive cerca de la zona y poco más.

Un juzgado de Valladolid no encontró elementos suficientes, pruebas sólidas y, tras varios días detenido, El Manitas salió en libertad provisional con la obligación de comparecer todos los días ante la Justicia. No ha sido el único investigado durante estas semanas. Se han sucedido los interrogatorios y los agentes han puesto el foco en, al menos, otros dos hombres más, según ha podido saber la cadena COPE.

¿Cuál es la principal hipótesis que se baraja a esta hora? Que alguien colocó el cadáver en la madrugada del viernes al sábado. Lo contaba a COPE un amigo de la familia de Esther.

PUEDE INTERESAR: La Guardia Civil no descarta que el cuerpo de Esther haya sido trasladado hasta la entrada de Traspinedo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ahora, por tanto, hay que determinar quién mató a Esther y quién colocó el cadáver ahí. La autopsia va a ser determinante. Se desconoce cuándo la mataron, pero no ha transcurrido ni un mes de su desaparición, por lo que es un tiempo corto y se espera que la autopsia arroje muchos datos. Es momento de ir colocando todas las piezas del puzzle.

TRES DÍAS DE LUTO

El Ayuntamiento de Traspinedo declara tres días de luto. Es una localidad que no llega a los 1200 habitantes y, lógicamente, se conocen todos. Han vivido con intensidad estas semanas desde la desaparición de Esther López el 12 de enero. Los vecinos se han involucrado en la búsqueda y ahora toca esperar.

CRISIS EN UPN

Un día que también viene marcado por dos nombres. El de Carlos Garcia Adanero y el de Sergio Sayas. Son los dos diputados de UPN que el jueves votaron en contra de la reforma laboral de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz. Se saltaron la disciplina de su partido, que apostaba por el sí, votaron en conciencia y ahora se enfrentan a su posible expulsión del partido.

TE PUEDE INTERESAR: Adanero, en COPE: “No contemplo ser expulsado de UPN por muchas ganas que tenga el presidente”















Desde ese momento, la dirección de UPN, con su presidente Javier Esparza a la cabeza, ha maniobrado con dos objetivos. El primero es pedirles el acta de diputado.

Como García Adanero y Sayas le han dicho que no, que no ven motivos objetivos, se ha abierto el proceso para su expulsión. El consejo político de esta formación, que es el órgano más importante de decisión dentro de UPN, lo forman más de 200 personas, apoya a la dirección y avala la expulsión de los dos parlamentarios.

¿Siguen perteneciendo a UPN? Sí. Porque su expulsión la tiene que certificar el Comité de Garantías del partido ¿Van a seguir siendo diputados? Si son expulsados pueden seguir en el Congreso, aunque ya no representen a UPN.

Sayas junto a su compañero se enfrentan ahora a la expulsión de UPN. Llevan en este partido más de dos décadas cada uno. En el caso de Adanero 35 años. Y en el otro lado, está la dirección de UPN. Negociaron directamente con el PSOE su voto favorable a la reforma laboral. A cambio, el PSN tenía dos gestos con el alcalde de Pamplona, que es de UPN. Retiraba una propuesta para reprobar al alcalde y votaba a favor de una modificación presupuestaria por valor de 27 millones de euros.

En esa negociación estuvo el presidente de UPN, Javier Esparza, que ahora se siente traicionado. Hasta el último minuto, Sayas y Adanero le dijeron que iban a apoyar la reforma tal y como había pactado el propio Esparza con el PSOE. Y ahora no comparte que un diputado pueda votar libremente en conciencia.

Y además de las consecuencias en UPN, siguen en el aire otros efectos colaterales tras la aprobación el jueves en el Congreso de la reforma laboral. El primero de esos efectos, en el Gobierno. Creen que el plantón de Esquerra, Bildu y compañía, de sus socios habituales es puntual y que van a retomar la buena sintonía. En el fondo les interesa a todos.

REFORMA LABORAL

En segundo lugar, el asunto jurídico, después de que la presidenta del Congreso Maritxell Batet no permitiera al diputado Alberto Casero subsanar el error. Se contabilizó como sí, cuando quería decir no. El tema acabará en el Constitucional que tendrá que determinar si Batet vulneró el reglamento o no.

TE PUEDE INTERESAR: Schlichting, tras la votación de la reforma laboral: "Batet está demostrando ser fiel sierva de Sánchez"

Y en último lugar hay una cuestión que no hay que dejar pasar por alto. En el PP, a medida que pasa el tiempo, pierde fuerza el argumento de que fue un fallo informático, un error del sistema. Y si se confirma que ese fallo no fue tal, al que tienen que pedir responsabilidades es a su diputado, que en una votación tan trascendental no estuvo a la altura que exige el cargo de parlamentario. ¿Que Batet podía atendiendo al reglamento haber repetido la votación? Sí. ¿Que Alberto Casero no tenía cosas más importantes ese día que votar en la línea unánime de su partido? También. El resto, es cosa de la dirección del PP en la que, a esta hora, sigue Alberto Casero.

ESCÁNDALOS DE BORIS JOHNSON

Y hoy miramos a Reino Unido. Los escándalos de Boris Johnson, las fiestas privadas en pleno confinamiento del primer ministro dan hoy un pequeño respiro. Este domingo, la Reina Isabel II, que tiene 95 años cumple 70 años en el trono. Lo han llamado Jubileo de platino y la celebración va a durar cuatro días.

Fue un 6 de febrero de 1952. El rey Jorge VI moría de un cáncer de pulmón y ella con tan solo 25 años accedía al trono. Luego llegó después su coronación, todo un acontecimiento mundial que supuso la primera retransmisión en directo de la BBC.

TE PUEDE INTERESAR: 70 años de reinado de Isabel II: su relación fría con Thatcher, sus hijos divorciados y la muerte de Lady Di

Han pasado 70 años y ella lo que ha visto pasar es de todo. Guerras de todo tipo, como las Malvinas, Irak, Afganistán, la reciente muerte de su marido, el Brexit.

Y ella siempre, con una salud de hierro. La hemos visto este sábado. En una recepción en su residencia de Sandringham. Tenían que verla cortando la tarta de su 70 aniversario. Qué destreza con el cuchillo. Y como siempre con humor.

¿Podría ponerle el cuchillo a la tarta? Decía la reina. Y alguien más puede terminarlo. Ahí la tienen. 70 años de reinado que cumple la reina Isabel II. Casi nada.