La Guardia Civil no descarta que el cuerpo de Esther haya sido trasladado hasta la entrada de Traspinedo

Tras 24 días de búsqueda sin descanso de Esther López en Traspinedo, hoy se ha confirmado el peor de los desenlaces. El cuerpo que un paseante hallaba sobre las 10:30 de la mañana en la entrada del muncipio, en un lugar visible y pegado a la carretera, se corresponde con el de la mujer de 35 años desaparecida el 12 de enero. La búsqueda de Esther no ha cesado desde entonces y se ha buscado peinando el terreno próximo a la vivienda del único detenido y posteriormente puesto en libertad. Ni una sola pista del paradero de Esther tras casi un mes de búsqueda a pie, con unidades caninas, con buzos especializados y con el propio pueblo. Hasta cuatro batidas se desplegaron por la zona, incluido el lugar donde hoy ha aparecido el cuerpo de la desaparecida. Ésta es la razón por la que la Guardia Civil no descarta que el cuerpo de Esther haya sido depositado allí en las últimas horas.

Se trata de un lugar accesible, diáfano, próximo a la carretera por la que se accede al municicipio vallisoletano. Nadie se explica cómo antes no pudo verse el cuerpo. En declaraciones a COPE, un amigo muy cercano a la familia nos cuenta emocionado que el cuerpo no estaba allí antes. “Esto es que la han echado esta noche allí, es que está claro. No se puede hablar. Somos amigos”, se rompía al recordar cómo ha participado en todas y cada una de las batidas organizadas por la Guardia Civil.

El jefe de la comandacia de la Guardia Civil, Miguel Recio, asegura que es pronto para saber si el cuerpo se ha colocado o no allí. “Todo está bajo investigación. Tenemos que ser minuciosos para hallar todas las pruebas posibles para esclarecer los hechos”, ha apuntado.