Adanero, en COPE: “No contemplo ser expulsado de UPN por muchas ganas que tenga el presidente”

El Consejo Político de UPN, acordaba este sábado con el 80,62% de los votos favorables (15% en contra; 3,75% en blanco; y 0,62% voto nulo) pedir a Sergio Sayas y Carlos García Adanero la entrega de sus actas de diputados en el Congreso o, de lo contrario, iniciar el procedimiento para expulsarlos del partido. La crisis se abrió este jueves cuando ambos votaron en contra de la reforma laboral propuesta por el Gobierno Central, pese a que UPN les había pedido el apoyo tras pactarlo con el PSOE a cambio de que PSN apoyara al alcalde de Pamplona de UPN en iniciativas presupuestarias y contra una reprobación en el Ayuntamiento. Sin embargo, antes de que se consume este paso, se debe de pasar por el Comité de Disciplina de la formación, que tras escuchar a las dos partes, deberá emitir su dictamen.

No contempla la expulsión del partido, no depende del presidente porque el partido no es suyo

Carlos García Adanero, que lleva 35 años militando en UPN, ha dejado claro en 'La Mañana de Fin de Semana' que “no contempla la expulsión del partido”. "No veo motivo, lo normal es que no suceda por muchas ganas que tenga el presidente y la dirección de expulsarnos, pero no depende de ellos porque el partido no es suyo”.

A Adareno no le han sorprendido los resultados de la votación del Consejo Político. “Ha habido un 15% que ha dicho que 'no', y se agradece, porque la dirección del partido está a lo que dice el presidente, que parece que está deseando expulsarnos".

“Lo normal si creen que has hecho algo, es que vayan al Consejo Disciplinar, lo que no lo es, es que unos órganos que no tienen la competencia digan que van a expulsarnos, hay que mantener cada uno sus competencias”, ha señalado.

A su juicio, “que nada más se produjera la votación, saliera el presidente del partido a decir que había que expulsarnos, es no respetar los órganos del partido, ya que para eso está el Comité de Disciplina”.

Votar diferente a lo que se te ha dicho, no es motivo de expulsión

Ante este comité, que previsiblemente se reunirá la próxima semana, defenderán “que votar diferente a lo que se te ha dicho, no es motivo de expulsión. Si en el partido se hubiera expulsado a lo algo de los años a todo el que había votado diferente, la mitad del partido estaría fuera”. Además, ha añadido “ la decisión del voto tampoco está tomada conforme a los estatutos del partido y por eso discutimos esa decisión”.

Solo conocían el sentido de nuestro voto la madre de Sayas y mi esposa



TRANSFUGISMO

El diputado ha afirmado que nadie en la reunión del Consejo Político les haya acusado de “transfugismo”. “Me ha dolido que en alguna declaración pública se haya dejado caer esa posibilidad, no se si la gente como no tiene principios entiende que todo lo que hagas en este sentido, tiene que ser a cambio de algo. Nosotros no habíamos hablado con nadie, lo hicimos entre los dos”.

“Tratarnos de tránsfugas pone de manifiesto que tanto PSOE como nuestro propio partido, quieren silenciarnos y expulsarnos de la vida pública”, ha añadido.

El diputado ha confirmado, por último, que la decisión de ocultar el sentido de su voto hasta el final solo lo conocían la madre de Sergio Sayas y su propia esposa, "nadie fuera del ámbito familiar”.

