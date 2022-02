Schlichting, tras la votación de la reforma laboral: "Batet está demostrando ser fiel sierva de Sánchez"

Vídeo

¡Muy buenos días España! Es cinco de febrero, primer fin de semana de este mes que por ahora se ha presentado primaveral. Que ayer me he topado con los almendros en flor, y no doy crédito. Que estamos en invierno, oiga, que esto pasaba dos meses después. Los expertos repiten que animales y plantas están desconcertados con estos cambios climáticos.

Hoy hay nubes en el norte, Cataluña y Baleares, con posibilidad de lluvias. Todo apunta que enfilamos una semana en que bajarán las temperaturas. Se lo preguntaremos a Olcina a las once.

PASEOS SIN MASCARILLA

Y encararemos los paseos sin mascarilla. Que es la última de este gobierno que cada día dice una cosa. La semana pasada el Congreso prorrogó la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores y, una semana después, anuncian lo contrario. Es todo menos pedagógico. El martes va el cambio al Consejo de Ministros y el jueves ya podremos quitárnoslas.

400 años de cárcel van a ahorrarse los etarras gracias a la generosidad de Pedro Sánchez

ETA: LA GENEROSIDAD DE SÁNCHEZ

Y 400 años de cárcel van a ahorrarse los etarras gracias a la generosidad de Pedro Sánchez y sus aliados, Bildu y el PNV. Ya está en marcha la reforma legal que permitirá que casi 50 criminales se descuenten en España el tiempo de cárcel cumplido en Francia. Gracias a esta generosidad, los asesinos de Gregorio Ordoñez, Fernando Múgica o Miguel Ángel Blanco se librarán de décadas de cárcel. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha anunciado movilizaciones. La medida no sólo beneficia a los pistoleros sino que ayuda a blanquear a Bildu, que se prepara para acceder al Gobierno en un tripartito en el país vasco. Y nosotros lo veremos.

LUZ Y COMBUSTIBLES, DISPARADOS

La luz y los combustibles, disparados. A 90 euros el barril de petróleo y la tensión internacional, subiendo. Putin saca pecho con los dirigentes chinos, a los que ha ido a visitar, con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno. Se buscan aliados contra la Unión Europea y los Estados Unidos. Chinos y rusos comparten el afán expansionista. Si Moscú quiere controlar Ucrania, Pekín quiere que no le estorben a la hora de fagocitar Taiwán. Y ahí los tienes, sacando pecho, mientras los americanos aprovechan para pelearse.

POLÉMICA QUE SALPICA A BIDEN

Porque no se le ha ocurrido a Trump, sí Donald Trump, más que decir ayer que su vicepresidente de entonces, Mike Pence, tendría que haber anulado las elecciones de 2020 tras el asalto al capitolio de turbas furiosas en enero de 2021, en pleno recuento de votos. Al hombre le ha dado un disgusto y ha dicho que no, que eso no es verdad, que esa posibilidad no estaba entre sus atribuciones. Que ningún norteamericano puede anular elecciones del pueblo. Lo cierto es que es una polémica que salpica a Biden cuando intenta aunar consensos internacionales sobre la crisis ucraniana y que no ayuda nada ahora que en Alemania no está Angela Merkel y que Viktor Orban apoya desde Hungría la causa de Putin.

TE PUEDE INTERESAR: Un juez abre diligencias para investigar el voto de Casero mientras Batet evita convocar la Mesa del Congreso

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

CHAPUZA DE LA APROBACIÓN DE LA REFORMA LABORAL

Y seguimos con la chapuza de la aprobación de la reforma de la Reforma Laboral por un solo voto que fue un error del diputado del PP, Alberto Casero. Hoy es noticia que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias para ver si hubo o no delito informático en la votación. El magistrado toma la decisión a instancias de un particular que pide requisar el ordenador con el que votó Casero, para ver lo que pasó. El diputado extremeño reitera que hubo un fallo en el sistema pero lo cierto es que, sea o no la metedura de pata que parece, es una vergüenza que la presidenta del Congreso aprovechase para embolsarse el fallo e inclinar la balanza hacia su partido.

TE PUEDE INTERESAR: Ana Pastor, tras la polémica votación de la reforma laboral: "Se quebranta el derecho al voto de un diputado"

Audio









Es una vergüenza que la presidenta del Congreso aprovechase para embolsarse el fallo e inclinar la balanza hacia su partido.

Meritxell Batet está demostrando ser fiel sierva de Pedro Sánchez. Ya estorbó las decisiones de los jueces que fallaron en su día la inhabilitación del representante de Podemos Alberto Rodríguez, y ahora habrá que ver si no se enfrenta a una acusación de prevaricación. La presidenta tenía la obligación de comprobar por teléfono el voto telemático del diputado, y no lo hizo. Tampoco consultó con la Mesa su decisión de impedirle repetir el voto presencialmente, porque Casero, al darse cuenta del desaguisado, acudió personalmente a la cámara.

Meritxell Batet está demostrando ser fiel sierva de Pedro Sánchez

En cambio, el Congreso SÍ repitió una votación en el verano de 2020 tras un error en el voto, claro que entonces se trataba de una diputada de Podemos. Era en plena pandemia y la diputada Marisa Saavedra que había anuncaido voto telemático y después acudió presencialmente. Como al final no pudo votar, se repitió la votación. La oposición ya habla de pucherazo.

El eco del escándalo del jueves también se extiende al partido Unión del Pueblo Navarro, que hoy reúne para decidir sobre la expulsión de los dos diputados que votaron 'no' a la reforma laboral porque no querían apoyar a Pedro Sánchez. El presidente,Javier Esparza, quiere acelerar los trámites internos contra Sergio Sayas y Carlos García Adanero, mientras que los dos diputados díscolos se mantienen firmes.

Audio









RESCATE DEL PEQUEÑO RYAN

Y hoy, por quinto día consecutivo se intenta rescatar con vida a un niño de cinco años que cayó en un pozo en un pueblo del Norte de Marruecos, una operación que mantienen en vilo al país y de cuya tensión nos hemos contagiado, entre otras cosas porque recordamos el triste episodio aquí del rescate del niño Julen. El crío, que en este caso se llama Rayan, cayó accidentalmente el martes en un pozo seco, estrechísimo, excavado cerca de la casa familia en la aldea de Ighrane, cerca del muy turístico pueblo de Chefchauen.

Audio









TE PUEDE INTERESAR:Herrera: "Batet pudo ordenar repetir ese voto si hubiera tenido la decencia de un presidente del Congreso"

Audio