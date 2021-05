Correas: “Como en la Cenicienta, ha terminado el estado de alarma y alguno ha perdido la responsabilidad"

Audio

Desde esta media noche ya no está vigente el estado de alarma en España. Ha durado 196 días y ha sido el segundo decretado en nuestro país para hacer frente a la pandemia del coronavirus. La idea original fue la de otorgar un paraguas jurídico a las comunidades especialmente para decretar un toque de queda y poder limitar la movilidad entre regiones, provincias o municipios. Ese toque de queda ha terminado en la medianoche. Como en el cuento de la Cenicienta, con las campanadas del reloj ha terminado el “hechizo” del estado de alarma, pero alguno en lugar de perder un zapato ha perdido la responsabilidad. Por toda España hemos tenido escenas de centenares de personas celebrando el final como si fuera la Nochevieja.

Se puede entender el hastío general, como todos. Se entienden las ganas de volver a la normalidad, pero con el final del estado de alarma no se ha acabado la pandemia. Ni mucho menos. Aquí no hay nada que celebrar aunque algunos hayan podido confundido el estado de alarma con el estado de armarla. No son una mayoría, pero son una minoría que, en medio de la responsabilidad de los demás, hace bastante ruido.

El final del estado de alarma significa que abrimos una nueva etapa, con el virus más controlado pero no desaparecido, con la campaña de vacunación en marcha pero todavía incompleta.

En este amanecer la principal novedad se refiere a la movilidad ya que podemos viajar libremente por toda España. También podemos estar en la calle las 24 horas, si queremos, salvo en Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana y si lo admite un tribunal, en Navarra. En estas comunidades rige todavía un toque de queda particular. Unos 9 millones de ciudadanos.

En toda España tenemos restricciones a la carta. Algunas medidas como el control de los aforos o los horarios de apertura pueden establecerlas los gobiernos regionales libremente. Las medidas que afectan a derechos fundamentales tienen que ser ratificadas por un tribunal. Son, por ejemplo, esa del toque de queda, los cierres perimetrales o limitar las reuniones entre personas.

El estado de alarma ha permitido que las comunidades hayan tomado decisiones sin recibir autorización judicial. Se hizo necesario ante la disparidad de criterios de los tribunales. En una comunidad se aprobaban medidas que en otra eran rechazadas.

¿Aprobar un nuevo estado de Alarma era la única solución? No. Pero era la más cómoda para el Gobierno y le ha permitido estar 6 meses sin dar explicaciones en el Congreso.

¿Cuál era la alternativa? Legislar, pero no se ha puesto en marcha una ley para enfrentarse a esta pandemia. El Gobierno ha preferido prolongar estados de alarma o emitir decretos. No se ha abordado una norma que unifique criterios y de herramientas a jueces o regiones. No se ha legislado, con lo cual, se ha abusado del Estado de alarma.

FIN DEL ESTADO DE ALARMA ¿AHORA, QUÉ?

¿Y ahora qué? No hay estado de alarma, no hay una ley adaptada a la pandemia. Lo que ha pasado es que volvemos a tropezar en la piedra. Y ya tenemos, de nuevo, el lío judicial. En el País Vasco, con la peor tasa de coronavirus en España, los tribunales han denegado el toque de queda que si han aprobado, sin embargo, en Valencia o Baleares.

¿Qué ha hecho el Gobierno? Como no ha legislado lo que ha hecho ha sido sacarse de la manga un decreto para que las regiones, si les tumban las medidas sanitarias, puedan recurrir al Supremo y que este tribunal les pueda dar la razón, o no. En el fondo se busca que sea el Supremo el que genere un criterio único a base de sentencias o resoluciones.

Esto no tendría que ser así ya que para eso están las leyes que elabora el congreso. El poder legislativo. Pero en el Congreso no se ha aprobado nada.

Así que tenemos otro tejado más en el que poner la pelota, el del Supremo. Complicamos un poco más el proceso judicial cuando realmente lo que hace falta es que las medidas sanitarias se tomen cuanto antes, mejor.