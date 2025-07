El pasado domingo, a través de una videollamada, el Papa León XIV conversó con el astronauta Buzz Aldrin, el segundo hombre que pisó la Luna, hace 56 años. En aquella ocasión, San Pablo VI contempló admirado por la televisión aquella primera caminata del hombre en la luna y dijo: "haremos bien en meditar sobre el hombre, en su ingenio prodigioso, en su coraje temerario, en su progreso fantástico… y ¿quién es el hombre? ¿quiénes somos nosotros, capaces de tanto?".

El domingo, el Papa León y el astronauta Aldrin, de confesión presbiteriana, dialogaron en torno al Salmo 8, que habla de la grandeza de las obras de Dios: del cielo, de la luna y las estrellas; y luego del hombre, tan pequeño en medio del cosmos, y tan grande a la vez, por su razón y su libertad. El hombre es casi un punto minúsculo visto desde la luna, como dijo hace 56 años Pablo VI y, sin embargo, como dice el salmo, Dios le ha dado poder sobre las obras de sus manos, todo lo ha puesto bajo sus pies.

¿Quién es este hombre?, ¿para qué está en el mundo? El gran poeta italiano Giacomo Leopardi se lo pregunta con una sinceridad que desarma en su Canto nocturno de un pastor errante de Asia: “cuando veo arder allá en el cielo las estrellas, pensativo me digo: ¿Para qué tantas estrellas? / ¿Qué hace el aire infinito, la profunda serenidad sin fin? / ¿Qué significa esta inmensa soledad? ¿Y yo qué soy?”. Leopardi vivió siempre con esta pregunta en el corazón, si bien no alcanzó la fe. Otro poeta, este cristiano, Charles Pèguy, decía de forma insuperable: “tan grande es el hombre, y tan pequeño; tan alto es el hombre, y tan bajo… porque una vida de hombre no basta para explicar lo que es el hombre”. Podemos llegar a la luna y mucho más allá, pero lo decisivo del hombre es su pregunta ¿quiénes somos, capaces de tanto?, ¿quién sacia la sed de justicia, de verdad y de felicidad que nos constituye?