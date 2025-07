Carmelo Encinas se moja sobre el 'veto' del Congreso a comunicadores como Vito Quiles: "Se ha permitido el lujo de reventar comparecencias"

Este martes, el Congreso celebra un pleno que cierra el curso político debatiendo tres decretos, tres leyes provenientes del Senado y dos reformas reglamentarias.

Estas dos últimas no están exentas de polémica, al tener como objetivo eliminar el lenguaje sexista de la Cámara, así como sancionar a periodistas acreditados que obstaculicen la labor parlamentaria y de la prensa en la institución.

Las sanciones a periodistas han ocupado un importante espacio en la tertulia de este martes en 'Herrera en COPE', donde Carmelo Encinas ha dado su sincera opinión sobre la medida que pretende regular el trabajo de los periodistas acreditados en el Congreso.

En primer lugar, ha recordado de dónde surge esta iniciativa y con qué finalidad: "Quiere evitar que se convierta en un circo ultra, el ejercicio de la profesión periodística dentro del Congreso, parte de la asociación de periodistas parlamentarios en la que están todos los periodistas de todos los colores.

A lo mejor los afectados por esta iniciativa, no están, pero la inmensa mayoría están. Yo he visto a periodistas de 'El mundo, de 'La Razón, de 'ABC', que no son sospechosos de pertenecer a medios bolcheviques. Están la inmensa mayoría, por no decir prácticamente todos".

Vito quiles en el congreso

Además, Encinas ha puesto el foco en aquellos que, en lugar de ejercer el periodismo, se dedican al "activismo político" dentro del Congreso, perjudicando a los que sí realizan su labor desde el respeto.

"Todo esto tiene que ver con el hecho de que el caso del personaje que citabas, que no me gusta decir su nombre para no darle más bombo", apuntaba el colaborador de 'Herrera en COPE' respecto a Vito Quiles, cuyo nombre prefiere evitar pronunciar.

"No me parece que esté ejerciendo el periodismo, no me lo parece, es un señor que estaba en las listas de Alvise Pérez, que se ha demostrado que no parece un ejemplo de la política en España.

EFE El periodista Vito Quiles (d) hace una pregunta al portavoz parlamentario socialista, Patxi López

Independientemente de eso estaban las listas, es decir, no estaba ejerciendo de periodista, estaba ejerciendo de activista político. Y este señor se ha permitido el lujo de reventar comparecencias, de provocar, digamos, disturbios, de alterar el ejercicio de la profesión periodística que hacen todos los informadores parlamentarios, que lo hacen con rigor, con decencia y con la debida compostura", ha añadido.

¿Quién debe decidir qué periodistas pueden estar en el congreso?

En este punto, Antonio Herraiz, al frente del programa, ha querido lanzar una pregunta contundente: "¿Tiene que ser el político de turno que es sectario por naturaleza, el que decide quién es periodista o quién tiene derecho a estar acreditado en el Congreso?".

Ante ella, Encinas ha negado con rotundidad y ha reiterado su posición respecto a la iniciativa: "No es el político de turno, es el Congreso de los Diputados, que son los representantes de la soberanía Española.

Son los que tienen que determinar y proteger un espacio destinado al ejercicio libre de la profesión periodística. Y no se pueden introducir en ese espacio elementos que confundan el ejercicio del activismo político, sea ultra o no sea ultra, del activismo político con el ejercicio de la profesión periodística".